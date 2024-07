Vietoj įprasto vaizdo tiesiai iš olimpinio baseino – transliacija iš TV studijos Vilniaus, rodant sugadintą kadruotę ir užtildžius garsą. Vakarykštė olimpinių plaukimo varžybų transliacija TV3 vargiai baigsis tik paprastais pasiaiškinimais, teigia advokatų kontoros „TGS Baltic“ partnerė, advokatė Indrė Barauskienė.

Labai panašu, kad eteryje buvo transliuota kito transliuotojo tiesioginė transliacija, taigi dėliojant teisinius taškus, pirmiausia reikėtų pasakyti, visas teises į olimpinių žaidynių transliacijas (ir bet kokią kitą medžiagą, prekių ženklą, simboliką ir pan.) turi Tarptautinis olimpinis komitetas (TOK), kuris per daugelį metų yra sukūręs išties išsamią sistemą nuostatų, gairių ir principų, kaip visas saugomas olimpinių žaidynių turinys turi būti platinamas ir naudojimas komerciniais ir nekomerciniais tikslais.

Todėl kaip tik TOK pirmiausia turėtų reaguoti į susidariusią situaciją. Atitinkamai, TV3, laimėjusiai galimybę Lietuvoje transliuoti Paryžiaus olimpines žaidynes, pirmiausia su TOK buvo būtina derinti visus techninius klausimus – ką, kaip ir kiek gali transliuoti, ką gali nukirpti, ko negali nukirpti, kaip transliacijų medžiagą gali naudoti po transliacijos savo svetainėje ir pan. Todėl, jei iš tiesų tikėti paaiškinimu, kad deramai transliacijai trukdė stichinis oras Lietuvoje, pirmiausia tiek techninio, tiek teisinio sprendimo reikėtų ieškoti su TOK.

Jei žaidynių medijos turinys buvo panaudotas pažeidžiant susitarimą su TOK, televizijai gresia sutartinė atsakomybė.

Ne mažiau svarbus akcentas yra galimai pažeistos i kito transliuotojo teisės. Čia primintina, kad bet kuri transliacija pati savaime pagal Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą yra saugoma gretutinė teisė, todėl transliuojanti organizacija turi išimtinę teisę leisti arba drausti retransliuoti jos transliaciją.

Todėl jei iš tiesų TV3 eteryje buvo rodoma kito transliuotojo transliacija neturint jo sutikimo, tai yra išimtinių gretutinių teisių pažeidimas. Tokiu atveju transliuotojas, kurio teisės pažeistos, turi teisę reikalauti ne tik nutraukti pažeidimą (pvz. pašalinti transliacijų įrašus), bet ir nuostolių atlyginimo.

Reikia pažymėti ir tai, kad šioje situacijoje TV3 būtų sunku pasinaudoti įstatyme numatytais gretutinių teisių apribojimais. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas leidžia be transliuojančių organizacijų leidimo ir be atlyginimo atgaminti, viešai skelbti trumpas transliacijų ištraukas aktualių įvykių apžvalgose tiek, kiek to reikia informacijai apie tuos įvykius. Tačiau, kad tokia išimtis pateisintų kito transliuotojo teisių apribojimą, būtina nurodyti transliacijos šaltinį, kas šiuo atveju buvo sąmoningai slepiama, nes vaizdas buvo išdidintas taip, kad transliuotojo prekių ženklas, dažniausiai dedamas dešiniajame viršutiniame video failo kampe, buvo slepiamas, taip net paaukojant reikšmingą dalį plaukimo baseino vaizdo.

Galiausiai abejotina, ar visos plaukimo transliacijos rodymas galėtų būti traktuojamas kaip ištrauka, kurios reikia pateikti informacijai apie sporto įvykį. Mes turime ilgametį susiformavusį rinkos standartą, kad, pavyzdžiui, žinių sporto segmentuose pristatant dienos sporto naujienas yra rodomos tik kelios sekundės paties plaukimo, ir niekada – visas plaukimas.