Marijampolės dramos teatras pasitiko naują kūrybinį etapą – šiomis dienomis čia sumontuota nauja scenos apšvietimo ir dekoracijų įranga, kurios vertė siekia daugiau nei 102 tūkst. eurų. Atnaujinti scenos apšvietimo kėlimo mechanizmai, įsigytos kilnojamos konstrukcijos apšvietimui, naujos pastatomos lempos, užuolaidos, transportavimo dėžės bei papildoma garso technika.
Naująją įrangą apžiūrėti atvyko Marijampolės savivaldybės vicemeras Artūras Visockis ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Dulskė. Svečius pasitiko ir apie įrangos galimybes bei jos eksploatavimą papasakojo Marijampolės kultūros centro direktorė Aistė Bakaitė-Stanaitienė ir Dramos teatro meno vadovė Gabrielė Nazaraitė Masevičienė.
Vicemeras Artūras Visockis susitikimo metu akcentavo, jog teatro techninė bazė yra būtina profesionaliai meninei veiklai užtikrinti, o tokie atnaujinimai – tai investicija į savivaldybės kultūros ateitį. Jis pasidžiaugė, kad teatras nuosekliai žengia modernizacijos keliu ir tampa vis patrauklesnis ne tik žiūrovams, bet ir kūrėjams.
Susitikimo metu taip pat aptarti ateities planai – tolesnis techninis teatro tobulinimas, bendradarbiavimo galimybės bei kylantys iššūkiai, susiję su naujos įrangos pritaikymu skirtingiems sceniniams sprendimams.
Marijampolės teatras šiandien – tai vieta, kur susitinka tradicijos ir naujovės, o kiekvienas spektaklis tampa dar vienu įrodymu, kad mūsų savivaldybėje kultūra gyva, kūrybinga ir nuolat atsinaujinanti.