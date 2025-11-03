Penktadienį Šakių rajono meras kartu su seniūnais aplankė ir pagerbė iškilių Šakių krašto žmonių amžinojo poilsio vietas, uždegdamas žvakeles bei prisimindamas jų nuveiktus darbus bendruomenės ir Lietuvos labui.
Vizito metu buvo pagerbtas Lietuvos himno autorius Vincas Kudirka Kudirkos Naumiestyje, prie kurio amžinojo poilsio vietos susirinko ne tik meras ir seniūnas, bet ir Kudirkos Naumiesčio kultūros atstovai ir vietos moksleiviai bei bendruomenės nariai. Prie Vinco Kudirkos kapo ne tik padėta prezidentinė puokštė ir uždegta atminimo žvakelė, bet ir sugiedota „Tautiška giesmė“, simboliškai įprasminusi pagarbą ir dėkingumą šiai iškiliai mūsų tautos asmenybei. Taip pat aplankytas ir Kudirkos Naumiestyje besiilsintis buvęs vicemeras Algimantas Damijonaitis.
Šakių kapinėse prisimintas Šakių garbės pilietis Jonas Augustaitis ir Elena Ruzgienė.
Lukšių kapinėse uždegta žvakutė prie buvusio mero Juozo Puodžiukaičio, Šakių garbės piliečio Juozo Domeikos ir visuomenininkės ir kultūros puoselėtojos Aurelijos Papievienės kapų.
Lekėčiuose pagerbtas Šakių garbės pilietis Bernardas Aleknavičius, Ilguvoje – Albinas Vaičiūnas.
Sintautų kapinėse prisimintas buvęs meras Juozas Bertašius ir poetas Pranas Vaičaitis.
Pagerbtas ir Šakių garbės pilietis, garbės prelatas Antanas Maskeliūnas, ilsintis Vilkaviškio katedros šventoriuje.
Šie žmonės kūrė mūsų krašto ir visos Lietuvos istoriją – jų darbai ir pavyzdys išlieka mūsų atmintyje.
Lankydami jų amžinojo poilsio vietas reiškiame pagarbą ir padėką už jų prasmingą gyvenimą.