Marijampolės profesinio rengimo centro Paslaugų skyrius – tai dinamiškas ir nuolat besikeičiantis, prisitaikantis prie rinkos poreikių skyrius, kuriam pastaruosius tris mėnesius vadovauja laikinai vedėjo pareigas einantis Edgaras Rinkevičius.

Vos keletą mėnesių Paslaugų skyriui vadovaujantis E. Rinkevičius rūpinasi profesinio mokymo programų planavimu ir įgyvendinimu, užtikrina pirminį ir tęstinį mokymą, neformalųjį ugdymą bei suaugusiųjų švietimą, organizuoja mokinių praktinį mokymą, sudaro sutartis su įmonėmis ir prižiūri kompetencijų vertinimo procesą.

Be šių užduočių, jis taip pat aktyviai dalyvauja pritraukiant naujus kompetentingus profesijos mokytojus, skirsto mokytojų darbo krūvį, teikia pagalbą pedagogams ir darbuotojams, palaiko ryšį su mokinių tėvais ar globėjais. Taip pat stebi ir analizuoja mokinių pasiekimus, rūpinasi profesiniu orientavimu, karjeros planavimu bei mokinių motyvacija siekti geresnių rezultatų.

L.e.p. Paslaugų skyriaus vedėjas E. Rinkevičius tikina, kad nauji iššūkiai yra kelias į tobulėjimą, todėl į šias pareigas atėjo su didele motyvacija pagerinti skyriaus veiklą ir siekti, jog mokiniai gautų aukščiausios kokybės teorinį ir praktinį išsilavinimą, sėkmingai integruotųsi į darbo rinką.

Mokiniams – net šešiolika profesinio mokymo programų

Marijampolės profesinio rengimo centro Paslaugų skyrius – vienas didžiausių įstaigos skyrių, kuriame šiuo metu mokosi 494 mokiniai (mokslo metų pradžioje mokėsi 584 mokiniai, tačiau jų skaičius kinta nuolatos, kadangi jau įsibėgėjo asmens įgytų kompetencijų vertinimai. Be to, moduliuose mokosi 58 mokiniai iš kito skyriaus, 13 mokinių atvyksta iš mokyklų, 85 – atsiųsti iš Užimtumo tarnybos).

Didelį moksleivių susidomėjimą Skyriuje teikiamomis profesinio ugdymo galimybėmis patvirtina faktas, kad per paskutinius tris metus mokinių skaičius stabiliai didėjo: 2022/2023 metais skyriuje mokėsi 470 mokinių, 2023/2024 metais – 537 mokiniai, o šiais mokslo metais – 584 mokiniai (669 su mokiniais iš modulinių programų ir Užimtumo tarnybos), tad per trejus metus mokinių skaičius išaugo net ketvirtadaliu.

Išaugęs mokinių skaičius lemia ir būtinybę užtikrinti kokybišką švietimą bei platų profesijų pasirinkimą – Paslaugų skyriuje siūloma net 16 skirtingų profesinio mokymo programų, apimančių tiek tradicines, tiek naujas ir populiarėjančias profesijas.

„Mokiniai gali rinktis iš gausaus profesijų sąrašo – apdailininko, padavėjo ir barmeno, virėjo, informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo techniko, kirpėjo, dažytojo – tinkuotojo padėjėjo, apskaitininko, biuro administratoriaus, duonos ir pyrago gaminių kepėjo, ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo, kirpėjo, kosmetiko, pedagogo padėjėjo, paramediko, slaugytojo padėjėjo ir siuvėjo. Visos šios profesijos ne tik atitinka šiuolaikinius darbo rinkos poreikius, bet ir yra itin paklausios, ypač tiems, kurie nori įgyti praktinių įgūdžių bei greitai integruotis į darbo procesus”, – tikina skyriaus vedėjas E. Rinkevičius.

Paslaugų skyriuje mokiniai gali mokytis eksperimentinėje grupėje, t.y. mokiniai nuo 9 klasės mokosi ir profesijos modulius, ir gimnazijos dalykus. Baigus 12 klasių (IV gimnazijos klasę) jie įgyja brandos atestatą ir profesinio mokymo diplomą.

Skyriaus vadovas Edgaras Rinkevičius informuoja, kad ateinantiems mokslo metams eksperimentinėje grupėje planuojama kartu su viduriniu išsilavinimu pasiūlyti įgyti padavėjo ir barmeno profesiją.

Primami ir mokiniai nuo 11 klasės (mokosi gimnazijos dalykus ir profesijos modulius), asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą ir siekiantys įgyti profesiją, taip pat norintys persikvalifikuoti ar įgyti naują profesiją.

Marijampolės PRC Paslaugų skyriuje didelis dėmesys skiriamas ne tik profesinės kvalifikacijos, bet ir socialinių įgūdžių lavinimui – čia veikia specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams skirta profesinio mokymo programa, kurios pagalba siekiama mokiniams ne tik suteikti galimybę įgyti profesiją, bet ir tapti pilnaverčiais darbo rinkos dalyviais, lengviau integruotis į visuomenę.

Mokinių kompetencija įvertinama ne tik konkursuose, bet ir potencialių darbdavių

Edgaras Rinkevičius pabrėžia, kad Paslaugų skyrius ne tik rūpinasi aukštos kokybės mokymosi standartais, bet ir aktyviai bendradarbiauja su įmonėmis bei organizacijomis: „Mūsų partneriai, tokie kaip UAB „Mantinga”, UAB „Marijampolės pieno konservai”, UAB „Juodeliai”, UAB „SPA Birštonas”, UAB „Sveikatos kurortas”, VšĮ „Mokausi Lietuvoje” ir kiti, suteikia mokiniams ne tik praktinės patirties, bet ir realias galimybes įsidarbinti. Skyriaus tikslas – sukurti sąlygas, kad mokiniai galėtų ne tik įgyti žinių, bet ir iš karto pradėtų dirbti pasirinktoje srityje“, – įsitikinęs skyriaus vedėjas Edgaras Rinkevičius.

Ilgametė statistika byloja, kad tokia partnerystė itin sėkminga – baigus studijas vidutiniškai įsidarbina apie 70 proc. mokinių.

Dalis mokinių jau besimokindami III kurse pradeda dirbti arba mokosi, ir dirba Pameistrystės mokymosi forma, kuri patraukli tuo, kad teorijos mokymasis vyksta mokykloje, o praktinis mokymas vyksta realioje darbo vietoje (gamybos įmonėje, organizacijoje), o darbuotojas pasamdomas iškart.

Dalis mokinių po studijų išvyksta dirbti į užsienį, išeina tarnauti į armiją ar tęsia mokslus kolegijose.

Marijampolės PRC l.e.p. Paslaugų skyriaus vedėjas Edgaras Rinkevičius mano, kad prie tokio sėkmingo darbdavių požiūrio į mokinius, prisideda ir aukšti rezultatai respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, tokiuose kaip „KAUNAS BEAUTY 2025“, nacionaliniame grožio profesijų mokinių talentų konkurse, tarptautiniuose konkurse „Learn, Know, Do, Can, Show“ ir AEHT svetingumo sektoriaus konkursuose, kuriuose Paslaugų skyriaus mokiniai iškovojo ne vieną prizinę vietą.

Tokie rezultatai nelieka nepastebėti ne tik ne Marijampolės profesinio rengimo centro vadovų, bet ir partnerių, rėmėjų – geriausiai besimokantiems ir aktyviems mokiniams yra skiriamos Marijampolės savivaldybės, UAB „CIE LT Forge“, UAB „Stevila“ bei BNI Sūduvos klubo vardinės stipendijos, o skyrius ir toliau planuoja nuolat bendradarbiauti su vietinėmis ir tarptautinėmis įmonėmis.

Tarptautinė patirtis – galimybė augti ir tobulėti

Marijampolės PRC Paslaugų skyrius aktyviai skatina mokinių dalyvavimą „ERASMUS” programos stažuotėse, kurių metų mokiniai ne tik įgyja neįkainojamos patirties užsienyje, užmezga naudingus ryšius, suvokia socialinės atsakomybės prasmę ar pažįsta kitas kultūras, bet ir gilina praktines bei teorines specialybės žinias.

Visgi, anot E. Rinkevičiaus, ne tik „ERASMUS” programa yra skyriaus prioritetų sąraše – artimiausių darbų planuose numatoma plėsti galimybę bendrojo ugdymo mokyklų 9 – 12 klasių mokiniams pasirinkti profesinio mokymo programų modulius ir taip derinti mokymąsi dvejose mokyklose: savo bendrojo ugdymo mokykloje ir Marijampolės profesinio rengimo centre: „Tokio mokslo privalumas, kad mokiniams, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programos modulį, Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti mokamos stipendijos ir teikiama kita materialinė parama. Mokinys, baigęs modulį, gauna įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą, o jo įgytos kompetencijos leidžia užsiimti atitinkama darbine veikla. Be to, įstojus mokytis į aukštąją ar profesinę mokyklą pagal tą pačią sritį, anksčiau įgytos kompetencijos yra įskaitomos, todėl mokiniui sutrumpėja mokymosi laikas”, – teigia l.e.p. skyriaus vedėjas E. Rinkevičius.

Puikios infrastruktūros dėka – naujų specialybių pasiūla

Marijampolės PRC Paslaugų skyrius nuolat siekia tobulinti mokymosi procesą bei žengti „koja kojon” su švietimo ir darbo rinkos tendencijomis, todėl jau artimiausiu metu planuojama pristatyti naujas profesijas, tokias kaip gydomojo masažo specialistas bei masažuotojas.

Tinkamam šių programų vykdymui, bus atnaujinta infrastruktūra, kad mokiniai galėtų įgyti reikalingus įgūdžius, atitinkančius šiuolaikinius darbo rinkos reikalavimus: „Nuolat siekiame, kad profesinio mokymo procesas būtų kuo efektyvesnis ir pritaikytas darbo rinkos poreikiams, o Paslaugų skyrius taptų vis svarbesniu švietimo partneriu nuolat kintančioje darbo rinkoje bei užtikrintų ateities galimybes savo mokiniams”, – neabejoja Marijampolės PRC Paslaugų skyriaus l.e.p. vadovas Edgaras Rinkevičius.