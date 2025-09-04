Marijampolės savivaldybės socialiniai darbuotojai tyliai daro didelius darbus – jie padeda vaikams, šeimoms, senjorams, žmonėms su negalia. Kiekviena jų diena – tai mažas stebuklas kito žmogaus gyvenime. Jie yra tie, kurie išklauso, padrąsina, suteikia viltį ir stiprybę, kai jos labiausiai reikia.
Mes turime gražią galimybę jiems atsidėkoti – išrinkti „Gerumo angelus“. Tai ypatingas įvertinimas žmonėms, kurie savo darbu liudija, kad gerumas gali pakeisti gyvenimus.
Balsuoti galite čia: https://forms.gle/cWDiDT41P1EahUsW9
Iki rugsėjo 17 d. kviečiame jus prisidėti prie rinkimų ir atiduoti savo balsą. Jūsų pasirinkimas – tai pripažinimas tiems, kurie kartais lieka nepastebėti, bet be kurių mūsų bendruomenė būtų daug tylesnė ir šaltesnė.
„Gerumo angelai“ bus įteikti rugsėjo 29 d. 15.30 val. Marijampolės dramos teatre.