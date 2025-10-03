Iškilmingame Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) organizuotame Angelų sargų – Policijos dienos – šventiniame minėjime dalyvavo Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda, Lietuvos Respublikos Seimo nariai, Marijampolės apskrities savivaldybių merai, įvairių teisėsaugos bei jėgos struktūrų atstovai, svečiai iš Lenkijos policijos, partnerinių institucijų vadovai ir bendruomenės nariai. Renginys vyko Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje.
Marijampolės apskrities VPK viršininkas Harimantas Poškevičius pasveikino pareigūnus profesinės šventės proga ir už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą įteikė jiems apdovanojimus.
Tradiciškai prieš prasidedant šv. Mišioms į baziliką buvo įnešta policijos vėliava, simbolizuojanti pareigūnų atsidavimą profesijai, jų misiją ir vertybes – ginti kiekvieną žmogų, saugoti visuomenę ir valstybę, padėti žmogui, šeimai bei bendruomenei.
Sveikindamas pareigūnus, meras dėkojo už tarnybą Lietuvai: „Policijos pareigūnų darbas yra neatsiejama visuomenės dalis. Jūs kiekvieną dieną rizikuojate savo sveikata ir net gyvybe, kad užtikrintumėte mūsų bendruomenės saugumą ir ramybę. Dėkojame jums už profesionalumą, atsakingą pareigų vykdymą, žmogiškumą ir pasiaukojimą. Jūsų pasirinkimas tarnauti žmonėms yra kilnus ir labai svarbus visai valstybei. Linkime stiprybės, ištvermės bei pagarbos iš visuomenės, dėl kurios dirbate.“
Už gerus darbo rezultatus ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą, kovojant su nusikalstamumu, palaikant viešąją tvarką ir stiprinant teisėtvarką, mero padėkomis buvo apdovanoti keturi Marijampolės apskrities VPK pareigūnai: Ligita Mikalauskė, Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja; Saulius Vitkauskas, Reagavimo skyriaus tyrėjas; Glorija Balaikaitė, Reagavimo skyriaus vyriausioji patrulė; Marius Kargelis, Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas.
Šventinę atmosferą sustiprino solistė Rita Preikšaitė, kuri savo muzika ir atlikimu suteikė renginiui ypatingo iškilmingumo bei jaukumo.