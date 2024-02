Vos prasidėjus kalendoriniam pavasariui, po ilgos ir niūrios žiemos, norisi kuo daugiau vitaminų bei žalumos lėkštėse. Tam puikiai tinka į kasdieninę mitybą įtraukti vaisius bei daržoves.

Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė teigia, kad karatinoidų gausu ne tik morkose – jų galima rasti ir cukinijose. Tai ne tik visiems gerai žinoma, pigi bei sveikatai palanki daržovė, kurioje gausu vitaminų bei mineralinių medžiagų, bet joje esančios skaidulos mažina alkio jausmą. Tuo tarpu morkos gali būti ir puikus, pigus užkandis priešpiečiams ar pavakariams. Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pataria, kaip namuose laikyti daržoves, kad jos kuo ilgiau išliktų šviežios.

Siūlo nepamiršti sveikatai palankių daržovių

Tikriausiai daugelio lietuvių virtuvėje galima rasti šias universalias, oranžinės spalvos daržoves – morkas, kurias galima panaudoti gausybei patiekalų: salotoms, sriuboms, troškiniams gaminti, patiekti kaip garnyrą, o jų tarkius berti į blynelių, keksiukų ar pyrago tešlą. Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė sako, kad šios šakninės daržovės gali būti ir puikus užkandis priešpiečiams ar pavakariams: tereikia jas supjaustyti lazdelėmis ir įdėti vaikams į mokyklą ar neštis į darbą.

„Morkos, kaip ir kitos oranžinės spalvos daržovės, yra nepamainomas vitamino K ir beta karoteno – vitamino A pirmtako – šaltinis. Pastaroji medžiaga ypač svarbi žmogaus regai. Morkose taip pat gausu įvairių mikroelementų – kalio, kalcio bei antioksidantų. Be to, jose galima rasti ir skaidulų, kurios lengvina virškinimo procesą, mažina cholesterolio kiekį“, – pažymi gydytoja dietologė.

Pasak dr. E. Gavelienės, nors dažnai manoma, kad karotinoidų gausu tik morkose, tačiau jų yra ir cukinijose. „Šioje lietuvių pamėgtoje ir įvairiuose patiekaluose puikiai tinkančioje daržovėje galima rasti liuteino, zeaksatino, beta karoteno bei beta kriptoksantino. Tai itin svarbu norintiems kuo ilgiau išsaugoti gerą regėjimą arba pristabdyti akių ligų (katarkatos, glaukomos) progresavimą. Liuteinas ir zeaksatinas taip pat saugo akis nuo kenksmingų saulės spindulių poveikio, beta karotenas, kaip antioksidantas, saugo organizmą nuo laisvųjų radikalų, padeda išlaikyti odos elastingumą, stiprina imunitetą. O kriptoksantinas gali būti naudingas norint išvengti vėžio. Be to, cukinijos aprūpina organizmą kaliu, fosforu, magniu, kalciu, geležimi, vitaminais A, C, E, B6 ir B2, o jose esančios skaidulos mažina alkio jausmą.“

Pataria, kaip laikyti namuose

Morkos – pigi daržovė, kurią prekybos centruose galima rasti ištisus metus. Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva nepataria pirkti didelio jų kiekio, nes pirkėjai visada parduotuvių lentynose gali visuomet rasti tiek mažų traškių morkyčių, kurias labai mėgsta vaikai, tiek fasuotų ar nefasuotų lietuviškų, tiek plautų ar ekologiškų morkų. „Taip visada galėsite mėgautis pigiomis, šviežiomis ir traškiomis morkomis, o parsinešus jas į namus, neplautas reikėtų sudėti į sandarų užsegamą arba vakuuminį maišelį. Taip saugomos morkos neišsausės, liks šviežios ir tinkamos vartoti iki 3 ar 4 savaičių.“

Tuo tarpu cukinijos – itin universalios, pritaikomos daugybėje patiekalų daržovės. „Nedidelės cukinijos populiarios visais metų laikais. Jos tinkamos ne tik kepti, troškinti ar grilinti, bet skanios ir tiesiog žalios, įpjaustytos į prieskoniais pagardintas salotas. Be to, cukinijas galite panaudoti ir kepant saldžius, pigius daržovių pyragus bei keksiukus. Ekologiškas cukinijas dažnai renkasi jaunos šeimos, nes tai viena pirmųjų daržovių, kurias galima duoti net kūdikiams“, – sako O. Suchočeva.

Prekybos tinklo komercijos operacijų vadovė pažymi, jei norime kuo ilgiau pasimėgauti malonios tekstūros ir gero skonio cukinijomis, jas reikėtų laikyti namų rūsyje, vėsesniame sandėliuke, o jei tokių galimybių nėra – šaldytuve.

„Rimi“ kviečia namuose išsikepti gardų ir sveikatai palankų morkų ir cukinijų pyragą.

Greitas morkų ir cukinijų pyragas*

RECEPTAS

Pyragui reikės:

1 stiklinės tarkuotų morkų – lietuviškos plautos morkos 0,69 € / 1 kg;

1 stiklinės tarkuotos cukinijos – cukinija 1,19 € / 1 vnt.;

1 stiklinės rudojo cukraus – rudasis cukrus „Rimi“, 2,05 € / 500 g;

2 vnt. lengvai išplaktų kiaušinių;

125 g ištirpinto sviesto – sviestas „Rimi“, 2,39 € / 200 g;

2 stiklinių persijotų miltų – kvietiniai miltai „Rimi“, 2,09 € / 2 kg;

1 a. š. sodos;

3 v. š. pieno;

1 a. š. chia sėklų (pasirinktinai).

Gaminimo eiga:

Kepimo indą išklokite kepimo popieriumi.

Dideliame dubenyje sumaišykite morkas, cukinijas, cukrų ir kiaušinius. Įmaišykite sviestą, miltus ir pieną.

Jei naudojate, pridėkite chia sėklų. Maišykite mediniu šaukštu, kol visi ingredientai susimaišys.

Supilkite mišinį į skardą, išlyginkite viršų.

Kepkite 180 °C temperatūroje 30-40 min.

Iškeptą pyragą palaikykite 5 minutes, kad atvėstų ir perdėkite ant grotelių.

Kai visiškai atvės, aptepkite kreminiu sūrio glajumi arba citrininiu sviesto glajumi.

Patarimas: rudąjį cukrų galite keisti medumi.

Skanaus!