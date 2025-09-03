Penkiasdešimt piligrimų iš Marijampolės rugpjūčio 31 d. dalyvavo tradicinėje akcijoje „Padėkos už laisvę dienoje“ Šiluvoje. Tai ne tik Šv. Mišių iškilmė, bet ir daugiau simbolinis pėsčiųjų žygis iš dviejų vietų.
Piligrimai sueina Šiluvon iš Tytuvėnų (eisenai tradiciškai vadovauja Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis) ir Katauskių gyvenvietės (šią grupę vedė Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas), o Bazilikoje aukojamos Šv. Mišios dėkojant Dievui už Laisvę. Iš Tytuvėnų visada eina tarptautinės katalikiškos organizacijos „Tradicija, šeima, nuosavybė“ (TFP) nariai. Jie neša Fatimos (Portugalija) M. Marijos apsireiškimo statulą.
Būtent šios organizacijos nariai, Lietuvai Kovo 11-ąją paskelbus Nepriklausomybę, o Sovietų Sąjungai pradėjus blokadą, beveik per 4 mėnesius 26 pasaulio šalyse surinko 5,3 mln. parašų, remiančių Lietuvos nepriklausomybės deklaraciją. Ši parašų rinkimo kampanija įtraukta į Gineso rekordų knygą. Todėl TFP nariai kiekvienais metais dalyvaudami Padėkos už laisvę dienoje tarsi deklaruoja savo ir mūsų krikščioniškąsias vertybes: Tradicija, Šeima, Nuosavybė – jos šventos ir jokių ideologijų neturi būti paliestos ir naikinamos.
Daugelį metų marijampoliečius šiai dienai organizuodavo gydytoja Gražina Trimakaitė, bet jau keletą metų dėl objektyvių priežasčių ši piligrimystė buvo nutrūkusi. Todėl estafetę perėmėme mes, palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos Šv. ark. Mykolo parapijos skyrius.
Ankstų sekmadienio rytą lydimi Bazilikos klebono Giedriaus Bakūno MIC maldų ir palaiminimų pajudėjome į Tytuvėnus. Buvome nuoširdžiai sutikti JE vyskupo ir Tytuvėnų parapijos klebono Evaldo Alūzos, kuris neturintiems padalino piligrimo pasus ir visi norintys užsidėjo antspaudus taip pradėdami šių, jubiliejinių metų, piligriminį kelią. Kai kurie mūsų grupės nariai rugsėjo mėnesį vyks Romon ir ten aplankys jubiliejines šventoves.
Giedodami ir melsdamiesi Rožinį nuėjome neilgą 8,1 km kelią; maldai netrukdė netrukdė šiltas vasariškas lietus. Tos dienos įspūdžio, ypatingo Šventosios Dvasios prisilietimo nupasakoti neįmanoma, reikia būti su visais tarsi po angelo sparnais.
Eucharistijai vadovavo mūsų, Vilkaviškio, vyskupas Rimantas Norvila, o Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas sveikino ir dėkojo visiems už bendrą maldą. Esame pakviesti saugoti Tikėjimą, artimo meilę ir ypač „širdis, nes širdžių priešas kėsinasi atimti vidinę laisvę, užkrėsti puikybe, nemeile, priešiškumu, neapykanta kitiems”.
Grįžome praturtėję, prisipildę gyvenimo meilės. Tegul šis jausmas palieka neblėstantį atgarsį kiekvieno mūsų širdyje.
Vida Mickuvienė, Marijampolės skyriaus palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos vadovė