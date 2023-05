Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos patirtis ruošiantis naujiems mokslo metams: jei pokyčiais tiki administracija, jų siekia ir mokytojų bendruomenė.

Nuo rugsėjo 1-osios 1, 3, 5, 7, 9 ir III gimnazijos klasių mokiniai mokysis pagal atnaujintas ugdymo programas. Kitose klasėse dar bus tęsiamos ir užbaigiamos dabartinės programos. Taip pereiti prie atnaujinto turinio apsispręsta dėl to, kad būtų išlaikytas mokinių ugdymo nuoseklumas, prie atnaujintų ugdymo programų būtų pereinama laipsniškai, be to, tai ir mažesnė apkrova mokykloms. Dar kitais mokslo metais, 2024–2025 m. m., jau visos klasės dirbs pagal atnaujintas programas.

„Atnaujinti ugdymo programas jau tikrai reikėjo – paskutinį kartą bendrosios programos buvo atnaujintos 2008 metais ir jos jau neatitinka šiuolaikinio gyvenimo poreikių. Mes, mokytojai, ugdytojai, privalome žiūrėti į augančių kartų poreikius – jie pasaulio ateitis, mes turime prie jų taikytis. Ir tai nėra pataikavimas, mes tiesiog turime suspėti su vaikais, ypač jeigu norime būti jiems autoritetais“, – sako Marijampolės savivaldybės Mokolų progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona Bagdonienė, laikinai einanti ir progimnazijos direktorės pareigas.

Svarbiausi atnaujinamų programų pakeitimai – dėmesys sutelkiamas į gyvenime reikalingų kompetencijų ugdymą, mokytojams suteikiama galimybė savo nuožiūra rinktis 30 proc. savo mokomojo dalyko turinio. Programos atnaujintos, o ne parengtos naujai, todėl jose nėra radikalių permainų.

Darbų planas padeda dirbti nuosekliai

Pasirengimas diegti atnaujintas programas vyksta antrus metus. Nacionalinė švietimo agentūra rengė informacinių renginių pedagogams, mokyklų vadovams, švietimo pagalbos specialistams, savivaldybių atstovams. Kiekvienai atnaujintai ugdymo programai parengtos rekomendacijos, kuriose pateikiami praktiniai pamokos planavimo, užduočių ir vertinimo pavyzdžiai.

Mokolų progimnazijos direktoriaus pavaduotoja pasakoja, kad siekiant pasiruošti dirbti pagal atnaujintas programas, mokykloje 2022 m. pavasarį buvo sukurta atnaujinto ugdymo turinio darbo grupė, kurios vienas pirmųjų darbų buvo sudaryti pasirengimo darbų ir veiklų planą. Anot pašnekovės, nepraleisti svarbiausių dalykų labai pagelbėjo Marijampolės savivaldybės ugdymo turinio atnaujinimo komandos sudėliotos gairės, kriterijai, planas dėl būtinų veiklų, kurias turėjo nuveikti savivaldybės mokyklos, kad tinkamai pasirengtų taikyti atnaujintas programas.

„Informacijos, kaip pasiruošti pokyčiams, yra tikrai daug – vyko Nacionalinės švietimo agentūros mokymai vadovams, mokytojams dalykininkams, portale emokykla.lt gausu metodinės medžiagos, savo patirtimis ir pastebėjimais dalijasi kitos mūsų savivaldybės mokyklos. Sakyčiau, vienas iš iššūkių buvo atsirinkti informaciją ir kryptingai dirbti pagal pasirengtą planą, nesiblaškyti“, – kalba A. Bagdonienė.

Mokytojai talkina vieni kitiems

Progimnazijos direktoriaus pavaduotoja pasakoja, jog viena iš pirmųjų užduočių mokytojams buvo susipažinti ir perprasti pačią kompetencijos sąvoką. Pašnekovės nuomone, tai bene svarbiausias dalykas, nes kompetencijomis ir remiasi atnaujintos programos, o tai reiškia – ir mokytojų darbas. A. Bagdonienė pasakoja, jog nagrinėdamiesi atnaujintas programos, gimnazijos mokytojai dažnai lankėsi vienas kito pamokose, stebėjo, konsultavosi, teikė pastabas.

„Mūsų mokykloje apie 20 mokytojų rudenį jau dirbs pagal atnaujintas ugdymo programas. Tad jie aktyviausiai, nuodugniausiai ir gilinasi į atnaujinimus, aiškinasi praktinius dalykus ir jau konsultuoja kitus mokytojus, kurie prie atnaujintų programų pereis dar kitą rudenį. Be to, dešimt iš tų mokytojų dirba ir kitose mokyklose, tad jie patirties, patarimų atsineša ir iš ten“, – kalba A. Bagdonienė.

Progimnazijos administracija stengėsi sudaryti kuo geresnes sąlygas mokytojams tobulinti jų kvalifikacijas, skatino vykti į mokymus, domėtis patiems. A. Bagdonienė ir pati dalyvavo visuose NŠA mokymuose mokyklų vadovams.

„Mano nuomone, būtent administracija pirmiausia turi patikėti pokyčiu, jo svarba, kuo daugiau žinoti apie permainas, kad galėtų motyvuoti, uždegti, įtikinti juo ir savo mokytojų bendruomenę. Todėl kolegoms ir kolegėms, besiruošiantiems naujiems mokslo metams, labiausiai linkėčiau girdėti vieniems kitus, klausytis ir tikėti šiuo pokyčiu, nes jis tikrai svarbus ir mokytojams, ir mokiniams“, – sako A. Bagdonienė ir ragina tiek mokytojus, tiek mokyklų administracijas naudotis visais siūlomais įrankiais, klausti patarimų kitų mokytojų, dalintis savais atradimais.

Kur rasti informacijos?

Švietimo portale (emokykla.lt) mokytojai vienoje vietoje gali rasti interaktyviai pateiktas atnaujintas ugdymo programas, rekomendacijas, metodikas bei skaitmenines mokymo priemones, suskirstytas pagal programas, dalykus ir klases. Šiuo metu irgi vyksta mokymai, tikslinės konsultacijos tik lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos mokytojams.

Visos Nacionalinės švietimo agentūros parengtos priemonės yra prieinamos mokytojams įvairiais formatais ir gali būti naudojamos patogiu metu. Negalėję dalyvauti mokymuose, konferencijose, seminaruose mokytojai turi prieigą prie visos mokymų medžiagos Nacionalinės švietimo agentūros informacijos sklaidos kanaluose.