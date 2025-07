Vasarą gera pabėgti nuo miesto šurmulio ir daugiau laiko praleisti arčiau gamtos – tam neretai pasirenkamos sodybos, kuriose yra vandens šuliniai ar gręžiniai. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai primena, kad šulinių vandenį gerti ir vartoti maistui reikėtų tik įsitikinus, kad jis saugus, t. y. atlikus tyrimus.

Nėščiosioms ir šeimoms, auginančioms kūdikius iki 6 mėn. amžiaus, kurių maistui naudojamas vanduo iš individualaus šachtinio šulinio ar seklesnio negu 50 m gylio gręžinio, vandens tyrimai nitritų ir nitratų kiekiui nustatyti atliekami valstybės lėšomis. Kviečiame kreiptis į NVSC departamentą ar jo skyrių, kurio teritorijoje yra šachtinis šulinys ar gręžinys, ir pateikti prašymą.

Prašymą NVSC dėl vandens tyrimų užsakymo galima pateikti įvairiais būdais: elektroniniu paštu, paštu, atvykus į NVSC teritorinį padalinį ar per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo informacinę sistemą (e. pristatymas). Atkreipime dėmesį, kai prašymas teikiamas elektroniniu paštu, jis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Daugiau informacijos, kaip pateikti prašymą, galite rasti čia.

Nėščioji ar asmuo, auginantis kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, ar jų įgaliotas asmuo NVSC turi pateikti prašymą ir šiuos dokumentus:

1) gręžinio paso kopiją (jeigu gręžinys registruotas Žemės gelmių registre). Jeigu paso nerandate, galite pateikti jo tikslią vietą. Jeigu jis įregistruotas Žemės gelmių registre, NVSC specialistai susipažins su jame pateikta reikalinga informacija.

2) nėščiosios / asmens, auginančio kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, įgaliojimo pateikti šį prašymą ir gauti visą informaciją, susijusią su geriamojo vandens nitritų ir nitratų tyrimais, kopiją (jei teikia įgaliotas asmuo);

3) dokumento, patvirtinančio nėštumą / kūdikio tapatybę ir amžių, kopiją;

4) pareiškėjo tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (jeigu prašymas teikiamas paštu).

NVSC specialistai per tris darbo dienas susisieks su pareiškėju ir suderins vandens ėminio paėmimo laiką bei šachtinio šulinio ar gręžinio aplinkos įvertinimą. Geriamojo vandens tyrimas turės būti atliktas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

Jeigu tyrimo metu nustatytas nitritų ir nitratų kiekis viršys leistinas normas, NVSC nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, informuos apie tai pareiškėją. Ne vėliau kaip per dvi darbo dienas pareiškėjui bus pateikti išsamūs tyrimo rezultatai bei informacija apie:

• riziką žmonių sveikatai, susijusią su nitritais ir nitratais užteršto geriamojo vandens vartojimu;

• veiksmus, kurių pareiškėjas gali imtis apsaugodamas sveikatą nuo neigiamo poveikio, susijusio su šachtinio šulinio ar gręžinio geriamojo vandens vartojimu;

• šachtinio šulinio ar gręžinio priežiūrą.

Primename, kad geriamajame vandenyje leidžiama nitratų norma yra 50 mg/l, nitritų – 0,50 mg/l. Svarbu žinoti, kad nitratais ar nitritais užterštas geriamasis vanduo neturi specifinio skonio, kvapo ar spalvos, tačiau patekęs į žmogaus organizmą, gali sutrikdyti kraujo deguonies pernešimą ir sukelti vidinį deguonies stygių. Tokia būklė yra ypač pavojinga nėštumo metu, kai padidėja vaisiaus deguonies poreikis, ir kūdikiams iki 6 mėnesių amžiaus. Šios cheminės medžiagos nepašalinamos nei filtruojant buitiniais vandens filtrais, nei virinant. Priešingai – virinant sumažėjus vandens kiekiui, nitratų koncentracija dar labiau padidėja. Todėl nustačius, kad geriamasis vanduo užterštas, reikia rinktis fasuotą geriamąjį vandenį iš parduotuvių ar ieškoti galimybių jungtis prie centralizuotai tiekiamo vandens sistemų.

Visi kiti gyventojai šulinių ir gręžinių vandens tyrimus gali atlikti savo lėšomis kreipdamiesi į laboratorijas, atliekančias vandens tyrimus. Šulinių vandenį tirti rekomenduojama pagal poreikį – jeigu pakito vandens spalva, kvapas, skonis, vandens lygis. Jeigu pavasarį laukus užlieja polydžio vanduo ar patvinusios upės, kiti vandens telkiniai, ypač, jeigu netoliese vykdoma žemės ūkio veikla, šulinio vandens tyrimus taip pat rekomenduojama atlikti.