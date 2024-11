Marijampolės savivaldybė kartu su Marijampolės „Rotary“ klubu jau ketvirtus metus iš eilės ištiesia pagalbos ranką Ukrainai. Šįkart parama skubiai išsiųsta į Červonogrado miestą – Marijampolės partnerį, kuriam itin reikia palaikymo šiuo sudėtingu metu. Artėjanti žiema bus sunki, tačiau net ir tamsiausiomis dienomis mes galime būti vilties spinduliu.

Šios pagalbos tikslas – palengvinti gyvenimą žiemos laikotarpiu, kai išgyventi be šilumos ir energijos tampa dar sunkiau. Be to, Ukrainos žmonėms kasdien tenka patirti išbandymus, nes priešai taikosi į svarbiausius infrastruktūros objektus: elektros tinklus, šilumos sistemas, vandentiekį. Toks beprasmiškas griovimas palieka žmones be būtiniausių gyvenimo sąlygų ir dar labiau apsunkina jų kasdienybę. Todėl kiekvienas siunčiamas daiktas tampa gyvybiškai svarbus – ne tik aprūpinant šiluma ar maistu, bet ir garantuojant išlikimą.

Savivaldybės skirtos lėšos – 10 000 eurų – buvo panaudotos įsigyti daiktams, kurie padės atlaikyti kasdienius sunkumus, tai: šilti miegmaišiai, kietojo kuro krosnelės, viryklės, dujų balionai ir generatoriai. Taip pat siunčiami nešiojamieji įkrovikliai bei kastuvai apkasams kasti. „Rotary“ klubas pasirūpino dujų balionais, miegmaišiais, kastuvais, čiužiniais, termorūbais ir lovomis.

Paramos paketo pakrovimo procesą stebėję vicemeras Valdas Tumelis, Tarybos narys, Ūkio ir verslo vystymo komiteto pirmininkas Darius Kemeraitis ir „Rotary“ klubo prezidentas Linas Paknys kalbėjo, kad svarbiausia – dalintis ir būti vieningiems. „Padėti tiems, kam šiuo metu sunkiausia, yra ne tik mūsų pareiga, bet ir žmogiškumo ženklas,“ – pabrėžė vicemeras Valdas Tumelis.

Pagalba – tai ne tik materialūs daiktai, bet ir žinia, kad esame kartu, nepaisant atstumų, karo ir sunkumų. Dalinkimės tuo, ką turime, nes gerumas grįžta – ne tik tiems, kam padedame, bet ir mums patiems. Kiekviena ištiesta ranka yra žingsnis arčiau stipresnės, palaikančios bendruomenės.