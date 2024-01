Nauji metai ne tik simbolizuoja naują pradžią, bet ir suteikia puikią galimybę laikytis sveikų įpročių. Šiais laikais, kai skaitmeninės technologijos vis labiau užvaldo mūsų kasdienybę, svarbu mokėti tinkamai su jomis elgtis – pavyzdžiui, užtikrinti savo duomenų saugumą ar deramai tvarkyti elektronines atliekas. Štai keturi įpročiai, kurie gali tapti jūsų naujametiniu „technologiniu“ pažadu.

Pirmenybę teikite skaitmeninei emocinei gerovei

Šiais laikais, kai visose gyvenimo srityse dominuoja skaitmeninės technologijos, savo kasdienybėje itin svarbu atkreipti dėmesį į laiką, praleidžiamą prie ekranų.

Siekti subalansuoto ir sveiko santykio su technologijomis pirmiausiai gali padėti ekrano laiko apribojimas. Dėl itin paplitusio skaitmeninės įrangos naudojimo dažnai tenka ilgai ir nepertraukiamai žiūrėti į ekranus, o tai neišvengiamai daro neigiamą poveikį fizinei ir psichinei sveikatai.

„Kasdienį naudojimą galite analizuoti naudodami ekrano laiko sekimo priemonę, įdiegtą mobiliajame įrenginyje – ji leidžia peržiūrėti bendrą naudojimo laiką, laiką, praleistą tam tikrose programėlėse, gautų pranešimų skaičių ir telefono ar planšetinio kompiuterio atrakinimo kartų skaičių. Galite net nustatyti kiekvienos programėlės laiko apribojimus, kad galėtumėte valdyti prie mobiliojo įrenginio praleidžiamą laiką“, – pasakoja „Samsung Electronics Baltics“ pardavimų verslui skyriaus vadovas Baltijos šalims Vaidas Bielinis.

Sąmoningai nustatydami ir laikydamiesi kasdienio ekrano laiko apribojimų, galite sumažinti bendro nuovargio, akių nuovargio ir kitų sveikatos problemų, susijusių su pernelyg dažnu įrenginių naudojimu, riziką.

Be to, nepamirškite daryti pertraukų – tai puikus žingsnis siekiant užkirsti kelią skaitmeninių technologijų daromam žalingam poveikiui. Ekspertai pataria vadovautis paprasta 20-20-20 taisykle – viskas, ką jums reikia padaryti, tai dirbant kompiuteriu kas 20 minučių daryti trumpą 20 sekundžių pertrauką, kurios metu reikia žiūrėti į pasirinktą daiktą 20 metrų atstumu. Per šią pertraukėlę normalizuojasi akių mirksėjimas, sudrėksta akių vyzdžiai ir atsipalaiduoja akių raumenys.

Skirkite daugiau dėmesio kibernetinio saugumo priemonėms

Kibernetinio saugumo priemonių stiprinimas tapo būtinu tiek asmeninės, tiek organizacinės gerovės aspektu. Įžengdami į naujus metus, pasiryžkite stiprinti savo įrenginių kibernetinę apsaugą, nes tik taip pavyks apsaugoti jautrią informaciją nuo kenkėjiškų programų ir kibernetinių sukčių.

Pagrindinis žingsnis stiprinant skaitmeninį saugumą yra reguliarus slaptažodžių atnaujinimas ir stiprinimas. Slaptažodžiai yra pirmoji gynybos nuo neteisėtos prieigos priemonė, o jų veiksmingumas laikui bėgant mažėja. Įgyvendindami įprastą slaptažodžių atnaujinimo praktiką, galite užkirsti kelią galimiems pažeidimams ir užtikrinti, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų saugūs.

Pastaraisiais metais itin paplitęs daugiafaktorinis autentifikavimas suteikia papildomą saugumo lygį. Jis reikalauja, kad naudotojai savo tapatybę patvirtintų keliais tikrinimo būdais, pavyzdžiui, slaptažodžiu ir unikaliu kodu, siunčiamu į mobilųjį įrenginį. Šis dviejų etapų tikrinimo procesas gerokai sumažina neteisėtos prieigos riziką, nes, net jei slaptažodis pažeidžiamas, papildomas apsaugos sluoksnis išlieka nepažeistas.

Svarbu paminėti, kad ir išmaniųjų įrenginių gamintojai kuria inovatyvius saugumo užtikrinimo sprendimus. „Tokios mobiliųjų įrenginių platformos kaip „Samsung Knox“ leidžia apsaugoti vartotojų įrenginius ir juose esančią informaciją. Ši sistema leidžia pritaikyti skirtingas naudojimo teises ar apribojimus kiekvienam įrenginiui ar jų grupėms“, – pasakoja V. Bielinis

Be to, ši platforma sutiekia galimybę patikrinti, ar įrenginio nustatymai atitinka saugumo reikalavimus ir stebėti jo vietą realiuoju laiku taip užtikrinant dar didesnį duomenų saugumą. „Tai tarsi tam tikras šifravimas, kuris garantuoja, kad konkrečių duomenų negalėtų perskaityti niekas, kas neturi prieigos arba raktų šiems duomenims iššifruoti“, – teigia ekspertas.

Sumažinkite skaitmeninę netvarką

Reguliarus skaitmeninių failų, el. laiškų ir programėlių tvarkymas prilygsta fizinės darbo vietos tvarkymui. Kaip sutvarkytas darbo stalas skatina aiškumą ir susikaupimą, taip ir tinkamai sutvarkyta skaitmeninė aplinka palengvina sklandų darbą.

Ištrindami nereikalingus failus, archyvuodami senus el. laiškus ir pašalindami nereikalingas programėles ne tik atlaisvinsite vertingos vietos saugykloje, bet ir prisidėsite prie to, kad skaitmeninė aplinka taptų racionalesnė ir operatyvesnė.

Skaitmeninių erdvių organizavimas yra antroji priemonė, kuria galite logiškai ir prieinamai susisteminti informaciją. Aplankų kūrimas, failų skirstymas į kategorijas ir pavadinimų suteikimo taisyklių taikymas padeda greitai rasti informaciją ir sutrumpina laiką, sugaištamą ieškant svarbių dokumentų.

Ši organizavimo strategija taikoma ir el. pašto valdymui, kai filtrais ir etiketėmis galima veiksmingai rūšiuoti gautus pranešimus ir nustatyti jų prioritetus. Rezultatas – skaitmeninė darbo aplinka, kuri leidžia lengvai naršyti ir efektyviai atlikti kasdienes užduotis.

Nepamirškite tvarumo technologijų srityje

Prasidedant naujiems metams, įsipareigojimas taikyti tvarius sprendimus yra svarbus apsisprendimas, pripažįstant mūsų skaitmeninio pėdsako poveikį aplinkai.

Elektroninių atliekų problemą pradėkite spręsti nuo paprastų pastangų tinkamai atsikratyti senų, nebenaudojamų įrenginių. Pasaulyje, kuriam būdinga sparti technologinė pažanga, elektroninių įrenginių gyvavimo ciklas trumpėja, todėl nerimą kelia elektroninių atliekų kiekio didėjimas. Kai kuriose elektroninės įrangos atliekose slypinčios cheminės medžiagos ar jų junginiai, patekę į aplinką, ne tik ją užteršia, tačiau ir kelia pavojų žmogaus sveikatai.

Elektronines atliekas galima pristatyti elektroninės įrangos platintojams (parduotuvėms), jei atliekos yra tos pačios paskirties kaip platintojų parduodami gaminiai. Be to, kai kurie gamintojai siūlo keitimo programą, taip skatindami klientus grąžinti nebenaudojamus įrenginius, už juos suteikiant atitinkamą kreditą naujam įrenginiui įsigyti.

Smulkią įrangą galima pristatyti į prekybos centruose esančias elektronikos surinkimo talpas, o stambią įrangą nemokamai išveža gamintojų ir importuotojų asociacijos ir kitos viešosios įstaigos.

Taip pat ir energijos naudojimo optimizavimas yra labai svarbus žingsnis siekiant tvarumo technologijų srityje. Energiją taupančios techninės įrangos naudojimas prisideda prie anglies dioksido pėdsako mažinimo. Be to, išjungiant nenaudojamus įrenginius ir naudojant energiją taupančias funkcijas, galima gerokai sumažinti energijos suvartojimą.