Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) iniciatyva, spalio 16 d. kasmet švenčiama pasaulinė maisto diena. Šia proga siūloma atkreipti dėmesį į globalius maisto sektoriuje egzistuojančius iššūkius, bado ir maisto švaistymo problemas.

Pasak „Rimi Baltic“ socialinės atsakomybės strategijos ir vystymo vadovo Liudviko Aleliūno, naujausia prekybos tinklo atlikta pirkėjų apklausa šokiruoja: dažnas lietuvis per mėnesį išmeta produktų, kurių vertė siekia iki 50 eurų. Ekspertas dalijasi patarimais, kaip prisidėti prie maisto švaistymo mažinimo, kulinarijos technologai kviečia dažniau panaudoti maisto likučius įvairiems patiekalams gaminti. Juk net ir pavytusios prieskoninės žolelės ar suglebę špinatai gali tapti nuostabaus troškinio dalimi.

Į šiukšlių dėžę dažniausiai keliauja daržovės

Daugybė žmonių pasaulyje kenčia nuo maisto stygiaus ir neturi pakankamai galimybių įsigyti kokybiškų ir maistingų produktų. Tačiau naujausios prekybos tinklo „Rimi“ atliktos pirkėjų apklausos rezultatai rodo, kad maisto švaistymo problemos mastas mūsų šalyje išlieka didelis.

„Sunku patikėti, kad per mėnesį didžioji dalis apklaustųjų išmeta iki 50 eurų vertės maisto produktų į šiukšliadėžę. O per metus šis skaičius siekia net apie 600 eurų. Dažniausiai namų ūkiuose išmetamos daržovės – tą patvirtino 16 proc. apklaustųjų. Taip pat sąraše rikiuojasi duona ir grūdų produktai, vaisiai ir uogos, pieno produktai ir mėsa. Šių ir kitų kategorijų maisto produktų išmetimo priežastys dažniausiai šios: pirmoji – nespėjama suvartoti maisto iki jo galiojimo datos pabaigos (40 proc.), o antroji – produktas praranda prekinę išvaizdą: suvysta, sudžiūva (29 proc.)“, – apklausos rezultatus atskleidžia „Rimi Baltic“ socialinės atsakomybės strategijos ir vystymo vadovas Liudvikas Aleliūnas.

Pasiūlo receptus ir leidžia panaudoti maisto likučius

Nemaža dalis vartotojų – linkę įsigyti daugiau maisto produktų nei iš tikrųjų reikia. Dėl šios priežastis maistas taip pat gali būti išmetamas. Tačiau L. Aleliūnas primena, kad šią problemą padėtų išspręsti maisto planavimas ir ėjimas apsipirkti su iš anksto pasiruoštu produktų sąrašu.

„Kai planuojate maisto produktus ir sudarote reikiamų produktų sąrašą, remdamiesi savo valgymo planu ir jau turimu maistu, galite išvengti per didelio produktų kiekio įsigijimo, kuris galiausiai nepanaudojamas ir išmetamas. Planavimas skatina ir iš anksto apgalvoti, kaip efektyviai panaudoti jau turimus ingredientus, pavyzdžiui, atlikusius produktus galima įtraukti į būsimus patiekalus arba planuoti tokius, kuriuose naudojami panašūs ingredientai, taip sumažinant tikimybę, kad greitai gendantys produktai bus išmesti“, – pataria L. Aleliūnas.

Pritrūkusiems idėjų, ką pasigaminti iš turimų maisto produktų bei jų likučių, ekspertas siūlo keletą išeičių. „Prieš porą metų kartu su danų startuoliu „Plant Jammer“ savo pirkėjams pasiūlėme dirbtinio intelekto šefą „Gaminu, neišmetu“. Įrankis veikia labai paprastai – pažymėjus namuose turimus ingredientus, iš jų jis sugeneruoja galimas receptų idėjas“, – sako L. Aleliūnas ir priduria, kad šis įrankis padeda ne tik sumažinti maisto švaistymą, bet ir sutaupyti.

Be to, maisto išmetimo prevencijai gali pasitarnauti ir dalies produktų užšaldymas. Šaldyti galima kone viską: nuo vaisių ir daržovių, iki duonos gaminių ar pieno produktų. Vis dėlto, svarbu nepamiršti, kad kiekvieno maisto produkto šaldymo sąlygos gali šiek tiek skirtis. Taip pat svarbu juos suvartoti per optimalų laikotarpį.

Spalį maisto nešvaistymo mėnesiu paskelbusio prekybos tinklo „Rimi“ kulinarijos technologai kviečia dažniau panaudoti maisto likučius naujų patiekalų gamybai. Juk net ir pavytusios prieskoninės žolelės ar suglebę špinatai gali tapti nuostabaus troškinio dalimi.

RECEPTAS

Pupelių ir pomidorų troškinys su špinatais

Ingredientai:

3 šaukštai rafinuoto vynuogių sėklų aliejaus;

2 šaukštai pomidorų pastos;

230 g raudonųjų pupelių;

230 g baltųjų pupelių;

240 g pjaustytų pomidorų;

1 šaukštelio čiobrelių;

1 šaukštelio rozmarinų;

2 skiltelių česnako;

3 vnt. džiovintų abrikosų;

60 g špinatų;

30 g „Grana Padano“ ar kito kietojo sūrio;

Druskos ir pipirų pagal skonį.

Gaminimas:

Keptuvėje įkaitinkite aliejų.

Įdėkite pomidorų pastą, maišydami minutę.

Suberkite nusausintas pupeles, pomidorus, pjaustytas žoleles, džiovintus abrikosus (smulkiai pjaustytus), česnaką (išspaustą per česnakų spaustuvę), druską ir pipirus.

Troškinkite ant vidutinės ugnies apie 15 minučių.

Įmaišykite špinatus ir patroškinkite dar 5 minutes.

Patikrinkite ar užtenka druskos ir pipirų.

Troškinį patiekite dubenėliuose, pabarstę tarkuotu sūriu ir pipirais.