Marijampolės PRC diskutuota apie mokinių elgesį, vyks fotografijų paroda-konkursas, dalyvauta grožio meistrų konkurse Kaune. Be to, paminėta Gimtosios kalbos diena, susipažinta su naujausiomis makiažo tendencijomis bei paskelbti profesijos konkurso nugalėtojai.

Vakar švietimo pagalbos specialistės Edita Rakauskienė ir Ingrida Kromelienė kvietė Gimnazijos mokytojus pokalbiui apie mokinių delikventinį elgesį pamokų metu.

Buvo aptariami įvairus situacijų modeliai ir kaip reikėtų elgtis „karštųjų“ situacijų ir konfliktų metu.

Diskusijos metu buvo kalbama apie aktualų šiandienai – pedagoginio perdegimo sindromą.

Bendri pasidalinimai mintimis ir įžvalgomis skatina produktyvesnį darbą ir žinojimą, jog tu esi ne vienas.

Kovo 18-28 dienomis, Marijampolės PRC, vyks tradicinė fotografijų paroda – konkursas ,,Gamta šalia žmogaus”.

Vasario 24 dieną kirpėjo profesijos mokiniai dalyvavo KIGSA ATVIRAME LIETUVOS ČEMPIONATE „KAUNAS BEAUTY 2024″.

Tarptautiniame Kirpėjų ir grožio specialistų konkurse Marijampolės PRC mokiniams pavyko iškovoti prizines vietas!!

Stilizuota „Ponio uodega”: Aistė Barteškevičienė – 3 vieta, mokytoja Vaida Lukšienė.

Vyriškas saloninis kirpimas ir sušukavimas: Almantas Liutvaitis – 4 vieta, mokytoja Vaida Lukšienė.

Sveikinam prizininkus.

Marijampolės PRC prasidėjo gimtosios kalbos renginiai, skirti Lietuvos valstybingumui paminėti!

Vasario 27 dieną Marijampolės PRC vyko jau tradicija tapęs 9-12 klasių mokinių Dailiojo rašto konkursas. Konkursą organizavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vilma Gaižauskaitė.

Konkurse dalyvavo 22 gražiausiai savo skyriuose rašantys mokiniai. Dalyviai rašė ištrauką iš Balio Sruogos atsiminimų knygos „Dievų miškas”.

Visi dalyvavę mokiniai bei juos delegavę mokytojai buvo apdovanoti padėkos raštais, diplomais ir atminimo dovanėlėmis.

Geriausiai pasirodė šie mokiniai:

I-oji vieta Violeta Trainytė IN (mokyt. N.Jankauskaitė)

II-oji vieta Kamilė Dereškevičiūtė IIV (mokyt. K.Kučinskienė)

II-oji vieta Giedrė Šebelskytė IIN (mokyt. I.Jurgilienė)

III-ioji vieta Laurynas Buragas SUg23V (mokyt. N.Černauskienė)

III-ioji vieta Rimantė Tubelytė IG (mokyt. A.Kunigonė)

III-ioji vieta Titas Venskūnas ASMg23 (mokyt. V.Gaižauskaitė).

Dėkojame dalyvavusiems mokiniams ir juos mokančioms lietuvių kalbos mokytojoms.

Ne veltui sakoma, jog žodis nuskrieja, o raštas lieka, todėl stenkimės rašyti ne tik taisyklingai, bet ir gražiai, nes raštas -tai mūsų požiūris ne tik į gimtąją kalbą, bet ir į patį save.

Vasario 27 dieną Marijampolės PRC kosmetiko profesijos mokinės kartu su profesijos mokytoja Greta Švėgžde dalyvavo Make Up For Ever kosmetikos pristatyme pagal naujausias 2024 metų makiažo mados tendencijas.

Marijampolės PRC fotografijos būrelis kartu su būrelio vadove V. Žiloviene skelbia konkurso „Mano mylima profesija” nugalėtojus.

Sveikiname kirpėjo profesijos mokines bei profesijos mokytoją R. Žilinskienę.

Savo ruoštu mokinės kartu su profesijos mokytoja dėkoja visiems balsavusiems.