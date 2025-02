Marijampolės PRC organizuojami vairavimo kursai, kviečiama registruotis į kursus bei dalyvauti kompetencijų vertinimo egzamine, mokytojai tobulina savo žinias Ispanijoje, o mokiniai lankėsi UAB „CIE LT Forge“.

Norite išmokti vairuoti?

Kviečiame registruotis į B kategorijos vairavimo kursus Vilkaviškio ir Kudirkos Naumiesčio skyriuose!

Dokumentai priimami:

Vilkaviškio skyrius – – S. Nėries g. 40

Kudirkos Naumiesčio skyrius – Nopaičio g. 5, Bubelių k.

Daugiau informacijos:

Pradėkite savo vairavimo kelionę su Marijampolės profesinio rengimo centru!

–

Įgykite paklausią specialybę!

Kviečiame registruotis į hidromanipuliatoriaus, elektrokrautuvo ir autokrautuvo kursus!

Dokumentai priimami:

Kauno g. 117, A korpusas, Informacinis centras

Daugiau informacijos: +370 616 78829, [email protected]

Įgaukite praktinių įgūdžių ir tapkite paklausiu specialistu darbo rinkoje!

–

Svajojate vairuoti traktorių? Tai Jūsų šansas!

Organizuojamas traktorininkų savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo egzaminas, kurio metu galite įgyti TR1, TR2, SZ ir SM kategorijas!

Dokumentai priimami:

Kauno g. 117, A korpusas, Informacinis centras

Vilkaviškio skyrius – S. Nėries g. 40

Kudirkos Naumiesčio skyrius – Nopaičio g. 5, Būblelių k.

Egzamino vieta:

Marijampolės PRC Sektorinis centras, Gėlyno g. 11, Marijampolė

Daugiau informacijos: +370 616 78829, [email protected]

Įgykite reikalingą kvalifikaciją ir atverkite naujas karjeros galimybes!

–

Marijampolės profesinio rengimo centro mokytojai dalyvauja mokymuose Ispanijoje

Marijampolės profesinio rengimo centro mokytojai dalyvauja mokymuose Ispanijoje, kur gilina žinias apie dirbtinio intelekto taikymą švietime.

Marijampolės profesinio rengimo centro mokytojai šiuo metu dalyvauja Erasmus+ programos mokymuose Ispanijoje, kurie skirti tobulinti profesines kompetencijas ir susipažinti su naujausiomis dirbtinio intelekto (DI) pritaikymo galimybėmis švietimo srityje.

„ChatGPT and Artificial Intelligence Applied to Teaching and Content“ mokymuose specialistai dalinasi žiniomis apie DI pritaikymą. Įvairūs DI įrankiai gali būti naudojami individualizuotam mokymui, kai mokymosi turinys pritaikomas prie kiekvieno mokinio poreikių ir gebėjimų. Taip pat DI gali padėti automatizuoti vertinimo procesus, analizuoti mokinių pažangą ir teikti grįžtamąjį ryšį realiu laiku. Integruojant DI technologijas į mokymo procesą, galima sukurti interaktyvią ir įtraukiančią mokymosi aplinką, kuri skatina mokinių motyvaciją ir gerina mokymosi rezultatus.

Sėkmingai įdiegus šias inovacijas, mokiniai galės gauti personalizuotą grįžtamąjį ryšį, lavinti kritinį mąstymą ir efektyviau įsisavinti žinias.

–

Pažintinis vizitas į „CIE LT Forge“: žvilgsnis į automobilių pramonės ateitį

Marijampolės profesinio rengimo centro mokiniai lankėsi UAB „CIE LT Forge“. Pažintinis vizitas suteikė galimybę susipažinti su įmonės veikla, gamybos procesais ir specialistams keliamais reikalavimais. Tai buvo puiki proga praplėsti savo žinias apie automobilių pramonės komponentų gamybą bei daugiau sužinoti apie profesines perspektyvas.

UAB „CIE LT Forge“ priklauso tarptautinei CIE Automotive grupei, kuri yra viena iš pasaulinių automobilių komponentų tiekėjų. Grupė veikia keturiuose žemynuose ir 17 šalių, specializuodamasi aukštos pridėtinės vertės gamybos procesuose.

Vizito metu mokiniai susipažino su pagrindiniais gamybos procesais, kurie apima:

Karpymą – pirmąjį metalo apdirbimo etapą po žaliavos gavimo, kuriam naudojama automatinė karpymo linija ir pjaustymo įrenginiai.

Kalimą – pagrindinį procesą, kurio metu iš metalo ruošinių formuojamos sudėtingos detalės. CIE LT Forge taiko karštąjį ir šiltąjį kalimo procesus, pasitelkdama įvairių dydžių presus.

Mechaninį apdirbimą – detalės apdorojamos tekinimo, gręžimo, frezavimo ir kitais procesais, užtikrinant aukštą tikslumą.

Terminį apdirbimą – būtinas etapas po kalimo prieš mechaninį apdirbimą, į kurį įeina grūdinimas, normalizavimas, įtempimų nuėmimas ir kiti procesai.

Įrangos gamybą – įmonė projektuoja ir gamina įrangą, skirtą kalimui ir kitiems procesams.

CIE LT Forge gamina įvairius komponentus automobilių pramonei, įskaitant flanšus, greičių dėžės dalis, alkūninius velenus, transmisijos detales, krovininių automobilių dalis ir kt.

Vizitas į UAB „CIE LT Forge“ mokiniams ne tik suteikė vertingų praktinių žinių, bet ir padėjo geriau suprasti darbo rinkos poreikius bei skatino rinktis perspektyvias karjeros kryptis inžinerijos bei gamybos sektoriuose.