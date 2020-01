Lietuvos pašto rekordas: jei taip kasdien, per metus kiekvienas gautume 83 siuntas

Lietuvos pašto statistika rodo, kad kasmet žmonės rašo mažiau, bet daiktų siunčia vis daugiau: lyginant 2018 m. ir 2019 m. tą patį 9 mėnesių laikotarpį, siuntinių išsiųsta net 19 proc. daugiau, tuo tarpu laiškų – 17 proc. mažiau. Kad šventiniu laikotarpiu siuntų kiekiai padidėja, jokia naujiena, tačiau šie metai, o konkrečiai – gruodžio mėnuo, Lietuvos paštui buvo rekordiniai – per vieną dieną buvo apdorota daugiau nei 638 tūkst. siuntų. Jeigu toks siuntų kiekis kasdien pasiektų Lietuvos pašto logistikos centrus, per metus kiekvienas Lietuvos gyventojas gautų po daugiau nei 83 siuntas.

„Kasmet didėjančios siuntų apkrovos – jau įprasta ir pasaulinių paštų nebestebinanti tendencija, todėl tam iš anksto ruošiamasi ir į šią sritį aktyviai investuojama. Stebėdami kintančius mūsų klientų įpročius, jau dvejus metus didesnes investicijas skiriame betarpiškam ir patogiam siuntų apdorojimui – LP EXPRESS savitarnos siuntų terminalams. Ši taktika pasiteisino, nes, lyginant 9 tuos pačius 2019 m. mėnesius su 2018 m. mėnesiais, siunčiamų siuntų per 162 mūsų terminalus kiekis padidėjo beveik dvigubai, o šis gruodis apskritai buvo rekordinis – per vieną dieną terminalais ir per LP EXPRESS kurjerius buvo pristatyta daugiau nei 51 tūkst. siuntų. Žinutė aiški, tad šiais metais planuojame įrengti 89 terminalus 54 naujose vietovėse, tam esame numatę skirti 2,5 mln. Eur. Dar 1 mln. Eur esame numatę savitarnos siuntų terminalų infrastruktūros ir IT sistemos tobulinimui. Jau dabar kartu su pašto skyriais turime plačiausią siuntų atsiėmimo vietų tinklą Lietuvoje, tačiau po terminalų plėtros siuntas gauti ir siųsti patogiau bus galima ir mažesnių miestelių gyventojams, tad šių metų gruodį galėsime skaičiuoti naujus rekordus“, – planais dalijasi Lietuvos pašto Rinkodaros ir pardavimų direktorius Norbertas Žioba.

TOP šalys, iš kurių gaunamos siuntos, ir joms tenkanti importo srauto dalis: Kinija – 64 proc., Belgija – 5 proc., Nyderlandai – 5 proc., Singapūras – 5 proc.

TOP šalys, į kurias siunčiamos siuntos, ir joms tenkanti eksporto srauto dalis: JAV – 12 proc.,

Vokietija – 11 proc., Didžioji Britanija – 11 proc., Rusija – 7 proc., Australija – 5 proc.

Pasak Lietuvos pašto Rinkodaros ir pardavimų direktoriaus N. Žiobos, svarbu nepamiršti, kad įprasti mokesčiai už siuntas iš tam tikrų šalių greitai pasikeis: po 2021 m. sausio 1 dienos visoje Europos Sąjungoje nebeliks pridėtinės vertės mokesčio lengvatos mažos vertės (iki 22 eurų) prekėms. Tai reiškia, kad tokiose internetinėse parduotuvėse, kaip „Aliexpress“, apsiperkantys Lietuvos gyventojai už savo siuntas turės susimokėti 21 proc. daugiau, tad šis pakeitimas turės įtakos ir siuntų į Lietuvą srautams. Taip pat importo mokesčiai gali pasikeisti ir po „Brexit“ įgyvendinimo – 2020 gruodžio 31 d.