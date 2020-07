Nepilnamečių darbas. Ko reikėtų nepamiršti darbdaviui ir darbuotojui

Sezoniniai darbai traukia jaunuolius užsidirbti, o toks darbo rinkos naujokas padeda užpildyti trumpalaikes sezonines darbo vietas. Tiesa, reikėtų nepamiršti, kad įdarbinant nepilnametį yra keliami papildomi reikalavimai darbdaviams.

Lietuvoje nepilnamečiai gali pradėti dirbti nuo 14 metų, tačiau priklausomai nuo to, ar jie patenka į vaikų (asmenys nuo 14 iki 16 metų) ar paauglių (asmenys nuo 16 iki 18 metų) amžiaus grupę, taikomi skirtingi apribojimai jų darbo pobūdžiui, darbo ir poilsio laikui, saugai ir sveikatai.

Svarbu žinoti, kad darbdavys, prieš įdarbindamas asmenį iki 18 metų, siųsdamas jį tikrintis sveikatos, turi pateikti jam numatomų darbo sąlygų aprašymą, nurodydamas galimą profesinę riziką, o gavęs asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą medicininę pažymą – vadovautis joje pateikta išvada.

Norėdamas įdarbinti vaiką darbdavys, iki sudarydamas darbo sutartį, privalo raštu informuoti vaiko tėvus apie vaikui galinčią kilti profesinę riziką, jo saugos ir sveikatos apsaugos priemones, o taip pat ir gauti vieno iš tėvų raštišką sutikimą.

Vaikams nuo 14 iki 16 metų leidžiama dirbti lengvus darbus, kurie nekenkia jų saugai, sveikatai, vystymuisi. Vasarą vaikas gali dirbti iki 6 val. per dieną ir 30 val. per savaitę. Vaikams draudžiama dirbti nuo 20 vakare iki 6 valandos ryte. Be to, 14-16 metų darbuotojams turi būti užtikrintas nepertraukiamas 14 kalendorinių dienų poilsis per mokinių vasaros atostogas. Darbdaviai taip pat turėtų žinoti, jog negali skirti nepilnamečiams pasyvaus budėjimo darbe ar namuose, viršvalandinio ir naktinio darbo.

Reikėtų nepamiršti, kad prieš pradedant dirbti privaloma pasirašyti sutartį, nes tik taip darbuotojas įgyja darbo garantijas darbe įvykus nelaimingam atsitikimui ar darbdaviui nevykdant darbo sutarties sąlygų.

