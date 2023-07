Paskutinę birželio savaitę Marijampolėje, kaip ir visoje Lietuvoje, vyko vaikų globos savaitės renginiai. Globėjai, įtėviai, budintys globotojai ir vaikai bei marijampoliečiai buvo pakviesti dalyvauti renginiuose ir kartu paminėti vaikų globos savaitę, kurią organizavo Marijampolės socialinių paslaugų centro Globos centras, priklausantis globos centrus vienijančiam tinklui „Vaikai yra vaikai“, kuris ir inicijuoja šiuos renginius kartu su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Vaikų globos savaitės renginių tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į šeimos laukiančius vyresnius kaip 10 metų vaikus. Šių metų savaitės simbolis – spalvotos dulkės, arba kitaip – širdies dulkės, – reiškiančios gerumą ir meilę. Šie jausmai sklinda atrakinus geležinę mitų ir neigiamų nuostatų apie globą ir įsivaikinimą sukaustytą širdį. Taip siekiama priminti, kad globėjas turi galimybę pakeisti ne tik savo, bet ir globojamo vaiko gyvenimą.

Marijampoliečiai renginyje „Atrakink geležinę širdį“ prisijungė prie iniciatyvos ir Poezijos parke visi kartu paskleidė širdies dulkes. Spalvingoje akcijoje dalyvavo ir širdies dulkes drauge skleidė Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda, vicemerai Agnė Pavelčikienė ir Artūras Visockis, Tarybos nariai Alvydas Kirkliauskas ir Darius Kemeraitis, Savivaldybės administracijos direktorius Karolis Podolskis.

Šiuo metu Marijampolėje šeimose auga 63 globojami vaikai. Akcijos tikslas – paskleisi „širdies dulkes“, kaip meilės atjautos ir priėmimo simbolį, kad atsirastų kuo daugiau šeimų, panorusių globoti vaikus ir suteikti jiems namų šilumą.

„Vaikų globos savaitė mums kasmet primena, kad šalia mūsų vis dar yra vaikų, kuriems reikalinga globa ir namų šiluma bei gerumas. Linkiu, kad šiandien pasklidusios širdies gėrio dulkės pasklistų kuo plačiau ir atsirastų daugiau šeimų, panorusių priglausti vaikus ir dalintis gerumu ir meile“, – sakė Savivaldybės meras Povilas Isoda.

Renginyje dalyvavę vaikai taip pat buvo pakviesti nuspalvinti simbolinius namus, kad juose būtų šviesu ir gera gyventi vaikams ir jų vaikystė būrų kupina šilumos.

Vaikų globos savaitėje taip pat buvo organizuotas orientacinis žaidimas „Miesto kačių labirintai“, kuriame dalyvavo 6 komandos, ieškojusios mieste Marijampolės simboliu tapusių kačių ir smagiai praleidusios laiką. Be to, marijampoliečiai buvo pakviesti dalyvauti fraktalinio piešimo užsiėmimuose, kur susirikusieji per spalvą, liniją ir formą mėgino pažvelgti į save ir save pažinti.