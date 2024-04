Veido odos priežiūra svarbi visais metų laikais. Nors keičiantis sezonams jos priežiūros taisyklės šiek tiek kinta, vienas esminių etapų – veido prausimas – lieka beveik nepakitęs.

Kaip pastebi specialistės, nors šis veiksmas yra natūralus, nemaža dalis veido prausimo procedūrą atlieka atmestinai ir neretai daro kelias esmines klaidas, kurios atsiliepia odos būklei. Siekiantiems šiltąjį sezoną pasitikti švytinčia veido oda, ekspertės patarė įsiminti kelis svarbius aspektus bei atskleidė populiarių veido priežiūros priemonių naudojimo taisykles.

Įvardijo dažniausias klaidas, lemiančias odos būklės suprastėjimą

Pasak Inovatyvios dermatologijos centro gydytojos dermatovenerologės Giedrės Šaltmerės, siekiant užtikrinti veido odos švarą visų pirma reikėtų nepamiršti, kad ji turėtų būti prausiama tiek ryte, tiek vakare.

„Veidą, o kartu ir kaklą bei dekoltė sritis rekomenduojama plauti du kartus per dieną – ryte ir vakare. Vienos dažniausių veido valymo klaidų, kuomet veido prausimui naudojamas karštas arba šaltas vanduo arba veidas prausiamas per dažnai. Pavyzdžiui, neretai sulaukiame pacientų, kurie veidą prausia dažniau nei du kartus per dieną, nes jiems atrodo, kad dėl to veidas bus švaresnis. Tiesa yra ta, kad dažnai prausiant veidą oda gali būti persausinama (be abejo, yra ir išimčių), nes išplaunami apsauginiai odos riebalai, veidas yra sudirginamas“, – pastebi dermatovenerologė.

G. Šaltmerės teigimui, veido odai kenkiama ir tuomet, kai nesiprausus einama miegoti su makiažo likučiais arba jų pašalinimui naudojami šiurkštūs grūdeliniai prausikliai, kurie yra stipriai įtrinami į veidą. Tarp dažnai pasitaikančių klaidų – po vandens procedūrų nenaudojamas atskiras rankšluostis, skirtas veido odai nusausinti, arba šis rankšluostis keičiamas itin retai, o po veido nuprausimo pamirštama pasitepti drėkinamuoju veido kremu. Tokios netinkamo veido valymo klaidos gali lemti paūmėjusią aknę, veido rožinę ar kitas odos ligas, gali atsirasti odos sudirgimų, varginti niežėjimo, deginimo pojūčiai.

Situaciją blogina ir netinkamų priemonių pasirinkimas

Specialistė atkreipia dėmesį, kad pablogėjusią odos būklę, bėrimų atsiradimą taip pat gali sąlygoti perteklinis ar netinkamas veido priežiūros priemonių naudojimas, tad svarbu atminti kelias esmines taisykles.

„Dažniausiai mūsų vandentiekio vanduo yra silpnai šarminis, tuo tarpu odos pH – lengvai rūgštinis. Todėl norint sumažinti sausumo, tempimo pojūčius bei apsaugoti odą nuo mikropažeidimų, po prausimosi vandeniu reikėtų atstatyti odos pH balansą. Tam gali pasitarnauti drėkinamieji veido kremai. Kokią konkrečią veido priežiūros priemonę pasirinkti lemia odos tipas. Pastarąjį galima nustatyti apsilankius pas specialistą, kuris galėtų individualiai parinkti ir tinkamiausias veido priežiūros priemones“, – sako gydytoja dermatovenerologė.

BENU Sveikos odos instituto ekspertė, kosmetologė Ramunė Uosienė nepataria veido prausti muilu, nes jis nepritaikytas veido odai, pernelyg ją sausina. Ji rekomenduoja tą daryti su prausikliais, kuriuose nėra alkoholio, sintetinių medžiagų bei dirbtinių kvapiklių.

„Veido prausikliai būna įvairių tekstūrų: geliniai, kreminiai, putos, aliejus ir yra skirti skirtingiems odos tipams bei problemoms spręsti. Šiuo metu populiariausi yra geliniai veido prausikliai. Jie tinka visų tipų odai, ypač riebiai ir mišriai. Kreminiai prausikliai yra tirštesni ir labiau drėkina nei geliniai bei yra pritaikyti sausai ir jautriai odai. Putojantys prausikliai arba putos yra tinkamiausi riebiai, į aknę linkusiai odai. Aliejiniai prausikliai Lietuvoje dar nėra tokie paklausūs, nors taip pat veiksmingai pašalina makiažą bei nešvarumus, o labiausiai jie tinka sausai ir jautriai odai“, – aiškina kosmetologė.

Paneigė mitus apie micelinio vandens naudojimą

R. Uosienės teigimu, pastaraisiais metais itin išpopuliarėjęs micelinis vanduo turėtų būti naudojamas ne kaip pagrindinė, o papildoma veido priežiūros priemonė, labiausiai tinkama greitam ir efektyviam makiažo valymui bei veido sudrėkinimui.

„Micelinis vanduo yra sudarytas iš mažų dalelių, vadinamų micelėmis, kurios pritraukia nešvarumus ir itin palengvina makiažo pašalinimą nuo odos. Ši aplinkybė nepadarytų jo tokiu populiariu, jei ne micelinio vandens švelnumas ir lengvumas, su kuriuo jis nuo odos pašalina makiažo likučius, negyvas ląsteles, dulkes ir riebalus. Vis dėlto, valant odą šią priemonę geriau rinktis ne kaip pagrindinę, o papildomą. Nereta nuomonė, kad pakanka veidą valyti tik miceliniu vandeniu – mitas. Dermatologai linksta prie to, kad po micelinio vandens procedūrų veidą vis dėlto reikėtų nusiprausti ir prausikliu“, – sako Sveikos odos instituto ekspertė.

Anot kosmetologės, micelinis vanduo ypač tinka akių makiažo valymui. Ši priemonė yra nepakeičiama kelionėse, ekstremaliose situacijose, pavyzdžiui, jei nėra vandens, o reikia nusivalyti kosmetiką.

Kalbėdama apie tai, ko reikia, kad veido oda atrodytų sveikai ir gražiai, R. Uosienė, be išorinių priežiūros priemonių, ragina neužmiršti ir visavertės mitybos bei pakankamo kiekio vandens kasdien.

„Nors skamba keistai, tačiau oda turime pasirūpinti ir iš vidaus. Todėl nepamirškite gerti pakankamai vandens – apie 1,5 l per dieną. Taip palaikysite drėgmės balansą iš vidaus. Ne mažiau svarbu ir visavertė mityba. Maistas daro didžiulę įtaką ne tik mūsų savijautai, bet ir odai, plaukams ar nagams. Kuo daugiau naudingų maistinių medžiagų gausime su maistu, tuo mažiau reikės įvairių papildomų priemonių ir papildų“, – pabrėžia BENU Sveikos odos instituto ekspertė.