Nuo šiandien (lapkričio 7 d.) Marijampolės ligoninės Skubiosios medicinos pagalbos skyrius dėl renovacijos darbų laikinai persikels į šalia esančias patalpas.

Planuojama, kad šis laikinas pasikeitimas tęsis apie 6–8 mėnesius, tol kol bus užbaigti skyriaus patalpų renovacijos darbai.

Skubiosios medicinos pagalbos paslaugos bus teikiamos įprasta tvarka, be jokių apribojimų. „Kasdien į mūsų skyrių kreipiasi 70-100 žmonių, toks pacientų skaičius numatytas ir laikinai persikėlus į kitas patalpas. Pacientų srautų neribosime, paslaugos išliks tokios pačios, veiksime 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą“,– sako skyriaus vedėjas A. Kuliavas.

Viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės direktorius Mantas Čėsna paaiškina, kad naujasis įėjimas į Skubiosios medicinos pagalbos skyrių vaikų ir suaugusiųjų priėmimą bus iš kairės pusės, einant link rekonstruojamojo senojo Skubiosios medicinos pagalbos skyriaus. Šis įėjimas bus skirtas tiek greitosios medicinos pagalbos (GMP) automobiliams, tiek savarankiškai atvykstantiems pacientams. Planuojant patalpas, ypatingas dėmesys buvo skirtas GMP automobilių privažiavimo patogumui, taip pat įrengta speciali pacientų išlaipinimo zona.

Laikinieji pokyčiai vykdomi įgyvendinant projektą Nr. 09-008-P-0003 „VšĮ Marijampolės ligoninės infrastruktūros modernizavimas“, kurio vertė siekia 2,58 mln. eurų. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų.

Po renovacijos Skubiosios medicinos pagalbos skyrius užims 1 353,48 m² patalpas, apjungiančias esamas skyriaus ir buvusias virtuvės patalpas. Bus suprojektuota atskira vieta greitosios pagalbos automobiliams, atnaujintos registratūros ir laukimo zonos, įrengti modernūs apžiūros kabinetai, padidintas lovų skaičius stebėjimo ir reanimacijos palatose, bei įdiegtos pažangios vėdinimo, kondicionavimo ir informacinės technologijos.

„Nors pokyčiai yra laikini, pasibaigus renovacijai mūsų skyrius taps modernesnis ir patogesnis tiek pacientams, tiek darbuotojams. Ačiū už jūsų supratimą ir kantrybę šioje svarbioje mūsų ligoninės plėtros stadijoje, Esame įsitikinę, kad šie pokyčiai prisidės prie geresnės sveikatos priežiūros mūsų bendruomenėje.“ – teigia Mantas Čėsna.