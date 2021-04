Kazlų Rūdos „SC-Atakos“ finišas – RKL „B“ diviziono vicečempionai

Šeštadienį finišavo RKL „B“ diviziono krepšinio pirmenybės, kuriose paaiškėjo pajėgiausios šių metų komandos.

Negali nedžiuginti tas faktas, kad tarp jų įsiamžino ir šios lygos debiutantai Kazlų Rūdos „SC-Atakos“ krepšininkai.

Po penktadienio dramatiškos kovos pusfinalyje ir pergalės prieš Radviliškio „Radviliškį-ŠSPC“ Tomo Bietkio treniruojama komanda didžiajame finale susitiko su šiame sezone vos vieną pralaimėjimą patyrusia Jurbarko „Jurbarko“ ekipa.

Kazlų Rūdos komandos krepšininkams nepavyko įveikti varžovų, teko pripažinti jurbarkiečių pranašumą 62:76 (12:21; 25:22; 11:20; 14:13).

„SC-Atakos“ krepšininkams atiteko RKL „B“ diviziono vicečempionų titulas.

Žvelgiant retrospektyviai, Kazlų Rūdos krepšinio istorijai tai išties įspūdingas pasiekimas.

Lig tol nedidelės savivaldybės krepšinio aukščiausiais pasiekimus būtų galima vadinti vos prieš keletą metų buvusios Kazlų Rūdos „Regusos“ triumfą, kuomet ekipa du metus iš eilės buvo mažų miestelių lygos čempione.

Mūsų žiniomis, penkioliktus/šešioliktus metus nuo įsikūrimo skaičiuojančioje regioninėje krepšinio lygoje Kazlų Rūdos krepšiniui tai apskritai didžiausias pasiekimas.

Grįžtant į rungtynių eigą, Jurbarko krepšininkai jau pirmomis jų minutėmis itin sėkmingai regzdami ir rezultatyviai užbaigdami atakas, dar nesužaidus nei pusę kėlinio spėjo susikrauti dviženklę persvarą – 14:3.

„SC-Atakai“ iš esmės strigo daug kas – pataikymas, puolime prarasti kamuoliai, taip pat pražangos prie varžovų krepšio.

Tai privertė T.Bietkį prašyti minutės pertraukėlės. Po jos Kazlų Rūdos komandos puolimą įžiebti tolimu metimu mėgino M.Sadauskas – 16:8, tačiau čia pat „SC-Ataka“ sulaukė ir atsako.

Jurbarko krepšininkai sugebėjo rezultatyviai užbaigti ataką užsidirbdami dar ir papildomą baudos metimą – 19:8.

Iki kėlinuko pabaigos „Jurbarko“ krepšininkai buvo kiek pristabdyti, tačiau antro kėlinuko metu iki jo vidurio puikiai pataikydamas tolimus metimus Jurbarkas persvarą padidino iki 16 taškų – 37:21.

Užspeisti į kampą Kazlų Rūdos komandos krepšininkai kiek atsitiesė ir iki pirmos rungtynių dalies pabaigos sugebėjo panaikinti didesnę taškų deficito dalį, viltingai nuteikdami antrajai dvikovos daliai rezultatui švieslentėje esant 43:37.

Trečios atkarpos pirmomis minutėmis Kazlų Rūdos krepšininkai vis kabinosi į rungtynes ir neleido varžovams padidinti persvaros. Po M.Gelčiaus taiklaus metimo komandas skyrė vis tie patys 6 taškai – 47:41.

Tačiau ilgainiui solidžiau puolime rungtyniavę jurbarkiečiai padidino persvarą iki 13 taškų – 56:43.

Vėl minutės atokvėpio buvo priverstas prašyti T.Bietkis. Po jos tritaškiu metimu užkurti komandą mėgino vėl M.Sadauskas, vėliau M.Klezys – 58:48. Kurį laiką rezultatas ir buvo tarsi įšaldytas nesislenkant jam nei į vieną pusę.

Vis dėlto paskutines pora minučių rezultatyviai sužaidė Jurbarko krepšininkai ir trečią kėlinuką baigė pirmaudami 15 taškų skirtumu – 63:48.

Per paskutinį kėlinuką išsigelbėti „SC-Atakos“ krepšininkams nepavyko. Jurbarkiečiai iš esmės išlaikė susikurtą persvarą ir laimėję finalinę dvikovą tapo RKL „B“ diviziono čempionais.

Rezultatyviausiai didžiajame finale Kazlų Rūdos ekipoje rungtyniavo M.Sadauskas (16 taškų), R.Grėbliūnas (12 taškų) ir J.Davniukas (11 taškų).

6 rezultatyvius perdavimus atlikęs ir net 7 varžovų pražangas išprovokavęs M.Sadauskas surinko 25 naudingumo balus.

Kalbant apie komandinę statistiką, varžovai kur kas tiksliau atakavo krepšį iš vidutinio nuotolio (21/39 (53,8 proc) vs 14/38 (36,8 proc), atliko daugiau rezultatyvių perdavimų (15 vs 11), šiek tiek geriau kovojo po krepšiu dėl kamuolių (37 vs 35), rečiau klydo (14 vs 17).

Kaip besusiklostė finalas, sezonas Kazlų Rūdos „SC-Atakos“ krepšininkams išties įspūdingas. RKL „B“ diviziono vicečempionai laimėjo net keletą organizatorių įsteigtų nominacijų.

Naudingiausiu reguliaraus sezono krepšininku buvo pripažintas Jaunius Davniukas, kuriam atiteko ir geriausio krašto puolėjo trofėjus. Tomas Bietkis pripažintas geriausiu „B“ diviziono treneriu, klubo vadovas Gintaras Labutis – geriausiu vadybininku.

Dar visai neseniai įsikūrusi komanda pripažinta geriausia „B“ diviziono organizacija.

RKL „B“ diviziono 2020/2021 metų vicečempionais tapo: Jaunius Davniukas, Ugnius Nikitinas, Mantas Gelčius, Mantas Klezys, Mantas Sadauskas, Almantas Liepuonis, Adomas Rybelis, Rokas Grėbliūnas, Mantas Brazauskas, Almantas Chaladauskas, Einaras Beržonskis, Lukas Balčiūnas.

Ir dar… Nepaminėjome dar vieno labai svarbaus fakto – Kazlų Rūdos „SC-Ataka“ iškovojo kelialapį į RKL „A“ lygą!

Kazlų Rūdos SC informacija