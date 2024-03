Kokybiškas poilsis – vienas svarbiausių dalykų žmogaus gyvenime, tačiau tam, kad gerai išsimiegotume svarbus ne tik fizinis aktyvumas bei kiti sveikatai palankūs įpročiai, tačiau ir pagalvė. Specialistai teigia, kad netinkamai ją pasirinkus gali pradėti kamuoti kaklo ir nugaros skausmai, o ilgainiui – išsivystyti ir tam tikros alergijos.

Anot „Gintarinės vaistinės“ vaistininkės Ingos Pociulienės, kokybiškam miegui didelę įtaką daro pagalvės pasirinkimas. Svarbu žinoti, kad naudojant sau netinkančią pagalvę gali kilti ne tik pečių juostos, nugaros ar galvos skausmai, bet ir rankų tirpimas, kaklo „surakinimo“ ar tempimo pojūtis.

„Vaistinėse dažnai tenka konsultuoti pacientus, kurie skundžiasi minėtu kaklo tempimo jausmu, tačiau kai kurie žmonės pastebi, kad nepatogi pagalvė jiems sukelia ir viso kūno raumenų maudimą, skausmą. Dauguma žmonių jau žino, kokias pasekmes turi prastas miegas – skundžiamės fiziniais skausmais, blogėja emocinė savijauta. Be to, ilgą laiką naudojant seną pagalvę ar netinkamai prižiūrint naują gali pasireikšti ir alerginiai simptomai“, – atkreipia dėmesį ji.

Pašnekovė priduria, kad alergijos įprastai pasireiškia dėl pagalvių užvalkaluose besikaupiančių dulkių ir plaukų: netinkamai prižiūrint pagalvę ir jos užvalkalą susidaro idealios sąlygos dulkių erkutėms veistis.

„Todėl pagalvių užvalkalus reikėtų reguliariai skalbti karštame vandenyje, kurio temperatūra siektų 60 laipsnių arba daugiau, o kol skalbiate užvalkalus, išvėdinkite miegamąjį kambarį. Pačias pagalves keiskite kas 2-3 metus. Jeigu skundžiatės čiauduliu, kosuliu, gerklės perštėjimu, odos bėrimu ir jaučiate niežėjimą akių srityje, tikėtina, kad pasireiškė alergija dulkių erkutėms. Tokiu atveju vertėtų apsilankyti pas šeimos gydytoją“, – dalinasi vaistininkė.

Pagalvė – pagal miego įpročius

Lovų, čiužinių ir miegamojo aksesuarų gamybos įmonės „Lonas“ vadovas Domas Jakutis sako, kad ilgai naudojamos pagalvės pakeičia savo formą ir taip gali pripratinti žmogaus kūną prie netaisyklingos miegojimo padėties. Tai reiškia, kad miegant įsitemps kaklo ar nugaros raumenys, o atsikėlus ryte bus jaučiami skausmai. Jeigu tai taps rutina, žmogus pripras prie šių skausmų ir tokia savijauta jam taps eiliniu rytu, todėl renkantis pagalves vertėtų remtis ne reklamomis ar draugų patarimais, o savo paties miegojimo įpročiais.

„Pagalvokite, kaip jūs mėgstate miegoti – ant šono, ant nugaros ar ant pilvo? Naktimis nuolat šąlate ar gausiau prakaituojate? Dabartinis miego pagrindas yra per kietas ir norite minkštesnio ar atvirkščiai? Be to, atsirinkus kelias patinkančias pagalves, nebijokite ant jų atsigulti ir bent porą minučių pagulėti – būtina kruopščiai pasimatuoti miego aksesuarus, kuriuos kiekvieną naktį naudosite bent kelerius metus. Viena dažniausiai daromų klaidų, kai žmonės su ranka paspaudžia pagalvę, ant jos porą sekundžių paguli ir nusprendžia, jog ji netinka“, – teigia D. Jakutis.

Jeigu skundžiatės stuburo, kaklo problemomis arba alergijomis, pagalvės tipą gali rekomenduoti negalavimus nustatę gydytojai, tačiau apie tai reikėtų informuoti ir parduotuvės konsultantą. Taip pat vertėtų žinoti, kad jeigu esate linkę miegoti ant šono, specialistai rekomenduoja rinktis aukštesnes pagalves, jeigu miegate ant pilvo – žemesnes.

„Išsirinkus tinkamą pagalvę svarbu nepamiršti ja rūpintis. Ant pagalvės vidutiniškai praleidžiame apie 8 valandas, tad kiekvieną rytą jas reikėtų vėdinti ir purenti, kad joje nesikauptų drėgmė bei neatsirastų pelėsis. Be to, pūkinės ar kitu užpildu kimštos pagalvės per naktį „susiguli“ ir pakeičia savo formą. Jeigu jų nepurensite, po kurio laiko vėl teks skųstis bloga pagalve“, – pataria pašnekovas.

Skalbti galima ne visas pagalves

Pasak D. Jakučio, purenti ir vėdinti kai kurių pagalvių neužtenka, kartais jas būtina ir išskalbti. Prieš skalbiant pagalvę vertėtų žinoti jos tipą: pūkines ir plunksnines pagalves galima skalbti kartą per 3-4 mėnesius, sintetines galima kartą per 1-2 mėnesius, o pagalvių su atminties efektu skalbti negalima. Labai dažnai pagalvių užpildas, kurio skalbti negalima, būna įvilktas į atskirą užvalkalą. Pastarąjį galima skalbti kartu su patalynės užvalkalais ir būtina gerai išdžiovinti.

„Skalbiant naudokite švelnų skalbiklį be baliklio, nustatykite tausojantį režimą ir gerai išskalaukite pagalvę, kad pašalintumėte skalbiklio likučius. Geriausias džiovinimo būdas – saulėje, tačiau jeigu oras lauke prastas, galite naudoti ir džiovyklę. Tuomet stenkitės džiovinti žemoje temperatūroje“, – pataria jis.

Svarbu reguliariai skalbti ir pagalvių užvalkalus. Paklaustas, kaip dažnai tai reikėtų daryti, pašnekovas atsako, kad bendra rekomendacija – kartą per 1-2 savaites, tačiau yra tam tikrų išimčių.

„Pavyzdžiui, jeigu turite alergiją dulkių erkutėms, gausiai prakaituojate miegodami arba turite augintinių, kurie miega jūsų lovoje, užvalkalus skalbti reikėtų dažniau nei kas savaitę. Prieš skalbimą nepamirškite atidžiai perskaityti etikečių, kuriose nurodoma, kokioje temperatūroje ir su kokia programa skalbti. Beje, jeigu norite, kad jūsų įsigyti pagalvių užvalkalai arba paklodės ilgiau būtų lyg nauji, venkite juos skalbti kartu su rankšluosčiais ar kitais šiurkščiais audiniais“ – reziumuoja jis.