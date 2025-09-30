Pirmadienio popietę Marijampolės dramos teatre tvyrojo ypatinga šiluma. Čia susirinko žmonės, kurių kasdienybė kupina atjautos, kantrybės ir tikro pašaukimo. Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga surengta šventė „Gerumo angelai 2025“ dar kartą priminė: gerumas ne tik egzistuoja – jis tyliai, bet užtikrintai keičia pasaulį.
Šventės dalyvius sveikino Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda, vicemeras Ričardas Bagdanavičius, Savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis, Tarybos narys, Socialinės ir sveikatos apsaugos komiteto pirmininkas Alvydas Kirkliauskas, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Jolita Žukelienė, LR Seimo narys Karolis Podolskis, Jo Ekscelencija Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila bei Šv. Vincento Pauliečio parapijos kunigas Darius Vasiliauskas. Drauge dalyvavo socialinių darbuotojų bendruomenės atstovai bei Savivaldybės tarybos nariai, parodę dėmesį ir pagarbą šiam prasmingam darbui.
„Didžiuojamės jumis visais – visa Marijampolės savivaldybės socialinių paslaugų sistema, mūsų įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos yra puikus pavyzdys Lietuvai, kaip galima profesionaliai ir atsakingai dirbti šioje srityje. Tai, kokį platų paslaugų spektrą siūlome, yra jūsų kasdienio darbo, atsidavimo ir širdies gerumo rezultatas. Jūs esate tie, kurie tiesiogiai prisidedate prie pagalbos žmonėms, ir tai yra didžiausia vertybė. Nuoširdžiai linkiu jums nepavargti, išlikti stipriems ir išsaugoti tą profesinę jėgą, kuria šiandien visi galime didžiuotis“, – sveikindamas kalbėjo Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda.
Šiemet „Gerumo angelai“ buvo įteikti penkiems žmonėms, kurių kasdienis darbas yra pripildytas širdies šilumos ir atsidavimo.
Už darbą su vaikais apdovanota Lina Dilienė (Marijampolės socialinės pagalbos centro Vaikų dienos centras). Ji kuria pasaulį, kuriame vaikystė yra saugi, kupina atradimų ir mažų stebuklų.
Už darbą su senjorais apdovanota Rasa Vosylė (VšĮ „Jungtinės pajėgos“). Jos rūpestis tampa ne tik pagalba, bet ir tikru žmogišku ryšiu, suteikiančiu ramybę bei pasitikėjimą.
Už darbą su asmenimis su negalia apdovanota Aušra Spirauskienė (VšĮ „Nuoširdus rūpestis“). Kantrybė, kūrybiškumas ir šypsena – jos stiprybės, padedančios žmonėms įveikti iššūkius ir atrasti naujas galimybes.
Už darbą su šeimomis apdovanota Jurgita Bielienė (Marijampolės socialinės pagalbos centras). Ji geba įsiklausyti taip, kad šeimos pasijunta išgirstos, palaikomos ir nelieka vienos su savo sunkumais.
Už darbą su patiriančiais krizę apdovanota Gintarė Mikulionė (Maltos ordino pagalbos tarnyba). Gintarė tampa atrama tiems, kurie išgyvena pačias sudėtingiausias akimirkas, padėdama surasti kelią iš nevilties į naują pradžią.
Renginio metu LR Seimo narys Karolis Podolskis įteikė padėkas ir trims ilgamečiu bei nuoširdžiu darbu socialinėje srityje pagarbos nusipelniusioms profesionalėms – Dovilei Tumelienei, Gitanai Stankūnienei ir Astai Klimienei.
Šventėje netrūko jautrių žodžių. Socialiniams darbuotojams skirti žodžiai, kad jų darbas – ne tik profesija, bet ir pašaukimas. O muziką dovanojusi grupė „Lietuvaičiai“ sukūrė ypatingą bendrystės ir džiaugsmo atmosferą.
„Gerumo angelų“ apdovanojimai primena, kad kiekvienas iš mūsų turime galią keisti kitų gyvenimus – kartais pakanka paprasto žvilgsnio, šilto žodžio ar ištiestos rankos. Angelais šiame pasaulyje tampama ne dėl titulų ar apdovanojimų, o dėl širdies didumo ir noro būti šalia.
Marijampolėje šie apdovanojimai jau tapo gražia tradicija, kasmet suvienijančia bendruomenę. Jie leidžia sustoti ir pastebėti šalia esančius žmones, kurie tyliai daro didelius darbus. O jų šviesa, lydima nuoširdumo ir gerumo, išlieka žmonių širdyse ilgam.