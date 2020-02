Nuo vėžinių susirgimų iki šnipinėjimo: „Huawei” neigia pagrindinius mitus apie 5G 

Žmonės visais laikais šiek tiek bijojo technologijų, ypač naujų ir niekur nematytų. Tai puikiai pastebima pasaulyje vis labiau populiarėjant naujajam 5G ryšio tinklui – kartu pagausėjo ir nepagrįstos informacijos, skleidžiančios baimę visuomenėje. Tačiau „Huawei Technologies” vadovas Baltijos šalyse Ricky Chen sako, kad nerimauti tikrai nėra dėl ko, ir neigia pagrindinius su 5G technologija susijusius mitus.

Faktas nr. 1. 5G ryšys tikimybės susirgti vėžiu nepadidins

Per pastaruosius 30 metų nebuvo užfiksuotos jokios susirgimų epidemijos, kurią būtų galima sieti su vis didėjančiu išmaniųjų telefonų, veikiančiu bet kokiu mobiliojo ryšio dažniu, naudojimu. Be to, neseniai paskelbtame JAV maisto ir vaistų administracijos (FDA) pranešime, kuriame apžvelgti aktualūs per paskutiniuosius 11 metų atlikti moksliniai tyrimai, teigiama, jog išmaniųjų telefonų radijo bangų spinduliuotė nekelia reikšmingo pavojaus sveikatai.

Dokumente pabrėžiama, kad šiuo metu turimi epidemiologiniai ir vėžio pasireiškimo duomenys rodo, jog kontaktas su išmaniuoju telefonu nesukels žymaus neigiamo poveikio žmogaus kūnui, jei šio prietaiso naudojimo laikas atitiks arba bus mažesnis už šiuo metu galiojančias normas.

„Kadangi 5G ryšys yra jau daugelį metų veikiančio 4G ryšio patobulinimas, o ne visiškai nauja technologija, saugu teigti, kad net ir jam išpopuliarėjus visuomenės sveikatai nekils didesnis pavojus. Tai tikrai nereiškia, kad galime nustoti tirti naujų technologinių sprendimų ir radijo bangų poveikį sveikatai, tačiau šiuo metu nėra jokių įrodymų, jog 5G plėtra galėtų lemti susirgimų protrūkį ateityje”, – sako Ricky Chen.

Faktas nr. 2. 5G technologija yra ne mažiau saugi, nei 4G

„Huawei” yra tarptautinė kompanija, tad ir 5G technologija buvo kuriama mokslininkų ne tik iš Kinijos, bet ir kitų Azijos valstybių, Europos bei Kanados. Dešimt metų vykdyti moksliniai tyrimai leido pasiekti, jog penktos kartos tinklas būtų saugesnis nei bet kada anksčiau.

Mobiliojo ryšio infrastruktūra susideda iš dviejų skirtingų dalių – pagrindinės ir nepagrindinės. Pagrindinė yra atsakinga už siunčiamų duomenų užšifravimą, vartotojų atpažinimą ir srauto paskirstymą. Nepagrindinė dalis tik siunčia duomenis, tačiau niekaip negali nuskaityti jokios vartotojo informacijos.

Remiantis iki šiol egzistuojančia saugumo praktika, yra privaloma aukščiau paminėtus tinklo elementus atskirti vieną nuo kito. Nors siekiant padidinti interneto greitį ir sumažinti vėlavimą, 5G reikalaus kur kas didesnių skaičiavimo resursų, pagrindinės tinklo infrastruktūros dalys toliau liks nepriklausomos viena nuo kitos ir joms bus taikomi patikimi saugos protokolai. Kitaip tariant, šiuo požiūriu, penktos kartos ryšio saugumas nesiskirs nuo 4G.

Faktas nr. 3. „Huawei” neturi prieigos prie 5G ryšiu siunčiamų vartojo duomenų

„Pagrindinis „Huawei” tikslas yra išvystyti puikiai veikiančią tinklo infrastruktūrą, o ne šnipinėti vartotojus. Neturime prieigos prie jokių 5G ryšiu siunčiamų duomenų, kadangi visa informacija tinkle yra užšifruota ir kontroliuojama ryšio operatorių”, – teigia Ricky Chen.

Pasak jo, 5G galima įsivaizduoti kaip pažeidžiamų vietų neturinčią tvirtovę – duomenys šifruojami visose tinklo grandyse, kas leidžia apsaugoti tokią vartotojų informaciją, kaip tapatybė ir buvimo vieta. Tai yra vienas iš dalykų, kurių neatlieka 4G infrastruktūra, todėl 5G duomenų šifravimas ir apsauga yra dar stipresnė, nei dabartinės tinklo kartos.