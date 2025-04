Daugelis tėvų žino, kaip smarkiai įprastą gyvenimo ritmą gali sujaukti mažųjų ligos, traumos, įvairūs nelaimingi atsitikimai ar negalavimai.

Bandymai gauti gydytojų konsultacijas neretai virsta tikru iššūkiu, o brangus gydymas finansiškai tampa dar skaudesnis, jei prireikia imti nedarbingumo pažymas. „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ Produktų vystymo vadovė Simona Dervinienė sako, kad visa tai gali būti kur kas paprasčiau – vos viena paslauga gali sumažinti rūpesčius ir galvos skausmą.

Dažnai sergantys vaikai, nedarbingumo pažymos, ligos kelionėse ar dažnos traumos – tai tik keletas kasdienių problemų, su kuriomis susiduria tėvai. Šie iššūkiai ne tik apsunkina šeimos gyvenimą, bet ir gali turėti ilgalaikių psichologinių, fizinių ir finansinių pasekmių.

S. Dervinienė pasakoja, kad šiuolaikiniai tėvai vis dažniau nusprendžia draustis ne tik patys, bet apdrausti ir savo vaikus.Apsidraudus gyvybės draudimu ir greta jo įsigijus papildomų apsaugų, kurios gali užtikrinti greitą ir patikimą pagalbą, kai jos labiausiai reikia, galima nemenkai sumažinti patiriamą stresą, su kuriuo dažnai susiduria jaunos, ant kojų finansiškai tvirčiau atsistoti besistengiančios šeimos.

„Vaikų draudimas, ypač nelaimingų atsitikimų bei kritinių ligų draudimas, tampa vis populiaresnis – jis padeda išvengti neplanuotų išlaidų, kurios gali kilti tiek dėl traumų, tiek dėl rimtų sveikatos problemų. Be to, draudimas suteikia tėvams ramybę, užtikrindamas galimybę padengti nenumatytas išlaidas. Galiausiai, draudimas gali apsaugoti šeimos biudžetą nuo pajamų sumažėjimo laikino nedarbingumo metu“, – sako S. Dervinienė.

Reikia ieškoti būdų problemoms spręsti

Nedarbingumo laikotarpis slaugant sergantį vaiką taip pat gali sukelti papildomų finansinių rūpesčių – sumažėjusios pajamos ir padidėjusios išlaidos gali tapti rimtu iššūkiu. Daugeliui atsiranda net baimė netekti darbo, mat ne visi gali pasigirti turėdami supratingus darbdavius.

„Finansinis stresas dar labiau didina bendrą įtampą, todėl svarbu turėti aiškų planą ir strategiją, kaip įveikti tokias sudėtingas situacijas bei sumažinti jų poveikį šeimos gerovei ir emocinei būklei. Kai kurie vaikai serga taip dažnai, kad tėvai tarsi įkalinami namuose – nuolat ima nedarbingumo pažymėjimus arba desperatiškai bando derinti darbą su vaikų slauga. Tai ne tik kelia didžiulį psichologinį ir finansinį stresą, bet ir atima begalę laiko, praleidžiant valandas gydymo įstaigose, laukiant vizitų ar ieškant tinkamiausios pagalbos savo vaikui“, – teigia S. Dervinienė.

Dėl šių priežasčių draudžiantis gyvybės draudimu tėvai dažnai renkasi traumų draudimą, kuris papildomai gali suteikti nelaimingų atsitikimų atveju ir ypač svarbias dienpinigių ir ligonpinigių išmokas, kurios padeda kompensuoti prarastas pajamas, jei dėl traumos tenka laikinai nedirbti. Šios išmokos suteikia tėvams daugiau finansinio saugumo ir leidžia lengviau susidoroti su netikėtomis išlaidomis gydymui ar reabilitacijai.

Viena paslauga smarkiai sumažina galvos skausmą

Ne paslaptis, kad vaikai nuolat susiduria su įvairiausiomis sveikatos problemomis. Daugelis tėvų itin gerai žino, ką reiškia alergijos maistui, žiedadulkėms, dulkėms, gyvūnų plaukams, astma, virškinimo sutrikimai, apsinuodijimai, įvairiausios infekcijos, jau nekalbant apie sezonines peršalimo ligas ir virusus.

„Net nesunkūs, tačiau dažnai pasikartojantys negalavimai smarkiai sujaukia įprastą šeimos rutiną, o jei tėvai dar neturi pakankamai atostogų ar jiems netaikomas lankstus darbo grafikas, balansuoti tarp darbo ir šeimos rūpesčių tampa dar sunkiau. Be būtinybės pasirūpinti vaiko sveikata ir gerove, tėvams tenka rasti būdų, kaip išlaikyti darbo įsipareigojimus ir neprarasti finansinio stabilumo“, – dėsto draudimo ekspertė.

Be to, S. Dervinienė pastebi, kad sveikatos problemos dažnai kyla netikėtai – pavyzdžiui, kelionių ar išvykų metu, kai prireikia papildomų išlaidų ir greitų sprendimų, ką daryti ištikus nelaimei. Draudimo ekspertė pasakoja, kad daugybę rūpesčių jauniems tėvams išsprendžia kartu su gyvybės draudimu įsigyjama nuotolinių gydytojo konsultacijų, telemedicinos paslauga.

„Turint šią paslaugą ir pajutus negalavimą ar kilus nerimui dėl sveikatos būklės, per kelias valandas galima gauti nuotolinę gydytojo konsultaciją telefonu, internetu ar vaizdo skambučiu. Ši paslauga prieinama net savaitgaliais ir švenčių dienomis, todėl užtikrinama greita ir patogi medicininė pagalba be ilgo laukimo eilėse. Jauniems tėvams dažnai kyla daugybė abejonių dėl vaikų sveikatos, o norint pasitarti ar pasitikslinti patogu tai padaryti neišeinant iš namų. Be to, ikimokyklinio amžiaus vaikai serga dažniau, todėl gydytojų konsultacijos jiems reikalingos nuolat“, – priduria pašnekovė.

Anot jos, pokalbio metu galima pasikonsultuoti dėl ligos ar tyrimų rezultatų, gauti siuntimą ar receptą, išklausyti gydytojo rekomendacijas. Taip pat galima pridėti tyrimų rezultatus ar negalavimų nuotraukas, o prireikus – pradėti vaizdo pokalbį, kad gydytojas galėtų įvertinti būklę vizualiai. Be to, pacientai turi galimybę užduoti papildomą klausimą net ir praėjus 24 valandoms po konsultacijos.