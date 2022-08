O.Rommensas: „Kai atvykau – nežinojau, ko tikėtis“

„Optibet A lygos“ vicečempionės Marijampolės „Sūduvos“ saugas Olivier Rommensas Lietuvoje žaidžia antrą sezoną.

Legionierius iš Belgijos 2021-aisiais atvyko į Marijampolę ir per 34 mačus šalies pirmenybėse pelnė 4 įvarčius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Be to, su „Sūduva“ pirmą sykį rungtyniavo tarptautinėse varžybose.

Anot 27-erių O. Rommenso, kuris prieš tai visą savo profesionalo karjerą praleido Nyderlanduose, atvykimas į Lietuvą kėlė klaustukų, tačiau saugas spėjo puikiai prisitaikyti.

„Laikas čia buvo tikrai neblogas, kai čia atvykau – nežinojau, ko tikėtis. Žinojau šalį, bet ne tai, ką reiškia čia gyventi ir žaisti. Buvau nustebintas ir jau nuo pirmosios dienos, kai čia atvykau, visi buvo labai šilti ir priimantys, priprasti buvo lengva.

„Sūduva“ yra gera komanda lygoje, tad nebuvo sunku čia integruotis. Miestas – mažas, tačiau yra viskas, ko gali reikėti žaidžiant futbolą. Esu labai laimingas būdamas čia“, – teigė sūduvietis.

„Savaitės interviu“ rubrikoje O. Rommensas taip pat papasakojo, ką gyvendamas Belgijoje girdėjo apie Lietuvą bei savo etapą Eindhoveno PSV klubo sistemoje, kurioje praleido ilgą laiką.