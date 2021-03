Pajamų deklaravimas ir įmokos „Sodrai” – ką reikia žinoti dirbantiems savarankiškai

Prasidėjus pajamų deklaravimui, savarankiškai dirbantys gyventojai turėtų nepamiršti, kad nuo pajamų taip pat reikia sumokėti ir socialinio draudimo įmokas. „Sodra” primena, kiek, kada ir kaip mokėti bei kodėl svarbu tai padaryti.

Iki kada reikia sumokėti įmokas už 2020 metus?

Gyventojai, kurie 2020 metais vykdė individualią veiklą su pažyma, turi deklaruoti pajamas Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį. Šiemet tai reikia padaryti iki gegužės 3 d.

Nuo pajamų, deklaruotų VMI, reikia taip pat sumokėti valstybinio socialinio draudimo (VSD) bei privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas „Sodrai”. Kai apdorojami VMI deklaracijos duomenys, savarankiškai dirbantis gyventojas, prisijungęs prie paskyros www.sodra.lt/draudejui, galės pamatyti mokėtiną sumą. Preliminarų įmokų dydį galima taip pat paskaičiuoti įrašius savo duomenis skaičiuoklėje www.sodra.lt/lt/skaiciuokles/individualios_veiklos_skaiciuokle

Kiek tiksliai įmokų turite sumokėti, gali patarti ir „Sodros” darbuotojas. Jums priskirto specialisto kontaktus rasite prisijungę prie paskyros www.sodra.lt/draudejui.

Įmokos už praėjusius metus turi būti sumokėtos iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos, tai yra iki gegužės 3 d.

Kiek reikia mokėti „Sodrai”?

Įmokos „Sodrai” mokamos nuo 90 proc. apmokestinamųjų pajamų. Skaičiuojant įmokas „Sodrai” reikia atsižvelgti, ar praėjusiais metais mokėjote einamąsias PSD įmokas ir VSD įmokas avansu.

Įprastai gyventojai, kurie vykdo tik savarankišką veiklą ir nedirba samdomo darbo, kiekvieną mėnesį turi mokėti einamąsias PSD įmokas. Ekstremalios situacijos ir karantino metu savarankiškai dirbantys gyventojai turi teisę nemokėti einamųjų PSD įmokų. Net ir nemokėdami PSD, jie gali gauti sveikatos paslaugas.

Nesumokėtas PSD įmokas už šį laikotarpį reikės sumokėti per 2 metus nuo ekstremalios situacijos ir karantino pabaigos dienos. Vis dėlto, tai neatleidžia gyventojų nuo PSD įmokų mokėjimo nuo VMI deklaruotų pajamų. Ką tai reiškia?

Minimali einamoji mėnesio PSD įmoka – 6,98 proc. nuo MMA. 2020 metais šis dydis siekė 42,37 euro. Per metus tai sudarė 508 eurus. Pavyzdžiui, pateikus deklaraciją VMI savarankiškai dirbančiam žmogui priskaičiuota 700 eurų PSD įmokų nuo pajamų. Taigi, jei gyventojas nemokėjo priskaičiuotų einamųjų PSD įmokų kas mėnesį už ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpį, deklaravus pajamas jis turės sumokėti skirtumą tarp priskaičiuotų einamųjų PSD įmokų ir PSD įmokų apskaičiuotų nuo VMI deklaruotų pajamų – 192 eurų, o 508 eurus galės sumokėti per 2 metus nuo ekstremalios situacijos ir karantino pabaigos dienos.

Gyventojai, kurie verčiasi individualia veikla pagal pažymą, yra draudžiami pensijų, ligos, motinystės ir sveikatos draudimu ir turi teisę gauti pensijas, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir profesinės reabilitacijos išmokas. Išmokų dydžiai tiesiogiai priklauso nuo sumokėtų įmokų.

Savarankiškai dirbantys gyventojai valstybinio socialinio draudimo įmokas galėjo visus metus mokėti avansu ir kas mėnesį teikti SAV pranešimus. Jei gyventojas visus metus įmokas mokėjo avansu nuo savo pasirinktos sumos, deklaravus pajamas jam reikia sumokėti tik skirtumą nuo mokėtinų ir jau sumokėtų įmokų.

Jei VSD įmokas gyventojas moka kartą per metus, deklaravus pajamas jam reikės sumokėti visą paskaičiuotą sumą.

Svarbu – keičiasi draudimo sąlygos

Nuo šių metų vasario mėnesio savarankiškai dirbantys gyventojai laikomi apdraustaisiais ligos ir motinystės socialiniu draudimu, jei jie yra sumokėję valstybinio socialinio draudimo įmokas ir pateikę SAV pranešimą „Sodrai” apie savarankiškai dirbantį asmenį už kalendorinį mėnesį, ėjusį prieš mėnesį, kurį įgyjama teisė į išmoką.

Socialinio draudimo įmokas už tą patį mėnesį, kai atsiranda teisė gauti išmoką, gali sumokėti tik tie savarankiškai dirbantys asmenys, kurie įmokų už praėjusį mėnesį nesumokėjo dėl to, jog praėjusį mėnesį buvo laikinai nedarbingi arba gavo ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokas arba teisė gauti išmoką atsirado tą patį kalendorinį mėnesį, kurį jie pradėjo vykdyti veiklą.

Pavyzdžiui, individualia veikla besiverčianti gyventoja laukiasi ir planuoja eiti motinystės atostogų nuo balandžio. Jai reikia sumokėti socialinio draudimo įmokas už kovą iki šio mėnesio pabaigos bei iki šio mėnesio pabaigos pateikti „Sodrai” SAV pranešimą. Svarbu – SAV pranešimą būtina pateikti tą patį mėnesį. Kokią įmokų sumą mokėti, pasirenka pats gyventojas.

Tokiu atveju, jei moteris iki motinystės atostogų yra įgijusi ne trumpesnį kaip 12 mėn. per paskutinius 24 mėn. motinystės socialinio draudimo stažą, motinystės išmoka už balandį bus paskirta per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir duomenimis gavimo dienos ir išmokėta per 7 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

Jei savarankiškai dirbanti gyventoja nesumokės socialinio draudimo įmokų iki kovo pabaigos, motinystės išmoka jai bus paskirta ir sumokėta tik tuomet, kai 2022 metais ji deklaruos pajamas už 2021 metus ir sumokės socialinio draudimo įmokas (tarp jų ir už 2021 kovo mėnesį). Deklaravus pajamas ir sumokėjus mokesčius, galės būti paskirta ir išmokėta išmoka, į kurią moteris įgijo teisę 2021 metų balandį.

Ar galima atidėti įmokų mokėjimą?

Neigiamą pandemijos poveikį patyrę draudėjai, taip pat ir savarankiškai dirbantys gyventojai, kurių ekonominė veikla yra įtraukta į VMI sudarytą nukentėjusių nuo COVID-19 veiklų sąrašą, karantino metu gali pateikti prašymą dėl priverstinio poveikio priemonių netaikymo. Pateikus prašymą VSD ir PSD įmokų įsiskolinimo išieškojimas bus laikinai nevykdomas.

Tokie savarankiškai dirbantys gyventojai ne vėliau kaip per 10 dienų po karantino pasibaigimo turi pateikti „Sodrai” prašymą dėl susikaupusio VSD ir (ar) PSD įmokų įsiskolinimo atidėjimo supaprastinta tvarka. Tai reiškia, kad padengti susidariusią skolą be palūkanų galima per 5 metus. Prašymo formą galima rasti čia.

Jei savarankiškai dirbančiam gyventojui „Sodros” sprendimu jau yra atidėtas įsiskolinimo sumokėjimas, pateikus naują prašymą „Sodra” patikslins anksčiau priimtą sprendimą ir per 20 darbo dienų nuo naujo prašymo gavimo priims naują sprendimą dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka.

Svarbu žinoti, kad atidėjus įmokų mokėjimą atitinkamai neįgyjamas motinystės, ligos socialinio draudimo stažas, kol įmokos nesumokėtos. Tai gali turėti įtakos sprendimams skirti motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, ligos išmokas.