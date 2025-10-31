Šeštadienį, lapkričio 1-ąją, minėsime Visų šventųjų dieną, o sekmadienį – Vėlines. Šios dvi pirmosios lapkričio dienos nuo seno yra rimties, susikaupimo ir atminimo metas, kai mintimis sugrįžtame pas tuos, kurių jau nebėra šalia mūsų.
Tuomet aplankome artimųjų amžinojo poilsio vietas, uždegame žvakeles ir pagerbiame jų atminimą malda bei tylos akimirka.
Trečiadienį Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka, vicemerai Daiva Riklienė ir Joris Juškauskas, kartu su Administracijos direktoriumi Vitu Gavėnu, tradiciškai apsilankė Vilkaviškio rajono kapinėse.
Čia, uždegdami žvakeles, jie pagerbė buvusių Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narių ir administracijos vadovų atminimą.