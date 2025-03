Marijampolės profesinio rengimo centre skiriamas didelis dėmesys karjeros galimybėms, Vilkaviškio skyriaus atstovai dalyvavo Užgavėnių šventėje, kviečiama dalyvauti motociklų vairavimo kursuose. Be to, kovo 24 d. Centre organizuojamos kūrybinės dirbtuvės, Marijampolės PRC atstovai apsilankė Plutiškių gimnazijoje, o tarptautiniuose mokymuose Ispanijoje pasisemta žinių.

Dėmesys mokinių karjeros galimybėms

Marijampolės PRC aktyviai rūpinasi mokinių profesiniu tobulėjimu, suteikdami jiems ne tik stiprų teorinį pagrindą, bet ir galimybes pažinti darbo rinką iš arti. Pastebėjome, kad tai padeda lengviau apsispręsti dėl ateities karjeros .

Pažintis su gamybos sektoriumi

Marijampolės PRC Statybos ir mechanikos skyriaus automatinių sistemų mechatroniko ir Vilkaviškio skyriaus elektriko profesinio mokymo programų mokiniai, lydimi karjeros specialistės V. Žilovienės bei profesijos mokytojų J. Sakalausko ir S. Orinos, lankėsi gamybos įmonėje UAB „Jūrės medis“.

Vizito metu mokiniai turėjo galimybę susipažinti su moderniais gamybos procesais, sužinoti, kaip veikia automatizuotos linijos ir kokie elektros įrenginiai užtikrina sklandų gamybos darbą. Taip pat buvo aptartos praktikos ir įsidarbinimo galimybės, kurios itin svarbios būsimiems specialistams. Mokiniai iš arti pamatė, kaip teorinės žinios pritaikomos realiame darbe ir kokių kvalifikuotų darbuotojų šiuo metu labiausiai trūksta pramonės sektoriuje.

Moksleivių pažintis su profesijomis

Marijampolės PRC duris atvėrė ir Marijampolės Šv. Cecilijos gimnazijos 8 klasių mokiniams. Jaunuoliai susipažino su automatinių sistemų mechatroniko bei informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo techniko profesijomis, o svarbiausia – galėjo patys praktiškai išbandyti šias specialybes. Tokie vizitai padeda moksleiviams geriau suprasti savo karjeros pasirinkimus ir įsivertinti profesinio mokymo privalumus .

Bendradarbiavimas su verslu

Be to, Marijampolės PRC Statybos ir mechanikos skyriaus vedėja A. Kabelkaitė-Lukoševičė kartu su karjeros specialiste V. Žiloviene lankėsi įmonėje MB Timberin LK Industries. Susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės, praktikos vietos mokiniams bei įsidarbinimo perspektyvos, siekiant dar glaudesnio ryšio tarp mokymo įstaigos ir verslo sektoriaus.

Marijampolės PRC toliau tęsia savo misiją – suteikti mokiniams kuo daugiau praktinių žinių ir galimybių sėkmingai įsilieti į darbo rinką !

–

Užgavėnių šventė „Blynų balius“ – žiemą išlydėjome su trenksmu!

Antradienį Vilkaviškio skyriaus atstovai triukšmingai vijo žiemą prie Vilkaviškio kultūros centro! Smagūs persirengėlių pokštai, žaidimai, varžytuvės ir linksmybės pripildė šventę gera nuotaika. O koks Užgavėnių balius be gardžių blynų?

Dėkojame mūsų duonos ir pyrago gaminių kepėjo profesijos mokytojai Aušrai Jablonskienei ir valgyklos darbuotojoms už šiltus, kvapnius kepinius, kuriais buvo pavaišinti šventės dalyviai.

–

Pavasaris jau čia – laikas išpildyti svajonę vairuoti motociklą!

Šylant orams ir artėjant motociklų sezonui, dabar puikus metas įgyti A, A1 ar A2 kategorijos vairuotojo pažymėjimą!

Registracija vyksta Marijampolės profesinio rengimo centre:

Dokumentus priimame: Kauno g. 117, A korpusas, Informacinis centras.

Daugiau informacijos: +370 616 78829

El. paštas: [email protected]

Nedelsk – pasiruošk sezonui dabar!

–

Kovo 24 d. 14 val. rengiamos kūrybinės dirbtuvės „Beabejo (turbūt) tiesa“

Lektoriai:

Vladas Polevičius, turintis 10 metų patirtį neformaliojo ugdymo programose ir projektuose, yra žinomas dėl savo tarptautinės patirties, ypač vertingos jauniems asmenims iš regioninių savivaldybių. Jo vadovaujami jaunimo projektai, tokie kaip „Mano balsas svarbus: Europos jaunųjų piliečių iniciatyva”, buvo įvertinti kaip vieni geriausių Lietuvoje ir Europoje, laimėję net Europos Karolio Didžiojo jaunimo premiją 2015 m.

Aistė Rutkauskienė nuo 2012 metų dirba su jaunimu, rengdama vasaros stovyklas ir įvairias kūrybines veiklas. Nuo 2017 metų ji įgyvendina programos „Erasmus+“ projektus, organizuodama jaunimo mainus ir mokymus jaunimui bei su jaunimu dirbantiems asmenims. Be to, Aistė nuo 2018 metų koordinuoja Jaunimo savanoriškos tarnybos programą Alytaus ir Marijampolės apskrityse, taip pat tarptautinės savanorystės projektus pagal „Europos solidarumo korpuso“ programą, stiprindama savanorių kompetencijas. Ji taip pat yra aktyvi renginių moderatorė ir veda mokymus jaunimui įvairiomis temomis.

–

Karjera prasideda nuo pasirinkimo!

Kodėl svarbu domėtis karjeros galimybėmis? Nes teisingas pasirinkimas šiandien – stiprus pagrindas rytojui!

Marijampolės profesinio rengimo centro karjeros specialistė, profesijos mokytojai ir mokiniai dalyvavo Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių gimnazijos Karjeros renginyje.

Renginio metu gimnazistai susipažino su kirpėjo, padavėjo ir barmeno, kelininko, automatinių sistemų mechatroniko, transporto priemonių remontininko bei metalo apdirbimo staklių operatoriaus profesijomis.

Kodėl verta rinktis profesinį mokymą?

Greičiau įgyjama praktinė patirtis.

Didelė paklausa darbo rinkoje.

Galimybė greitai įsidarbinti arba kurti savo verslą.

Stiprus pagrindas tolimesnėms studijoms.

–

Naujos patirtys įkvėpė dalintis žiniomis!

Grįžusios iš tarptautinių mokymų „Climate Communication: Tools for Managing Eco-Anxiety and Taking Positive Action in Schools“ Barselonoje , specialioji pedagogė Ingrida Kromelienė ir K. Naumiesčio skyriaus socialinė pedagogė Danguolė Stankevičienė, įkvėptos tarptautinės patirties kartu su mokiniais įgyvendino ilgalaikį ekologinį projektą „Saugome planetą – mažiname klimato kaitą“.

Kas vyko projekto metu?

Mokiniai prisiminė ekologijos, tvarumo ir atliekų rūšiavimo principus

Komandose kūrė EKO planus ir įgyvendino juos savo klasėse

Didžiausio palaikymo sulaukė idėja įsirengti rūšiavimo stoteles

Pasitelkę senas, bet dar tinkamas naudoti kartonines dėžes, mokiniai sukonstravo rūšiavimo konteinerius popieriui, plastikui ir organinėms atliekoms. Be to, mokyklos koridoriuje atsirado papildomos rūšiavimo dėžės plastikui, stiklui ir popieriui, o šalia jų – aiškios instrukcijos, padedančios tinkamai rūšiuoti atliekas.

Rezultatas? Mokiniai džiaugiasi savo indėliu į švaresnę aplinką, o ši iniciatyva taps puikia pradžia sąmoningumo ir motyvacijos ugdymui!

Skatiname visus prisidėti prie tvarumo idėjų sklaidos – rūpintis aplinka galime kiekvienas!