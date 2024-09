Šiandieniniame nekilnojamojo turto rinkos kontekste efektyvus erdvės panaudojimas tampa būtinybe.

Vis daugiau dėmesio skiriama moderniai įrengtiems, funkcionaliems ir strategiškai suplanuotiems būstams, kurie atitinka šiuolaikinio miesto gyventojo poreikius. Tai, kas dar visai neseniai atrodė lyg tolima ateitis, dabar virto realybe – mikrobutai tapo pasauline tendencija, kuri atkeliavo ir į Lietuvą.

Mūsų šalyje stebimas vis didesnis susidomėjimas mažais butais – šie kompaktiški būstai ne tik siūlo naują gyvenimo koncepciją, bet ir tampa patrauklia investicine galimybe. Apie tai, kodėl mikrobutai užkariauja rinką ir kaip jie gali tapti raktu į sėkmingą investiciją, pasakoja nekilnojamojo turto ekspertas, projekto „Lucky homes 2“ pardavimų vadovas Aleksandr Zapriagajev.

Populiarumą lemia besikeičiantis gyvenimo būdas

Augantį susidomėjimą mikrobutais, pasak A. Zapriagajev, lemia ekonominiai ir demografiniai veiksniai, gyvenimo būdo pokyčiai bei technologinė pažanga.

„Viena pagrindinių priežasčių, dėl ko vis daugiau žmonių domisi mikrobutais, yra aukštos nekilnojamojo turto kainos. Didžiuosiuose miestuose būstų kainos dažnai yra labai aukštos, todėl mažesni butai tampa labiau prieinami platesniam žmonių ratui. Ekonominės sąlygos dažnai verčia žmones ieškoti pigesnių gyvenamųjų būstų variantų, o mikrobutai dažnai yra pigesni tiek nuomai, tiek pirkimui, lyginant su didesnės kvadratūros butais. Įtakos taip pat turi ir miestų tankėjimas.

Didėjant miestų gyventojų skaičiui ir tankėjant miestų užstatymui, atsiranda poreikis efektyviau naudoti turimą erdvę, o mikrobutai leidžia apgyvendinti daugiau žmonių mažesnėje teritorijoje. Žinoma, keičiasi ir žmonių gyvenimo būdas. Jauni žmonės nori gyventi arčiau miesto centro, kur yra daugiau pramogų, darbo vietų ir paslaugų, todėl maži butai šiose vietose tampa patraukliu pasirinkimu. Pastaraisiais metais smarkiai populiarėja minimalistinio gyvenimo būdo idėjos, skatinančios turėti mažiau daiktų ir gyventi kompaktiškiau – mikrobutai puikiai atitinka šią filosofiją.

Be to, naujausi mikrobutų projektai yra gerai suprojektuoti, turintys modernius patogumus ir technologijas, kurios padeda efektyviai išnaudoti mažą erdvę. Tai daro gyvenimą tokiose patalpose patogesnį. Mikrobutai taip pat yra labai patrauklūs investuotojams, nes jų paklausa didėja, jie lengviau nuomojami ir gali generuoti stabilias pajamas“, – teigia A. Zapriagajev.

Išnuomojami greičiau

Specialistas tvirtina, kad investicijos į mikrobutus turi keletą svarbių privalumų, palyginti su didesnių butų ar kitų nekilnojamojo turto segmentų investicijomis. Vieni jų – mažesnė pradinė investicija ir greitesnė nuoma.

„Mikrobutai dažnai yra pigesni nei didesni butai, todėl pradinė investicija yra mažesnė. Tai leidžia investuotojams įsigyti nekilnojamąjį turtą su mažesniu kapitalu. Be to, tokių butų paklausa pastaruoju metu yra itin didelė. Didėjant gyvenamojo ploto kainoms ir besikeičiant gyvenimo būdui, mikrobutai tampa vis populiaresni tarp jaunų specialistų, studentų, vienišų asmenų ir senjorų, kas leidžia užsitikrinti stabilias pajamas iš nuomos.

Taip pat, dėl mažesnio dydžio ir patrauklesnės kainos, mikrobutai dažniausiai yra greičiau išnuomojami, o tai sumažina laiką, per kurį butas stovi tuščias ir negeneruoja pajamų. Žinoma, mažesnis buto plotas dažnai reiškia ir mažesnes priežiūros bei remonto išlaidas“, – teigia nekilnojamojo turto specialistas.

A. Zapriagajev priduria, kad skaičiuojant nuomos pajamas kvadratiniam metrui, mikrobutai dažnai gali generuoti daugiau pajamų nei didesnės kvadratūros butai, o tai lemia didesnę investicijų grąžą. Pasak jo, investuotojai, įsigiję mikrobutą, iš nuomos gali tikėtis nuo 8 proc. metinės grąžos.

„Investuotojams, turintiems didesnius investicijų portfelius, mikrobutai gali būti geras būdas diversifikuoti savo investicijas. Tai leidžia sumažinti riziką, paskirstant investicijas tarp skirtingų nekilnojamojo turto segmentų. Mikrobutai taip pat gali pasiūlyti aukštą kapitalo vertės augimo potencialą, ypač jei jie yra patraukliuose miesto rajonuose, kur nekilnojamojo turto kainos auga. Be to, mikrobutai gali būti lengviau pritaikomi skirtingiems rinkos poreikiams. Pavyzdžiui, jie gali būti pritaikyti trumpalaikei nuomai per tokias platformas kaip „Airbnb“, kas leistų padidinti pajamas.

Svarbu pasidomėti vystytojo reputacija

Kaip teigia nekilnojamojo turto specialistas, renkantis mikrobutą investicijai, svarbu atsižvelgti į keletą esminių dalykų, kurie gali turėti įtakos investicijos sėkmei ir pelningumui.

„Vienas svarbiausių veiksnių yra mikrobutų vieta. Reikia gerai įvertinti, ar vietovė yra patraukli potencialiems nuomininkams. Artumas prie viešojo transporto, universitetų, verslo centrų, parduotuvių ir pramogų yra didelis privalumas“, – pasakoja A. Zapriagajev.

Pasak jo, ne ką mažiau svarbu atkreipti dėmesį ir į buto išplanavimą, statybos kokybę ir išlaikymo bei eksploatavimo sąnaudas.

„Mikrobutas turėtų būti gerai suprojektuotas, kad būtų maksimaliai efektyviai išnaudojama turima erdvė. Patogus išplanavimas, kokybiška apdaila ir modernūs patogumai gali padaryti butą patrauklesnį nuomininkams. Taip pat būtina įvertinti pastato, kuriame yra mikrobutas, statybos kokybę ir bendrąją pastato infrastruktūrą – liftus, saugumą, bendro naudojimo patalpas, dviračių saugyklą ir pan.

Reikėtų atsižvelgti ir į bendras išlaikymo išlaidas, tokias kaip komunalinės paslaugos, bendrijos mokesčiai, draudimas ir priežiūros sąnaudos. Mažesnės eksploatavimo sąnaudos gali padidinti jūsų investicijų grąžą. Jei investuojate į mikrobutą naujai statomame projekte, svarbu patikrinti vystytojo reputaciją. Tai apima ankstesnių projektų kokybės vertinimą, terminų laikymąsi ir kitų investuotojų atsiliepimus“, – pataria A. Zapriagajev.

Reikia parinkti tinkamus baldus

Specialistas atskleidžia, kad vienas svarbiausių dalykų projektuojant mikrobutus – maksimaliai išnaudoti nedidelę gyvenamąją erdvę. Tam pasitelkiami įvairūs sprendimai, kurie padidina komfortą ir būsto funkcionalumą.

„Mikrobutuose dažnai naudojami moduliniai, transformuojami baldai. Tai gali būti išlankstomos lovos, stalai-transformeriai, integruojamos spintos, taip pat labai svarbu ir kompaktiška virtuvės įranga. Planuojant erdvę, reikėtų projektuoti kuo mažiau sienų, kad erdvė atrodytų didesnė ir šviesesnė – vietoj tradicinių sienų galima naudoti stiklines pertvaras, kurios vizualiai padidina erdvę ir leidžia šviesai prasiskverbti.

Dideli, vitrininiai langai taip pat padeda maksimaliai užpildyti namus natūralia šviesa. Taip pat reikėtų strategiškai išdėlioti ir veidrodžius, kurie atspindi šviesą ir suteikia erdvei gilumo jausmą. Mažuose butuose būtų praktiška rinktis integruojamą apšvietimą – LED šviestuvus, kurie įmontuojami į baldus, sienas ar lubas, kas taip pat padėtų sutaupyti vietos“, – teigia projekto „Lucky homes 2“ pardavimų vadovas.

A. Zapriagajev priduria, kad mikrobutuose svarbu aiškiai apibrėžtos zonos – svarbu turėti atskiras miegamojo, darbo ir valgymo erdves, kurios gali būti atskirtos baldais ar kilimais. Mažuose butuose, pasak jo, reikėtų išlaikyti minimalistinį dizainą ir naudoti šviesias spalvas, kurios vizualiai gali sukurti daugiau erdvės jausmo.