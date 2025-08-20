Rugpjūčio 30-ąją Marijampolės geležinkelio stotis pavirs tikra šurmulio, muzikos, meno ir pramogų erdve.
Stoties šimtmečio minėjimui skirtame renginyje „Kitokia stotis“ lauks mugė, edukacijos, žaidimai vaikams, meninės instaliacijos, kūrybinės dirbtuvės, diskusijos bei įvairios atrakcijos. Dieną lydės gyvos muzikos garsai, o šventę vakare vainikuos vyrų vokalinio ansamblio „Quorum“ ir Liepos Mondeikaitės su grupe pasirodymai.
„Marijampolės geležinkelio stotis – miesto istorijos ir žmonių likimų liudininkė, menanti tiek išvykimus, tiek sugrįžimus, žmonių svajones, laukimą bei naujas pradžias. Šimtmetis – ypatinga proga sugrąžinti dėmesį į šią erdvę ir pažvelgti į ją ne tik kaip į transporto mazgą, bet ir kaip į kultūros bei bendruomeniškumo vietą. Nuoširdžiai kviečiu marijampoliečius ir miesto svečius rugpjūčio 30-ąją kartu pasitikti šį jubiliejų – mėgautis muzika, menu, bendravimu ir šventiška atmosfera, kurią kursime visi drauge“, – sako Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda.
Ką pamatysite ir patirsite?
12.00 ir 14.00 val. – Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka pakvies į meninę programą „Stotis kitaip“, kur poezija, garsai ir vaizduotė atskleis stoties erdvės simboliką.
13.00 ir 17.00 val. – ekskursija, kurią ves gidė Jurgita Bubnienė, „Nuo geležinkelio bėgių iki spalvomis alsuojančio miesto“. Kelionė prasidės stotyje, kur išgirsite istorijas apie jos praeitį, vėliau gidė pakvies pažinti gatvės meno kūrinius ir miesto simboliu tapusias kates. Ekskursijos pabaigoje – supažindinimas su paroda „Lietuvos geležinkelio perlas“.
Dalyvavimas nemokamas, bet būtina registracija renginio metu Marijampolės turizmo centro stende. Vietų skaičius ribotas.
Pradžia – prie įėjimo į Marijampolės geležinkelio stotį (Stoties g. 2)
20.00 val. – šventinę programą vainikuos vyrų vokalinio ansamblio „Quorum“ ir Liepos Mondeikaitės su grupe koncertas.
Po renginio specialiai šventei kursuos traukinys Marijampolė–Kazlų Rūda–Kaunas, tad į šventę kviečiami ir svečiai iš kitų miestų.
Susitikime stotyje, kur šurmuliuos ne tik traukiniai, bet ir visa Marijampolė ir pasinerkime į muzikos, meno, istorijų ir atradimų sūkurį! Šventės dieną paminėkime geležinkelio stoties šimtmetį kartu – džiaukimės, kurkime, juokimės ir atraskime ką nors ypatinga kiekvienas.
Šimtmečio minėjimo renginį „Kitokia stotis“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė.
Renginio mecenatai: Marijampolės savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Marijampolės kultūros centras, LTG link, Kitokia stotis.