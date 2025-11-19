Liudvinavo miestelio Kranto gatvėje atnaujinta beveik 300 metrų ilgio ir 3 metrų pločio gatvės atkarpa.
Rekonstrukcijos metu paklota nauja asfalto danga ir pasirūpinta visomis svarbiausiomis detalėmis, kurios kasdienį eismą daro patogesnį ir saugesnį.
Darbų metu įrengtos nuovažos į visus gatvėje esančius sklypus, o jos išasfaltuotos iki pat sklypų ribų – taip gyventojams užtikrinamas sklandus privažiavimas be papildomų nepatogumų.
Sutvarkyti ir gatvės kelkraščiai, pagerinantys vandens nutekėjimą bei mažinantys riziką, kad kelio danga bus pažeidžiama ar taps slidi po lietaus.
Šaltinis: Marijampolės savivaldybės administracija