Marijampolės apskrities gyventojai aktyviai naudojasi e. paslaugomis: kreipiasi dėl verslo liudijimų, pasitelkia virtualų buhalterį

Marijampolės apskrities gyventojai bene dažniausiai šalyje įvairioms viešosioms ir administracinėms paslaugoms gauti yra linkę pasitelkti internetą. Tai parodė Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) apibendrinti duomenys apie elektroninių paslaugų naudojimą dešimtyje Lietuvos apskričių.

Elektroniniu būdu Marijampolės apskrityje užsakyta 88,7 proc. visų su verslo liudijimais ir individualia veikla pagal pažymą susijusių paslaugų – tai yra vienas iš geriausių rodiklių šalyje.

Marijampoliečiai taip pat aktyviai naudojasi ir nemokama VMI paslauga, skirta savarankiškai dirbantiems gyventojams, įsigijusiems verslo liudijimą ar įregistravusiems individualią veiklą pagal pažymą – virtualiu buhalteriu i.APS. Susidomėjimas šia paslauga per metus apskrityje padidėjo 3 kartus: besinaudojančių ja per devynis 2019 m. mėnesius buvo 467, o per tą patį šių metų laikotarpį – jau 1 426.

Kreipiasi dėl verslo liudijimų ir individualios veiklos

Pasak VMI Mokestinių prievolių departamento vyresniosios patarėjos Ingos Gedminienės, nors apie e. paslaugų patogumą buvo itin garsiai prabilta kilus COVID-19 pandemijai, dar iki jos didžioji dalis VMI paslaugų buvo pasiekiamos elektroniniu būdu, o mokesčių mokėtojai jomis aktyviai naudojosi.

Gyventojams aktualiausios VMI e. paslaugų platformos yra elektroninio deklaravimo sistema (EDS) ir Mano VMI. EDS skirta gyventojų pajamų, turto, pridėtinės vertės, nekilnojamojo turto mokesčių deklaracijoms pateikti, Mano VMI – įsigyti, pratęsti, nutraukti verslo liudijimus, įregistruoti ar išregistruoti individualią veiklą pagal pažymą, teikti prašymą įregistruoti ar išsiregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų, matyti skolas, permokas, administracines baudas, jas sumokėti. Pasak I. Gedminienės, šios dvi sistemos jau kelerius metus yra populiarios, tad jų naudotojų augimas nėra labai didelis ir kasmet išlieka panašus.

EDS šiuo metu yra apie 2 mln. naudotojų. Per pirmuosius šių metų 9 mėnesius gyventojai čia savarankiškai pateikė daugiau nei 1,2 mln. pajamų deklaracijų, tiek pat jų pateikta ir per tą patį laikotarpį pernai. Labiau auga elektroniniu būdu pateikiamų prašymų skirti dalį gyventojų pajamų mokesčio paramai skaičius. Per 2020 m. 9 mėn. jų buvo apie 540 tūkst., pernai per tą patį laikotarpį – apie 462 tūkst., 2018 m. – beveik 379 tūkst.

Mano VMI šių metų rugsėjį turėjo daugiau nei 1,4 mln. naudotojų, pernai tokiu metu jų buvo apie 1,3 mln. Kaip populiariausias Mano VMI paslaugas pašnekovė nurodo verslo liudijimo išdavimą, pratęsimą ar nutraukimą ir individualios veiklos pagal pažymą registravimą, nutraukimą. Šiemet per devynis mėnesius visoje Lietuvoje e. būdu užsakyta 78,9 proc. visų su verslo liudijimais ir 81,8 proc. visų su individualia veikla pagal pažymą susijusių paslaugų. Pernai šie rodikliai siekė atitinkamai 65,9 proc. ir 76 proc.

„Marijampolės apskrityje e. būdu užsakyta 88,7 proc. su individualia veikla pagal pažymą susijusių paslaugų – tai yra geriausias rodiklis šalyje. Kauno, Alytaus ir Šiaulių apskrityse jis siekia beveik 88 proc., Vilniaus – apie 85,5 proc. Iš visų su verslo liudijimais susijusių paslaugų Marijampolės apskrityje e. būdu taip pat užsakyta 88,7 proc.“, – vardija VMI atstovė.

Nuoseklus e. paslaugų vartotojų augimas

Augantį susidomėjimą viešosiomis e. paslaugomis pastebi ir Informacinės visuomenės plėtros komitetas (IVPK). „Lietuvos statistikos departamento duomenimis, naudojimasis elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis auga nuosekliai, 2020 m. šiomis paslaugomis naudojosi 58 proc. Lietuvos gyventojų (16-74 metų). Per trejus metus viešųjų institucijų e. paslaugų vartotojų dalis padidėjo net 10 proc. (palyginimui: 2019 m. – 55 proc., 2018 m. – 51 proc., 2017 m. – 48 proc.). Atsižvelgiant į tai, jog didžioji dalis gyventojų pradėjo dirbti nuotoliniu būdu ir vis daugiau paslaugų perkeliama į e. erdvę, tikėtina, kad 2021 m. šis augimas bus dar didesnis“, – sako Arminas Rakauskas, IVPK Skaitmeninės aplinkos skyriaus vedėjas.

2020 m. spalio mėnesį atliktos reprezentatyvios Lietuvos gyventojų (16-74 metų) apklausos duomenimis, dažniausiai viešųjų institucijų svetainėse naudojamasi valstybės institucijų ir įstaigų teikiamomis elektroninėmis viešosiomis paslaugomis (54 proc.), rečiausiai tokiose svetainėse lankomasi norint pateikti institucijai paklausimą ar kreipiantis informacijos elektroniniu paštu (vos 9 proc. lankytojų).

Be to, pastebimas nuosekliai augantis gyventojų skaičius, naudojusių asmens tapatybės kortelę tapatybei nustatyti ar patvirtinti elektroninėje erdvėje (26 proc.).

Viešąsias paslaugas internete atranda nemokamuose mokymuose

Nemokamus skaitmeninio raštingumo mokymus „Prisijungusi Lietuva“ organizuojančios asociacijos „Langas į ateitį“ atstovai pastebi, kad mokymų tema apie viešąsias paslaugas internete yra viena populiariausių – juose dalyvavo daugiau kaip 6 tūkst. žmonių. Šių mokymų dalyviai išmoksta deklaruoti gyvenamą vietą, registruotis į vairavimo egzaminą, teikti metines pajamų deklaracijas, įvairius prašymus portale SODRA, naudotis e. parašu ir panašiai.

„Žmonėms patinka, kad norint užsisakyti vieną ar kitą paslaugą nereikia niekur eiti, o iš pirmo žvilgsnio sudėtingi procesai pasitelkiant elektronines priemones vyksta greitai ir patogiai. Tiesa, karantinas kiek pakoregavo mokymus, jie persikėlė į internetinę erdvę. Tenka pripažinti, kad toks mokymosi būdas nėra paprastas tiems, kurie dar tik pradeda naudotis informacinėmis technologijomis. Tačiau pabandžius mokymąsi skaitmeninėje klasėje, atradus šio būdo patogumą bei privalumus (pvz., saugumas karantino metu), gyventojai tęsia mokslus ir renkasi kitas projekto „Prisijungusi Lietuva“ mokymų programas skaitmeninio raštingumo tema, kurių projekte yra net 11. Jų turinys tinka įvairaus amžiaus žmonėms, tad norime padrąsinti visus dvejojančius registruotis į skaitmeninio raštingumo klasę internete www.prisijungusi.lt.

Gyventojai taip pat kviečiami konsultuotis „Facebook“ grupėje „#Prisijungusi Lietuva pataria ir konsultuoja“. Čia į rūpimus klausimus apie viešąsias e. paslaugas ir ne tik, atsakys e. skautai – 14-29 metų amžiaus projekto savanoriai“, – sako asociacijos veiklų vadovė Jurgita Vasilavičiūtė-Garunkštienė.

Apie projektą „Prisijungusi Lietuva“ (www.prisijungusi.lt)

Projektu siekiama skatinti Lietuvos gyventojus įgyti reikalingų įgūdžių efektyviai, įvairiapusiškai, saugiai ir atsakingai naudotis internetu, į šias veiklas aktyviai įtraukiant vietos bendruomenes.

Projektą įgyvendina Informacinės visuomenės plėtros komitetas kartu su partneriais: asociacija „Langas į ateitį“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Asociacija „Langas į ateitį“