Naujakuriai, turintys bent nedidelį nuosavos žemės plotą, dėl terasos įrengimo projekto abejonių turi retai. Juk tai – tarytum gyvenamosios erdvės praplėtimas stilingu statiniu, leidžiančiu daugiau laiko praleisti lauke – nesvarbu, vienumoje ar su linksma kompanija.

Tiesa, jei klausimų dėl terasos būtinybės nekyla, tai, svarstant dėl techninių projekto detalių, reikia atlikti nemažai sprendimų. Pradedant tuo, iš kokios medžiagos pagamintą terasą rinktis ir baigiant apsistojimu vien ties terasa ar pilnu komplektu, į kurį, be terasos, įeina ir stoginė. Tikimės, jog, perskaičius šį straipsnį, kuriuo dalinasi terasų įrengimo ir montavimo ekspertai „Terasa for You“ klausimų, susijusių su terasos statybomis, liks gerokai mažiau.

Mediena – vienas populiariausių pasirinkimų terasos statybai

Nepaisant galimų žaliavų, iš kurių gali būti statomos terasos, alternatyvų, vienu populiariausių pasirinkimų išlieka mediena. Šį faktą, kuris, apsižvalgius vien kaimynystėje, yra akivaizdus, patvirtina ir terasų gamyba užsiimantys specialistai.

Jei dar abejojate, ar mediena – tikrai dėmesio vertas pasirinkimas, siūlome susipažinti su pagrindiniais šios žaliavos privalumais.

Natūralumas ir jaukumas

Medis šiam statiniui suteikia natūralumo bei šilumos įspūdį, idealiai derantį prie sodo ar vidinio kiemelio aplinkos.

Ekologija

Jei mėgstate laiką leisti gryname ore, asmeninis indėlis į aplinkosaugą, atrodytų, turėtų būti suprantamas. Geriausia, jog tam nereikia kažkokių išskirtinių pastangų. Pakanka ir tinkamų žaliavų, šiuo atveju – terasos statybai, pasirinkimo. Mediena – natūralus, atsinaujinantis gamtinis išteklius. O, renkantis medienos rūšis, vertinamas kaip itin tvarias (pavyzdžiui, termiškai apdorota pušis ar maumedis), Jūsų indėlis į gamtos išsaugojimą bus dar reikšmingesnis.

Įvairūs estetiniai sprendimai

Savaime suprantama, jog terasa turi būti ne tik funkcionali, bet ir estetiška, išpildanti individualius kliento reikalavimus, keliamus šiam projektui. Tad, vertinant šiuo aspektu, mediena, suteikianti galimybę rinktis lentų plotį, spalvą bei klojimo raštą – daug laisvės norimo dizaino kūrimui suteikiantis sprendimas.

Komfortas vaikščiojan t

Medinės terasos, net ir kepinant kaitriai saulei, lyginant su, pavyzdžiui, akmenimis ar plytelėmis, taip stipriai neįkaista. Tad vaikščioti terasos lentomis net ir basomis kojomis – vienas malonumas.

Nesudėtingas atnaujinimas

Jei terasa prarado pirminę estetiką (o tai, kalbant apie medieną, reikalaujančią tam tikros reguliarios priežiūros, yra visai normalu) ar tiesiog norisi permainų, šią atnaujinti, kartu pratęsiant ir eksploatacijos laiką, visai nesudėtinga. Tereikia nušlifuoti, o tada – perdažyti ar nulakuoti.

Apdirbimo ir montavimo ypatumai

Medines lentas galima nesunkiai pjauti, šlifuoti, dažyti, alyvuoti ar padengti kita norima medžiaga, taip pritaikant terasą prie individualių savo poreikių. Vadinasi, medinės terasos statybos projektą įmanoma realizuoti ir savarankiškai. Žinoma, tam reikia specialių įrankių, laiko, kruopštumo ir bent minimalaus suvokimo, kaip atlikti šį darbą. Tad, įvertinus visus niuansus, nemaža dalis namų savininkų, visgi, renkasi šioje srityje dirbančių specialistų paslaugas.

Kodėl geriausias pasirinkimas – pilnas terasos ir stoginės komplektas?

Pasirinkus tinkamą žaliavą, ateina laikas priimti ir kitą sprendimą. Statysite (bent kol kas) tik terasą ar kartu ir stoginę. Specialistai vieningi: siekiant maksimaliai išnaudoti terasos privalumus, kartu prailginant ir pastarosios eksploataciją, stoginė – racionali investicija.

Apsauga nuo nemalonių išorinės aplinkos veiksnių

Jaukaus Jūsų pasisėdėjimo terasoje nesutrukdys net ir ne pačios palankiausios oro sąlygos. Tai yra – kaitriai plieskianti saulė, lietus, sniegas ar stipresnis vėjas.

Terasos sezono pratęsimas

Jei turite tik terasą, tikėtina, jog ilgiau laiko joje praleisite tik esant šiltam (bet ne per karštam), sausam orui. Tuo tarpu, turint ir stoginę, Jūsų, vaizdžiai tariant, terasos sezonas tęsiasi gerokai ilgiau – nuo pavasario iki rudens

Terasos universalumas

Pilnas terasos komplektas, tai yra – terasa ir stoginė – reiškia gerokai didesnį šio statinio universalumą. Pavyzdžiui, čia galima valgyti, ilsėtis, sportuoti, leisti laiką su draugais, dirbti, auginti augalus ir panašiai.

Ilgesnis terasos tarnavimo laikas

Stoginė, saugodama terasą nuo UV saulė kritulių, drėgmės ir kitų nepalankių veiksnių, kartu pratęsia ir pastarosios eksploatavimo ilgaamžiškumą.

Terasa ir stoginė – projektas, Jūsų kasdienybei ir laisvalaikiui neabejotinai atnešiantis daugiau kokybės. Žinant, jog tai – ilgalaikė investicija, visus sprendimu, susijusius su terasos statyba (žaliavos pasirinkimas, stoginė būtinybė ir pan.) reikia priimti atsakingai, įvertinus individualius poreikius bei galimybes.