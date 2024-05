Ar kada nors valgydami ledus arba gerdami karštą gėrimą pajutote geliantį dantų skausmą? Jei taip, vadinasi, jūs – vienas iš daugelio žmonių, kurių dantys jautrūs šalčiui arba karščiui. Specialistų teigimu, tai kamuoja maždaug kas antrą žmogų.

Tokį skausmą dažniausiai jaučia tie, kurių dantų emalis plonesnis, nors tai gali įspėti ir apie dantų ėduonį bei kitas odontologines problemas. Visiškai atsikratyti šios bėdos neįmanoma, bet geresnė burnos higiena ir reguliarūs vizitai pas odontologą padėtį ženkliai pagerina ir suteikia daugiau komforto.

Būtina saugoti dantų emalį

Anot Antakalnio poliklinikos gydytojos odontologės Aistės Ramanauskaitės, staigus dantų skausmas, atsirandantis dėl temperatūros pokyčių, gali būti susijęs su keliais veiksniais. Pagrindinės priežastys – dantų emalio pažeidimai, dantenų recesija, dantų ėduonis ar danties pulpos (vidinis minkštas danties audinys) uždegimas.

„Emalis yra stipriausias, labiausiai mineralizuotas dantų sluoksnis, apsaugantis danties vidų nuo išorinių veiksnių. Kai emalis yra nusidėvėjęs ar pažeistas, dantis tampa jautresnis temperatūros pokyčiams. Emalio pažeidimai atsiranda dėl dantų erozijos, reguliariai vartojant rūgštų maistą bei gėrimus arba dėl mechaninių veiksnių, tokių kaip grubus dantų valymas ar dantų griežimas“, – aiškina odontologė.

Skausmą sukelia ir ėduonis

A. Ramanauskaitės teigimu, dantų jautrumas gali atsirasti ir dėl tokių odontologinių problemų kaip, pavyzdžiui, dantenų recesijos, kai dantenų audinys traukiasi ir atidengia dantų šaknis, kurios yra jautresnės, nes jų nedengia minėtas emalio sluoksnis.

„Skausmą gali sukelti ir dantų ėduonis (kariesas), kuris ardo dantų struktūrą ir gali pasiekti dentiną bei pulpos sritį, kurioje yra nervai. Pulpos uždegimas, kurį gali sukelti gilus ėduonis ar traumos, provokuoja intensyvų skausmą, ypač esant temperatūros pokyčiams“, – sako gydytoja odontologė.

Dėl dantų jautrumo dažniau kenčia jauni žmonės

Pasak A. Ramanauskaitės, tiek dantų, tiek dantenų jautrumas yra odontologinių problemų pasekmė. Įvairūs tyrimai rodo, kad dantų jautrumu skundžiasi nuo 10 iki 40 proc. žmonių, o tarp sergančių periodonto ligomis, šis skaičius gali siekti iki 60–90 proc.

„Ši problema dažniau pasireiškia jauniems žmonėms, dėl to, kad vartodami rūgštų maistą ir gėrimus, jie dažniau patiria emalio eroziją. Jie taip pat dažniau linkę naktimis griežti dantimis.

Dantenų uždegimai taip pat yra labiau paplitę tarp jaunų žmonių – vaikų, paauglių. To priežastis – blogesnė vaikų burnos higiena, prastesni mitybos įpročiai, taip pat paauglystėje padidėjęs lytinių hormonų kiekis“, – aiškina gydytoja.

Neigiamai veikia visą organizmą

Odontologės teigimu, jei nereaguojama į ilgalaikį dantų jautrumą, gali užklupti ir imti progresuoti įvairios burnos ligos.

„Jeigu dantys jautrūs dėl emalio pažeidimų, nesiimdami pokyčių galime dar labiau pažeisti danties audinius. Jei priežastis yra ėduonis ar pulpitas, delsdami galime sukelti uždegimą, kuris neigiamai veikia ne tik burnos sveikatą, bet ir visą organizmą.

O jeigu ilgai nereaguosime į dantenų uždegimą, gali išsivystyti periodontitas – uždegiminė būklė, kai pradeda tirpti aplink dantį esantis kaulas“, – pabrėžia A. Ramanauskaitė.

Kaip prižiūrėti jautrius dantis?

Pasak gydytojos odontologės, visiškai išvengti dantų jautrumo nėra įmanoma, tačiau svarbu palaikyti kuo geresnę burnos higieną ir reguliariai lankytis pas odontologą profilaktinei apžiūrai.

Jai antrina ir BENU budinčios vaistinės vedėja vaistininkė Inga Norkienė. Jos teigimu, iš prigimties plonesnį emalį turintys ir todėl dėl dantų jautrumo kenčiantys žmonės turėtų ypač atidžiai rinktis burnos higienos priemones.

„Visų pirma žmonės, turintys jautrius dantis ar dantenas, turėtų naudoti minkštą dantų šepetėlį. Ne vidutiniškai kietą ar kietą, o būtinai minkštą arba labai minkštą su keliais ar net keliolika tūkstančių šerelių. Naudojant kietą šepetėlį galima pažeisti dantų emalį išprovokuojant mikroįtrūkimus ir traumuoti dantenas, kurios gali atsitraukti bei atidengti šaknis. Nuo to dantų jautrumas dar labiau padidės“, – sako I. Norkienė.

Anot vaistininkės, taip pat svarbu naudoti būtent jautriems dantims skirtą dantų pastą. Šiose pastose nebūna dirginančių ingredientų, tačiau jų sudėtyje yra papildomų medžiagų, mažinančių dantų jautrumą ir padedančių atkurti pažeistą dantų paviršių.

„Tokios atkuriančiosios pastos sudėtyje turi būti natūralaus mineralo hidroksiapatito, kuris užpildo demineralizuoto danties paviršiaus mikroporas ir taip sustiprina dantų emalį. Renkantis dantų pastą jautriems dantims taip pat svarbu atkreipti dėmesį, ar joje nėra abrazyvinių medžiagų, galinčių papildomai pažeisti emalį“, – aiškina vaistininkė.

I. Norkienė primena, kad dantys turi būti valomi du kartus per dieną, o bent kartą per dieną privalu tarpdančių šepetėliu ar siūlu išsivalyti ir tarpdančius. Dantų skalavimo skystį ji rekomenduoja rinktis be alkoholio – taip mažiau suerzinsite jautrius dantis.

Vaistininkės teigimu, maistas taip pat gali sukelti dantų jautrumą, todėl ji pataria vengti gazuotų gėrimų, o po rūgštaus maisto išgerti vandens ar bent praskalauti burną vandeniu, taip sumažinant dantų erozijos riziką.