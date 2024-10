Graikija, nuoširdžiai pamėgta turistų dėl savo saulėtų paplūdimių, turtingos kultūros ir nepaprasto kraštovaizdžio, stebina ir klimato įvairove. Priklausomai nuo to, kurią Graikijos dalį ketinate aplankyti – žemyninę ar salų – bei kokios veiklos planuojate užsiimti, metų laikas gali tapti svarbiu aspektu renkantis tinkamą laiką kelionei. Šalis siūlo įvairius orus, todėl žinant geriausius kelionės laikotarpius, atostogos gali tapti dar malonesnės.

Poilsis salose: kur ir kada ieškoti šilumos ir ramybės?

Graikijos salos, tokios kaip Kreta, Santorinis, Rodas ar Mikonas, garsėja šiltu Viduržemio jūros klimatu, kuris siūlo puikias sąlygas poilsiui prie jūros beveik visus metus. Tačiau sezonai čia vis tiek turi savo unikalius bruožus. Jei norite išvengti didžiausių turistų srautų, bet vis tiek mėgautis puikiu oru, idealiausias laikas aplankyti Graikijos salas yra pavasarį arba ankstyvą rudenį – gegužės-birželio ir rugsėjo-spalio mėnesiais. Šis laikotarpis vadinamas „peties sezonu“. Saulė šiuo metu dar nėra tokia kaitri kaip vasarą, tačiau vanduo jau pakankamai šiltas maudynėms, o turistų srautas nėra toks intensyvus.

Pavasaris – nuostabus metas, kai gamta atgimsta, o salos žaliuoja ir žydi. Kartu su švelniu klimatu, šis laikotarpis siūlo malonias keliones tiek paplūdimio mėgėjams, tiek tiems, kurie nori pažinti salų kultūrą ar gamtos grožį. Tačiau jei jus traukia karštis ir nenuilstantis naktinis gyvenimas, verta keliauti vasarą – liepą arba rugpjūtį. Tai didžiojo sezono mėnesiai, kai salos pilnos turistų, kurortai šurmuliuoja, o saulė spigina nuo ryto iki vakaro. Tai puikus laikas tiems, kurie ieško gyvybingos atmosferos ir nori pasinaudoti įvairiomis pramogomis, kurias siūlo didesni viešbučiai bei kurortai. Vis dėlto turite pasiruošti – temperatūra šiuo metu gali pasiekti 35°C ar daugiau, todėl būtina nepamiršti saulės apsaugos ir pasiruošti karštai vasaros nuotaikai.

Žemyninės Graikijos klimatas: nuo Atėnų iki kalnų regionų

Graikijos žemyninėje dalyje klimatas taip pat skiriasi priklausomai nuo vietovės. Pietų Graikijoje, ypač pakrantėse ir Atėnuose, vyrauja Viduržemio jūros klimatas, panašus į salose. Vasaros čia gali būti labai karštos, todėl turistams, kurie mėgsta šilumą, patariama keliauti nuo birželio iki rugpjūčio. Tuo metu Atėnai tampa karščiu alsuojančiu miestu, kuris kviečia tyrinėti istorinius objektus, tokius kaip Akropolis, tačiau po ilgos dienos visada galite atvėsti viename iš daugelio miesto barų ar restoranų.

Tiems, kurie nori vengti vasaros kaitros, ideali kelionės į Graikiją kryptis – žygiai po kalnuotas vietoves arba lankymasis istoriniuose miestuose, tokiuose kaip Salonikai, ar šiaurės Graikijos regionuose. Šiame regione, ypač kalnų vietovėse, klimatas yra žymiai gaivesnis, tad ruduo ir pavasaris tampa idealiais mėnesiais aktyviam poilsiui. Jei mėgstate gamtą, kalnus ir žygius, Kretos Samarijos tarpeklis, Peloponeso kalnai ar Olimpijos kalnas bus puikios vietos pažinti Graikijos žemyninę gamtą ir kultūrą.

Ruduo Graikijoje – itin malonus laikas kelionėms. Oro temperatūra vidutiniškai svyruoja apie 25°C, o turistų mažiau nei sezono metu. Tai puikus metas tyrinėti šalies istorinius paminklus ar tiesiog mėgautis lėtesniu, mažiau skubančiu Graikijos gyvenimo ritmu. Nors rugsėjis vis dar laikomas sezono dalimi, spalį ir lapkritį dauguma paplūdimių jau nurimsta, o miestai tampa dar žavesni dėl savo ramesnės atmosferos.

Žiemos Graikija: ar galima keliauti?

Nors dauguma žmonių Graikiją asocijuoja su vasaros atostogomis, žiema čia taip pat gali būti patrauklus metas kelionei. Žinoma, žiemą nebus taip šilta kaip vasarą, tačiau jei ieškote kultūrinių ar gamtinių patirčių, tai puikus metas aplankyti didesnius miestus ar žymias istorines vietas be turistų minios. Atėnuose, Salonikuose ar kitose žemyninės Graikijos vietose oro temperatūra žiemą retai krenta žemiau 10°C, tad vaikštinėjant gatvėmis ar aplankant muziejus, galite mėgautis maloniu švelniu klimatu. Be to, žiemos laikotarpiu galite tikėtis pigesnių apgyvendinimo kainų ir mažesnio žmonių srauto lankytinose vietose.

Daugelis galėtų nustebti, tačiau Graikijos kalnuose žiemą veikia slidinėjimo kurortai. Olimpijos kalnas, Peloponesas ar Parnasos kalnai siūlo slidinėjimo trasas ir puikias žiemos pramogas, o jų populiarumas kasmet auga. Tad žiemą Graikijoje galima mėgautis ir kalnų žiemos sportu, ir istoriniu šalies paveldu.

Raktas į sėkmingą atostogų planavimą: kokios veiklos domina?

Graikijos klimatas suteikia galimybę planuoti įvairias atostogų rūšis, priklausomai nuo jūsų pomėgių. Jei svajojate apie poilsį prie jūros su šilta saule ir maudynėmis, geriausia keliauti gegužės-birželio arba rugsėjo-spalio mėnesiais, kai oras yra šiltas, bet ne per karštas. Taip išvengsite turistų spūsties ir mėgausitės ramybe. Jei jus domina kultūrinės kelionės, istoriniai objektai ir didieji Graikijos miestai, tokiu atveju ruduo ir pavasaris bus idealus laikas lankyti šias vietas. Tai taip pat puikus laikas norintiems keliauti žemynine dalimi – tuomet oras maloniai šiltas, be vasaros karščių, tad galite be vargo tyrinėti šalies lobius.

Tiems, kurie mėgsta žygius ir aktyvų poilsį, kalnai ir gamtos parkai bus geriausiai pasiekiami pavasarį ar rudenį, kai žygiavimo sąlygos yra optimalios. Šiuo straipsniu norėjome Jums parodyti, jog kelionės į Graikiją gali būti labai įvairios ir pritaikomos kiekvienam pagal asmenybę ir vizito tikslą.