Marijampolės apskr. VPK 2021 metų pirmojo pusmečio veiklos rezultatai

Per pirmąjį šių metų pusmetį visoje Marijampolės apskr. VPK aptarnaujamoje teritorijoje registruotos 1034 nusikalstamos veikos, arba 21,1 proc. mažiau nei 2020 m. per tą patį laikotarpį, kai buvo registruota 1311 nusikalstamų veikų. Iš užregistruotų nusikalstamų veikų ištirta – 70,1 proc. (726 veikos).

Pažymėtina, kad net 54,3 proc. sumažėjo vagysčių registracija, kai 2020 metais per 6 mėn. buvo registruota 221 vagystė, tai per 6 šių metų mėn. – tik 101. Net 21,9 proc. sumažėjo neblaivių asmenų įvykdžiusių nusikalstamas veikas, nuo 356 asmenų (2020 m.) iki 278 šiais metais. Ženkliai pagerėjo saugumas viešose vietose, nes per 2021 metus nusikalstamų veikų įvykdytų viešose vietose sumažėjo 24,7 proc., nuo 162 nusikalstamų veikų (2020 m.) iki 122 šiais metais. Net 62,9 proc. sumažėjo nepilnamečių įvykdytų nusikalstamų veikų. Taip pat nežymiai mažėjo ir sunkių bei labai sunkių nusikaltimų registracija, nuo 73 nusikaltimų (2020 m.) iki 67 nusikaltimų šiais metais. Per šešis šių metų mėnesius įvykdyti 2 nužudymai, abu jau ištirti, įtariamieji nustatyti. Nusikalstamų veikų, susijusių su narkotinėmis, ar psichotropinėmis medžiagomis registruojama 22,7 proc. daugiau nei pernai 2021 m. – 81, kai 2020 m. buvo – 66. Nusikalstamų veikų, susijusių su smurtu artimoje aplinkoje registracija panaši – 2021 metais – 280, 2020 metais – 270 atvejų.

Per 2021 metų 6 mėn. Marijampolės apskr. VPK aptarnaujamos teritorijos keliuose ir gatvėse įvyko 48 įskaitiniai eismo įvykiai, arba 4 proc. mažiau nei 2020 metais. Deja, bet žuvusiųjų 1 daugiau nei 2020 metais, sužeistų eismo įvykiuose sumažėjo 3,8 proc. Dėl neblaivių vairuotojų kaltės eismo įvykių sumažėjo 51,7 proc. Per 2021 metų 6 mėn. nustatyta 700 neblaivių vairuotojų, o per 2020 metų tą patį laikotarpį – 446, arba 2021 metais neblaivių vairuotojų nustatyta 57 proc. daugiau nei pernai analogišku laikotarpiu.

Marijampolės apskr. VPK inf.