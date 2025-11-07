Trečiadienį Marijampolės dramos teatre įvyko mokslinė–praktinė konferencija „Globos dabartis ir ateities perspektyvos: nuo vaiko iki senjoro“, subūrusi socialinių paslaugų, mokslo, savivaldos ir nevyriausybinių organizacijų atstovus iš visos Lietuvos.
Renginio dalyviai aptarė globos sistemos aktualijas, iššūkius bei ateities vizijas – nuo šeimos stiprinimo iki bendruomeninių paslaugų plėtros.
Konferencijos pradžioje susirinkusius šiltu, šeimynišku muzikiniu pasisveikinimu pasitiko „Petraškų muzikinis trio“, sukūręs bendrystės ir jaukumo atmosferą.
Sveikinimo žodį taręs Marijampolės savivaldybės vicemeras Artūras Visockis pasidžiaugė, kad tokios konferencijos vyksta būtent Marijampolėje, kuri, anot jo, kaip regiono centras turi rodyti lyderystę socialinių paslaugų srityje. Vicemeras pabrėžė diskusijų reikšmę sprendžiant socialinius klausimus: „Didžiausia pagarba organizatoriams, kurie jau eilę metų rengia šias konferencijas. Manau, kad jos labai naudingos, nes būtent per diskusijas gimsta sprendimai. Socialinės paslaugos mūsų visuomenėje – ypatingai svarbios, todėl tokie susitikimai padeda mums geriau suprasti tiek iššūkius, tiek galimybes. Tikiu, kad išvykę iš čia grįšite pasisėmę žinių ir idėjų, praversiančių kasdienėje veikloje.“
Dar konferencijos pradžioje surengtoje diskusijoje aktyviai dalyvavo Savivaldybės vicemeras Artūras Visockis ir Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Jolita Žukelienė. Joje akcentuota būtinybė stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybių, mokslo institucijų ir nevyriausybinių organizacijų, siekiant užtikrinti kokybišką, tvarią ir žmogaus orumą puoselėjančią socialinę apsaugą.
Dienos metu išgirsta daug įkvepiančių pranešimų ir praktinių įžvalgų: apie vaikų globos situaciją Lietuvoje, socialinių paslaugų teikimą šeimai, socialinio darbuotojo vaidmenį, žmonių su negalia įgalinimą, dienos užimtumo veiklas, globos sistemos pertvarkos eigą bei socialinės veiklos naudą senjorams.
Konferenciją moderavusi Marijampolės socialinės pagalbos centro direktorė Vilma Ratkevičienė kalbėjo, kad šis renginys ne tik žinių sklaidos, bet ir bendruomeniško ryšio stiprinimo erdvė, kurioje dalijamasi gerąja patirtimi, ieškoma naujų bendradarbiavimo formų bei įkvėpimo kasdieniam darbui su žmonėmis.
Renginį organizavo Marijampolės socialinės pagalbos centras, Mykolo Romerio universiteto Sūduvos akademija ir VšĮ „Rainos svajonės“, siekdami stiprinti socialinių paslaugų kokybę, skatinti institucijų bei bendruomenių partnerystę ir kurti atviresnę, jautresnę visuomenę kiekvienam žmogui.