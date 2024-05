Naujo šeimos nario atėjimas į namus – didelis žingsnis. Dažniausiai tikimasi, kad viskas bus labai paprasta ir greita, tačiau praktika, deja, ne tokia. Gyvūnas jaučia didelį stresą, o blogai parinktas maistas gali sukelti labai rimtas virškinimo problemas.

Šiame straipsnyje veterinaras dalinasi patarimais, kurie gali padėti paprasčiau įsileisti naują šeimos narį į savo gyvenimą.

Tinkamas maistas

Pirmiausia jums reikia iškart susižinoti – koks maistas galimai labiausiai tiks būsimai jūsų šeimos narei. Žinoma, kad be bandymų paieškos nebus vaisingos, tačiau galima remtis į tai, kad pagal amžių bei katės veislę jau gali vienas arba kitas maistas netikti.

„Svarbiausia gyvūnui yra pirkti premium lygio maistą. Tai yra garantija, kad jame bus visos reikalingos medžiagos, kurios būtinos gyvūnui. O juk norisi turėti ne tik sotų augintinį, tačiau ir sveiką. Viskas prasideda nuo tinkamo maisto pasirinkimo“,- patirtimi dalijasi veterinaras.

Apskritai geriausia maistą yra pirkti specializuotose prekybos vietose. Tai tarsi suteikia daugiau ramumo dėl maisto kokybės. Taip pat kai kurios veterinarijos klinikos prekiauja maistu. Dar viena galimybė pirkti katei maistą ten, kur tikrai, tikėtina, bus siūloma pati geriausia jo kokybė. Tokia, kokios yra verta Jūsų katė arba katinas.

Katei reikia „savos“ vietos

Radus tinkamą maistą taip pat iškart reikia nuspręsti dėl katės „namų“. Kai kurie perka guolį, kiti ieško kažko prabangesnio, net namuką, kuris bus statomas atokiuose kambario vietose. Tai priklauso nuo namų erdvės, galimybių ir kitų smulkmenų. Faktas yra tai, kad net ir katės, kurios dažniausia yra vadinamos labai komunikabiliomis „asmenybėmis“ vis tiek nori turėti tokią vietą namuose, kuri bus tik jų, taigi, rami, jauki… Natūralu, kad katei gali nepatikti Jūsų pastangos ir „namukas“, kuris bus skirtas jai. Kai kurios tikrai mieliau renkasi šeimininko lovą.

Žaisliukai

Pasirūpinkite ir žaisliukais, kurie gali būti puiki priemonė, kuri sujungs jus su savo nauju augintiniu. Paprasčiausiai per žaidimus galima megzti santykius. Šiuo metu žaislų skirtų specialiai katėms pasiūla yra labai plati, tad esame tikri, kad be jokio vargo rasite tokius, kurie jums patinka. O galiausiai bus galima vis labiau pildyti kolekciją. Svarbiausia rasti tinkamą komunikacijos su kate būdą ir dažniausiai žaidimai – puiki to forma.

Klinikos pasirinkimas

Kad ir koks gyvūnas yra Jūsų namuose – svarbu iškart nuspręsti, kur bus galima kreiptis pagalbos, jeigu jos reikės. Šiuo metu veterinarijos klinikų tikrai labai daug kiekviename mieste, tad nebus sunku rasti tokią, kuri jums tinka pagal lokaciją ir siūlomas paslaugas, kainas. Geriausia nelaukti, kol gyvūnui reikės pagalbos, kol atsiras problemų su sveikata. Raskite kliniką, kurioje bus puikus aptarnavimas, kol gyvūnas dar yra sveikas. Prireikus veterinaro – iškart žinosite kur kreiptis.

Erdvės davimas

Galiausiai, naujas šeimos narys dažniausiai pirmomis dienomis gali jaustis išsigandęs ir tai yra visiškai normalu. Dėl to jam reikia skirti erdvės, laiko. Ilgainiui tikrai susibendrausite, tačiau pirmomis dienomis svarbiausia sukurti tokią aplinką, kad gyvūnas jaustų kuo mažiau streso. Esame tikri, kad tuomet užsimegs nuostabi draugystė.

Katė arba katinas gali Jūsų gyvenimą padaryti kur kas labiau spalvotu. Svarbiausia – kantrybė. Jam arba jai pačios pirmos dienos gali būti baisios, tad leiskite apsiprasti ir tik tuomet vystykite draugystę.