Marijampolės PRC kartu su partneriais organizuoja suaugusiųjų mokymosi savaitę, dalyvauja projekte, bei pristato savaitės veiklų apžvalgą.

Marijampolės profesinio rengimo centras kartu su Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centru organizuoja renginį „Net pats nustebau!“

Renginys vyks 2024 m. lapkričio 20 d., 11.00 val. Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje (P. Butlerienės g.5, Marijampolė)

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu [email protected]

PROGRAMA:

10.30 – Pasitikimo kava, registracija.

11.00 – 11.15 Renginio atidarymas, muzikinis sveikinimas.

11.15 – 12.30 Tapytojo Arūno Bėkštos tapybos darbų parodos atidarymas. Kūrybinės dirbtuvės „Net pats nustebau!“

12.30 – 13.00 Kavos pertrauka.

13.00 – 14.15 Praktikumas „Atrasti geresnį mokytoją savyje“

Dr. Vilija Lukošūnienė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos projektinės veiklos ekspertė; Renata Jankevičienė, Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotoja, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos valdybos narė.

14.15 – 14.30 Diskusijos, apibendrinimas, refleksija.

–

Marijampolės PRC bendruomenė nestoja – veikliai ir aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuose bei edukacijose! Mokiniai ir mokytojai visą savaitę gilina žinias, tobulina praktinius įgūdžius bei semiasi naujų patirčių. Kviečiame pasižvalgyti po mūsų bendruomenės savaitės įvykius ir pasidžiaugti drauge!

Marijampolėje

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo specialybės mokinės kartu su profesijos mokytoja O. Misiukevičiene lankėsi Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlio” skyriuje, kur susipažino su Montessori ugdymo sistema praktiškai.

Pedagogo padėjėjo specialybės profesijos mokytojos O. Misiukevičienė ir R. Kurauskienė vedė užsiėmimą Marijampolės Trečiojo amžiaus universiteto Psichologijos fakulteto senjorams – studentams tema „Vidinių resursų beieškant”. Gera žinoti, kad stiprybių turime KIEKVIENAS.

Pokyčių dirbtuvėse „Keičiu save – keičiu pasaulį”, filmo „Aš esu” peržiūroje, kurias organizavo pedagogo padėjėjo specialybės mokytojos O. Misiukevičienė ir R. Kurauskienė, šurmuliavo pedagogo padėjėjo, ikimokyklinio pedagogo padėjėjo bei slaugytojo padėjėjo specialybių mokinės. Kalbėta ir diskutuota labai aktualia įtraukties tema, aptarta, kaip gyvena šeimos, auginančios vaikus su negalia. Renginyje dalyvavo filmo herojė ir viena iš autorių, VšĮ „Pokyčių ambasada” įkūrėja Klementina Gruzdienė.

Apie darbą su klausos negalią turinčiais vaikais iš profesionalų lūpų. Pedagogo padėjėjo specialybės mokinių ir mokytojų O. Misiukevičienės ir R. Kurauskienės „ZOOM” susitikimas su Klaipėdos apskrities sutrikusios klausos vaikų ir jaunimo tėvų bendrijos atstovėmis surdopedagoge Kristina Rimkiene ir mokinio padėjėja Simona Petrovskaja. Vertingi patarimai, praktinio darbo įžvalgos, pagalbos teikimo mokiniui proceso subtilybės.

Centre lankėsi Marijampolės „Ryto” progimnazijos 4 klasės mokiniai. Mokiniai su profesijos mokytoju S. Orina jungė elektrinio apšvietimo grandinę, kurią panaudos namelio apšvietimui. Vaikai susipažino su elektros pagrindais, apšvietimo įrenginiais, sukonstravo paprastą elektros instaliaciją.

Gimnazijos skyriaus III-IV klasių mokiniams vyko netradicinė lietuvių literatūros pamoka, kurios metu respublikinių skaitovų konkursų laureatas aktorius Alvydas Brunalas pristatė programą „Dūžtančių formų pasaulyje“, parengtą pagal Vytauto Mačernio kūrybą. Mokinių rimtis pamokos metu tik įrodė, kad išgirstos eilės nepaliko abejingų ir vis dar gebame klausytis širdimi.. Pamoką organizavo lietuvių kalbos mokytoja V. Gaižauskaitė.

Vyko MPRC vaikinų ir merginų stalo teniso varžybos. Geriausiai tarp vaikinų pasirodė IT24 grupės mokinys Karolis Vilkevičius, merginų tarpe TRg24 grupės mokinė Deimantė Diržiūtė.

Kudirkos Naumiestyje

Visuomenės sveikatos specialistė A. Šimaitienė pravedė skyriaus mokiniams paskaitą „Rūkymas. Mada ar priklausomybės kaina”.

Slaugytojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos mokinės su profesijos mokytoja R. Podolskiene lankėsi Gudkaimio globos namuose, kur vyko modulio „Pacientų išskyrų ir sekretų tvarkymas” praktinė pamoka. Buvo naudinga įgyti praktinių žinių, pabendrauti su globos namų gyventojais.

Skyriuje vyksta Ankstyvosios intervencijos programa „Geriau tyla, negu byla“ pagal tarptautinį projektą. Paskaitas IN ir IIN gimnazijos klasių mokiniams veda lektorė J. Šilingė.

–

Marijampolės PRC partnerio teisėmis dalyvauja Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) įgyvendinamame projekte „Profesinis ugdymas – prieinamas visiems“.

Daugiau apie projektą čia: https://www.mprc.lt/v13b

–

Ši savaitė Marijampolės PRC bendruomenėje buvo kupina prasmingų veiklų, o jos kulminacija – Tolerancijos dienos paminėjimas visuose skyriuose kur vyko įvairios iniciatyvos, kurios skatino atvirumą, pagarbą ir tarpusavio supratimą.

Marijampolėje

Apie sėkmingą pamoką, mokinių motyvacijos skatinimą, vertinimą ir įsivertinimą buvo kalbama II mokymų ,,Sėkmė pamokoje- nuo ko pradėti?” dalyje. Lektorės Jolita Vičkačkienė ir Jurgita Schroeder pristatė inovatyvius metodus iš parengtos metodinės priemonės „Aktyvūs skaitymo metodai”, pasidalino sukaupta patirtimi tarptautiniuose projektuose. Dalyviai praktiškai išbandė ,,Erasmus+“ programos projekte ,,Unplugging for a brighter future: internet and social media addiction“ išmoktą inscenizacijos metodą, kuris gali būti naudojamas įvairiose mokymosi situacijose, sprendžiant konfliktus ar problemas. Taip pat seminare buvo pristatytos dirbtinio intelekto galimybės bei IT programėles, padedančios paįvairinti pamokos veiklas, tikslingai organizuoti įsivertinimą.

Padavėjo ir barmeno profesijos mokytojos, Ornela, Laura ir Eglė, parodoje TASTE VILNIUS HORECA, stebi ypatingų skonių kūrimo paslaptis, gastronomijos naujoves bei klausys pranešėjų diskusijoje apie „Michelin” atėjimą į Lietuvą.

Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos vėjo malūnėlis. Šių dienų jaunoji karta yra atvira, besikeičianti, tačiau netolerancijos apraiškų yra visur: namuose ir viešose vietose, mokyklose ir gatvėse. O geros mintys ir dėjos nugula nuostabiuose mokinių darbuose – Tolerancijos vėjo malūnėliuose. Džiaugiamės jog ši, jau tradicine švente tapusi iniciatyva gyvuoja Marijampolės PRC daug metų, geri darbai ir idėjos juk taip suvienija!

Kudirkos Naumiestyje

Slaugytojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos mokinės, lydimos mokytojų R. Belevičienės ir R. Podolskienės lankėsi Jurbarko ligoninės reanimacijos ir operacinės skyriuose, kur vyko praktinė modulio „Higieninių paciento reikmių tenkinimas“ pamoka. Ši patirtis buvo neįkainojama galimybė susipažinti su profesionalia komanda bei įgyti vertingų žinių apie šių skyrių darbo specifiką.

Buvo paminėta tarptautinė Tolerancijos diena. Skyriaus vedėja kalbėjo apie toleranciją, apie „Permainų vėjo“ iniciatyvą, akcentavo, jog tik tolerantiškas žmogus gali būti atviras pozityvioms permainoms. Mokiniai gamino vėjo malūnėlius iš spalvoto popieriaus, norėdami išreikšti savo skirtingas pasaulėžiūras, skirtingus pomėgius ir nuomonę.

Vilkaviškyje

Visuomenės sveikatos specialistė Ž. Čekanavičienė kartu su II V gimnazijos klasės mokiniais gilino žinias apie sveiką mitybą.

Apdailininko ir suvirintojo mokymo programų mokiniai bei DSS mokytoja Dalė Kygienė dalyvavo netradicinėje saugaus elgesio ekstremaliose situacijose pamokoje „Žinojimas saugo“.

Vilkaviškio rajono savivaldybės vyriausiasis civilinės saugos specialistas Robertas Fišeris supažindino mokinius su visuomenės perspėjimo, informavimo algoritmais, galimybėmis savarankiškai pasirengti galimoms nelaimėms ir savarankiškai išgyventi tris kritines paras. Paaiškino, kokius daiktus į išvykimo krepšį rekomenduojama

susidėti, jeigu tektų evakuotis.

Mokiniai ir mokytojai dalyvavo lapų grėbimo akcijoje, susirinko kartu ir prisidėjo prie mokyklos aplinkos tvarkymo, kad ji būtų švari ir jauki artėjant žiemai.