„Kino pavasario” organizuojamas „Kino karavanas”, su kuriuo į išvyką šiemet leisis ir IKEA, vasaros seansų lankytojus birželio–rugpjūčio mėnesiais nukels į unikalius filmuose gimstančius pasaulius, kupinus skardaus juoko, atokvėpio akimirkų, progų įsikvėpti ir kitų gilių išgyvenimų.

„Kino karavanas” šią vasarą aplankys Marijampolę ir kvies jaukiai įsitaisyti prieš didįjį ekraną net keturis kartus.

Poezijos parko gamtos apsuptyje žiūrovai turės galimybę pamatyti skirtingus filmų kuriamus pasaulius: karštą aštuntojo dešimtmečio Romą, mistišką Pietų Korėją, tingią saulėkaitą pigiame Turkijos kurorte, moderniu šokiu alsuojantį Paryžių bei kvapą gniaužiančią Italiją.

Liepos 19-ą dieną marijampoliečiai ir miesto svečiai galės išvysti kerinčią Penelopę Cruz ir jos atliekamą vaidmenį itališkos popklasikos Emanuele Crialese filme „Begalybė” (L’immensità). Ispanų ekrano žvaigždės kuriami šokių ir muzikos inkliuzai žavės ir kvies pasinerti į kupiną nenuspėjamų vingių šeimos dramą.

Liepos 26-ąją kino gerbėjai pamatys daugybę tarptautinių apdovanojimų susižėrusį debiutinį režisierės Charlotte Wells filmą „Po saulės” (Aftersun), kuriame pagrindinį vaidmenį atlieka vienas populiariausių šių dienų aktorių Paul Mescal. Filmas pro paauglės Sofi akis žvelgs į paskutines bendras atostogas su tėčiu pigiame Turkijos kurorte.

Rugpjūčio 2-ą „Kino karavanas” sugrįš su filmu iš Pietų Korėjos – režisieriaus Park Chan-wook kūriniu „Metas išeiti” (Decision to Leave). Savo vyro žmogžudyste įtariama fatališka moteris privers faktais abejoti bylą tiriantį detektyvą ir susirinkusius žiūrovus.

Nemokamus seansus Suvalkijoje rugpjūčio 9-ąją užbaigs du filmai, vienas iš jų – šviesi Delphine Lehericey komedija „Paskutinis šokis” (Last dance). Tai gyvenimo džiaugsmą spinduliuojantis filmas apie vyrą netekusi žmonos, kuris tęsia jai duotą pažadą ir pildo jos neįgyvendintą svajonę sudalyvauti šiuolaikinio šokio spektaklyje. Taip pat, bus proga atrasti režisierių dueto Charlotte Vandermeersch ir Felix van Groeningen sukurtą kerinčią kalnų ir neblėstančios draugystės didybę viename iš festivalio žiūrovų favoritų – „Aštuoni kalnai” (The Eight Mountains). Tai istorija apie draugus, kurie kartu išgyvens meiles, praradimus bei savo pasirinktu keliu kops į gyvenimo viršūnę.

Kartu keliausiantis „Kino karavano” didysis projekto partneris „IKEA” užtikrins patogumą ir įrengs specialias sėdėjimo vietas, tam, kad žalumos apsuptyje žiūrovų patirtis būtų kuo kokybiškesnė ir jaukesnė. Kad lankytojai vakarą atsimintų dar ilgai, bus suteikta proga įsiamžinti ant geltonojo „IKEA” podiumo.

Jubiliejinį dešimtąjį kartą vykstantis „Kino karavanas” visą vasarą keliaus po Lietuvą bei kvies šalies gyventojus leistis į įsimintinas išvykas didžiajame ekrane, žalumos apsuptyje. Daugiau informacijos apie „Kino karavano” seansus ieškokite www.kinokaravanas.lt arba „Kino karavano” „Facebook” paskyroje.

Seansus po atviru dangumi Marijampolėje iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė.