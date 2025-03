Marijampolės profesinio rengimo centro atstovai apsilankė Lukšių V. Grybo gimnazijoje, Marijampolės „Šaltinio“ ir Jono Totoraičio progimnazijų mokiniai susipažino su karjeros galimybės Marijampolės profesinio rengimo centre, o keletas mokinių atstovauja įstaigai tarptautiniame konkurse Rygoje.

Profesinio mokymo patirtys Lukšių V. Grybo gimnazijoje!

Kudirkos Naumiesčio skyriaus karjeros specialistė N. Jankauskaitė kartu su profesijos mokytoja R. Jakaitiene bei padavėjo ir barmeno modulinės profesinio mokymo programos mokinėmis Giedre Šebelskyte (PBg24N) ir Goda Šebelskyte (PBg23N) lankėsi Lukšių V. Grybo gimnazijoje.

Kartu su gimnazistais jos gamino vieno kąsnio sumuštinius – tai buvo ne tik skani, bet ir naudinga praktinė patirtis, leidusi mokinėms išbandyti savo kulinarinius įgūdžius.

Be to, gimnazistai turėjo galimybę susipažinti su padavėjo ir barmeno profesija iš arčiau, praktiškai pajusti šios specialybės ypatumus bei pasikonsultuoti apie profesinio mokymo galimybes.

Tokių susitikimų metu skatiname jaunimą drąsiau žengti karjeros keliu, atrasti savo pašaukimą ir pažinti įvairias profesijas iš arti.

Džiaugiamės bendradarbiavimu ir tikimės, kad ši patirtis įkvėps gimnazistus būsimiems pasirinkimams!

Karjeros dienos: atrask savo ateities profesiją!

Marijampolės profesinio rengimo centras aktyviai prisideda prie jaunimo profesinio orientavimo!

Marijampolės „Šaltinio“ ir Jono Totoraičio progimnazijų mokiniai turėjo unikalią galimybę iš arčiau susipažinti su įvairiomis specialybėmis, kurias pristatė mūsų profesijos mokytojai ir mokiniai.

Renginiuose buvo pristatytos perspektyvios ir darbo rinkoje paklausios profesijos:

Automatinių sistemų mechatronikas – inovacijų pasaulis, kur susilieja mechanika, elektronika ir programavimas.

Transporto priemonių remontininkas – ateitis automobilių servise!

Kelininkas ir melioratorius – svarbios specialybės, prisidedančios prie infrastruktūros kūrimo ir priežiūros.

Metalo apdirbimo staklių operatorius – tikslumas ir kūrybiškumas metalo apdirbimo srityje.

Virėjas, padavėjas ir barmenas – skoniai, estetika ir aptarnavimo menas!

Kirpėjas – grožio pasaulis, kuriame dera kūryba ir meistriškumas.

Mokiniai ne tik stebėjo pristatymus, bet ir aktyviai įsitraukė į praktines edukacijas, patys išbandė įvairias veiklas ir sužinojo daugiau apie pasirinkimų įvairovę!

Karjeros pasirinkimas – svarbus gyvenimo sprendimas. Profesinis mokymas suteikia ne tik praktinių įgūdžių, bet ir greitesnes įsidarbinimo galimybes, stiprią teorinę bazę bei galimybę kurti savo verslą. Tai kelias į sėkmingą ateitį!

Džiaugiamės galėdami padėti jaunimui atrasti savo pašaukimą ir tikimės, kad šios patirtys įkvėps juos drąsiai siekti savo svajonių!

Šiuo metu mokiniai dalyvauja tarptautiniame konkurse Rygoje!

Mokiniai šiuo metu kaip tik dalyvauja tarptautiniame konkurse „Learn, Know, Do, Can, Show”, kurį organizuoja Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums!

Mokinės varžosi Carving ir Fashion and style rungtyse.

Palaikykime dalyvius atstovaujant Marijampolės PRC tarptautinėje arenoje!

Apie tolimesnę konkurso eigą informuosime.