Mokslininkai atrado geriausiai biologiškai įsisavinamo Q10 formulę

Milijonai žmonių visame pasaulyje kasdien vartoja kofermento Q10 papildus net nežinodami, ar organizmas sugeba juos įsisavinti. Neseniai žurnale „Nutrition“ pristatytas tyrimas, kurio metu nustatytas itin gerai biologiškai įsisavinamas preparatas.

Vitaminą primenantis junginys kofermentas Q10, kurio yra visų žmonių ląstelėse, tapo vienu plačiausiai vartojamų papildų; jį ypač mėgsta vartoti pagyvenę žmonės, norintys kompensuoti dėl amžiaus atsiradusį šios medžiagos trūkumą ląstelėse. Remiantis neseniai mokslo žurnale „Nutrition“ paskelbto tyrimo duomenimis, prieš perkant kokį nors papildą itin svarbu atidžiai perskaityti jo etiketę. Paaiškėjo, kad iš septynių mokslininkų ištirtų variantų tik vieną konkretų produktą virškinimo sistema įsisavina išties gerai.

Dukart geriau įsisavinamas

Šį sėkmingą variantą gamina Danijos medicinos bendrovė „Pharma Nord“; papildo sudėtyje yra sojų aliejuje ištirpinto farmacinės klasės kofermento Q10. Jis pasirodė maždaug dukart geriau įsisavinamas negu antras geriausias iš tirtų produktų ir mažiausiai triskart geriau įsisavinamas negu kiti penki tirtieji preparatai. Tyrimą atliko geriausi Q10 tyrėjai iš Sevilijos (Ispanija) Pablo de Olavide universiteto.

Tinkamas moksliniams tyrimams

Jau nebe pirmą kartą „Pharma Nord“ Q10 formulė biologinio įsisavinimo tyrimų metu pasirodo esanti geriausia. Ji laikoma geriausiai dokumentais patvirtinta biologinio įsisavinimo ir saugumo Q10 formule. Būtent dėl to šis produktas buvo pasirinktas dviem didžiausiems ir novatoriškiausiems kofermento Q10 tyrimams – „Q-Symbio“ („Journal of the American College of Cardiology“, Heart Failure, 2014) ir „KiSel-10“ („International Journal of Cardiology“, 2013) atlikti.

Q10 reikalinga speciali priežiūra

Iš prigimties kofermentas Q10 yra sunkiai žmogaus organizmo įsisavinama medžiaga. Q10 molekulės linkusios kauptis ir sudaryti didelius netirpius kristalus, kurie neprasiskverbia per žarnyno membraną. Vis dėlto „Pharma Nord“ pavyko sukurti specialią formulę pridėjus Q10 į dviejų rūšių skirtingo tirpumo sojų aliejų ir pakaitinus mišinius ypatingo kaitinimo proceso metu. Taip buvo pakeistas Q10 kristalų paviršius, kad jie visiškai ištirptų virškinamajame trakte, o Q10 molekulės galėtų prasiskverbti per žarnų sieneles ir patektų į kraują.

