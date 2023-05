Prasidėjęs Lietuvos drifto čempionatas šiemet vyks ne viename mieste. STREET lygos II etapas bus organizuojamas specialioje driftui skirtoje trasoje Marijampolėje. Dėl geriausio drifterio vardo čia pilotai varžysis net dvi dienas. Laukiama apie šimto dalyvių, tad žiūrovai tikrai turės galimybę pamatyti išskirtinių vaizdų ir pasigrožėti bolidais.

Organizatoriai praneša, kad Lietuvos drifto čempionato STEET II etapas Marijampolėje vyks jau birželio 10-11 dienomis. Renginys vyks „Marijampolės drift arenoje.“ Vos prasidėjus registracijai, į II STREET etapą Marijampolėje jau užsiregistravo per 40 pilotų. Iki renginio liko dar beveik mėnuo, tad organizatoriai tikisi, kad trasoje pasirodys apie 100 pilotų, pasiruošusių varžytis dėl geriausio šalies drifterio vardo.

Taip pat pranešama apie renginio tvarką. Kadangi renginys vyks dvi dienas. Pirmą dieną vyks tik treniruotės ir Drift Taksi važiavimai, kurių metu žiūrovai patys galės pasėdėti šalia profesionalių vairuotojų. Antrą dieną vyks kvalifikacija ir poriniai važiavimai. Treniruočių dieną pilotai bandys savo jėgas trasoje paskirstyti į du pogrupius, kad nesusidarytų kamščiai ir eilės treniruočių metu. Organizatoriai praneša, kad planuojama surengti net 3 važiavimus kvalifikacijoje.

„Tai pagerins renginio kokybę ir užtikrins, kad visi pilotai gautų vienodą važiavimų skaičių. Esant dideliam dalyvių skaičiui, to užtikrinti rengiant vienos dienos renginį, tiesiog neįmanoma. Norime, kad pilotai būtų patenkinti renginiu. Kiekvienas pilotas STREET lygoje galės gauti ne mažiau kaip 12 treniruočių važiavimų ir net 3 kvalifikacinius važiavimus per dvi dienas.

Be to, tai ypač aktualu pradedantiems pilotams, kurie dažnai iš jaudulio padaro klaidų. Todėl praktika rodo, kad 2 važiavimai yra per mažai, važiavimų turi būti bent 3“, – sako varžybų vadovas Kastytis Alekna.

Organizatoriai primena, kad Lietuvos drifto čempionato STREET lygos II etape, kaip ir visuose „Marijampolės drift arenoje“ vykstančiuose renginiuose, bus organizuojamas atvažiavimas ir registracija į parkavimo vietą iš anksto. Tai reiškia, kad kiekvienas pilotas turės iš anksto jam skirtą atvažiavimo laiką, o arenoje turės pažymėtą parkavimo vietą.

Daugiau dėmesio renginyje skirta ir žiūrovams. Jau prasidėjo išankstinė bilietų prekyba, tad žiūrovams reikėtų žinoti, kad arenoje esančios dvi tribūnos talpina kelis šimtus žiūrovų. Tam, kad renginys būtų patogesnis, vienoje tribūnoje žiūrovai gali įsigyti bilietus su jiems skirta vieta, kad renginio metu galėtų laisvai palikti savo vietą ir niekas negalėtų jos užimti.

