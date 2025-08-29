Nominacijos „UŽ NUOPELNUS MARIJAMPOLĖS ŠVIETIMUI“ teikiamos didžiausių laimėjimų švietimo srityje praėjusiais kalendoriniais metais pasiekusiems fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims.
Nominacijos:
- „Metų švietimo lyderis“ – reikšmingas dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant švietimo strategijas mokyklos, savivaldybės, šalies pedagoginėje, visuomeninėje, kultūrinėje, tyrimų, eksperimentinėje ar kitoje veikloje (pvz., savivaldybės, regiono, šalies dokumentai, projektai, programos, draugijos, asociacijos, ekspertų komisijos, konferencijos, konsultacijos, savanorystė, straipsniai leidiniuose ir periodinėje spaudoje ir kt.)
- „Metų mokytojas“ – aktyvi, veiksminga ir kūrybiška veikla bendrojo, ikimokyklinio, neformaliojo ugdymo įstaigose (toliau – mokykla) ir (ar) savivaldybės bendruomenėje (pvz., bendradarbiavimo su mokyklos darbuotojais, kolegomis, tėvais (globėjais, rūpintojais) mokinių ugdymo klausimais, veiklos darbo grupėse ar komisijose, mokyklos, savivaldybės renginių ar tikslinių edukacinių veiklų organizavimo, mokyklos, savivaldybės projektų integraliam ir įtraukiajam ugdymui rengimo ir jų įgyvendinimo, dalykinių ir metodinių inovacijų diegimo, švietimo pagalbos mokiniams ir jų tėvams rezultatai);
- „Metų švietimo pagalbos specialistas“ – bendražmogiškųjų vertybių diegimas, nuostatų pozityvumas, kuriant atvirą, įtraukią mokyklą, užtikrinant mokiniams lygias galimybes ir socialiai teisingas ugdymosi, mokymosi sąlygas;
- „Metų sėkmingiausias švietimo projektas (renginys)“ – ilgalaikis (trunkantis ne trumpiau kaip vienerius metus) tarpmokyklinis, respublikinis ar tarptautinis švietimo projektas, renginys;
- „Metų švietimo inovacija“ – vertingi, inovatyvūs metodiniai darbai savivaldybėje, šalyje (pvz., ugdymo programos, mokymo priemonės, užduočių aplankai, formuojamojo vertinimo instrumentai, šalies ir tarptautiniai projektai; autentiškos patirties sklaida už mokyklos ribų ir kt.).
Iki 2025 m. rugsėjo 10 d. paraiškas premijoms gauti pateikia švietimo įstaigų vadovai dokumentų valdymo sistemos KONTORA priemonėmis arba elektroniniu paštu [email protected].
Nominacijų pretendentai nustatomi konkurso būdu, kuris vyksta dviem etapais:
- I etapas – viešas visuomenės balsavimas socialiniuose tinkluose, skiriant savo balsus labiausiai, jų nuomone, tinkamiems nominacijų pretendentams;
- II etapas – Marijampolės savivaldybės pretendentų nominacijoms komisijos narių įvertinimas.
Išsamesnę informaciją teikia Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Loreta Matusevičienė tel. +370 343 90 078, el. p. loreta.matusevičienė@marijampole.lt.