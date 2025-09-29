Marijampolės „Sūduva“ per „TOPsport“ remiamos Lietuvos futbolo A lygos 34 turo rungtynes namie pralaimėjo Vilniaus „Žalgiriui“ 1:3 (0:2).
Mačo pradžioje padėtį aikštėje kontroliavo šeimininkai, kuriems pavyko susikurti keletą gerų progų. Vis dėlto 10 min. Sidy Sanohko prieš varžovų vartininką išvestas Amaras Haidarą nepasiuntė kamuolio į tinklą, o po kelių minučių Dariušas Stankevičius iš dėkingos padėties šovė virš vartų.
Vėliau svečiai dukart pasinaudojo šiurkščiomis marijampoliečių klaidomis savo aikštės pusėje ir pelnė mačo eigą visiškai pakeitusius įvarčius. 18 min. Vilniaus ekipą į priekį išvedė Gustas Jarusevičius, o 38 min. pasižymėjo Motiejus Burba.
Antrasis kėlinys prasidėjo dar vienu žalgiriečių įvarčiu, kai po M. Burbos perdavimo kamuolį į tinklą nukreipė Liviu Antalis.
Mačo pabaigoje vėl aktyvesnė buvo „Sūduva“, kuriai 87 min. paguodos įvartį sukūrė po keitimo aikštėje pasirodę žaidėjai – po Frankline‘o Tangiri perdavimo ataką vienu lietimu užbaigė Nojus Lukšys.
Po pralaimėjimo marijampoliečiai su 50 taškų išlieka 3-ioje turnyro lentelės pozicijoje.