Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) atliekant, o prokuratūrai vadovaujant ikiteisminiams tyrimams dėl galimo savivaldybių tarybos narių piktnaudžiavimo panaudojant lėšas, pareikšti įtarimai Kalvarijos savivaldybės tarybos nariui Edgarui Kabelkai, Skuodo rajono savivaldybės tarybos nariui Virgilijui Pajarskui ir Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narei Daivai Černiuvienei.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, Kalvarijos savivaldybės tarybos narys E. Kabelka, 2019–2023 m. eidamas tarybos nario pareigas, sistemingai klastojo dokumentus, juose įtvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie nepatirtas degalų išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla. Kalvarijos savivaldybės administracija dėl to galimai patyrė 3 918 eurų žalą. E. Kabelkai įteiktas įtarimas dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo ir dokumentų suklastojimo ar disponavimu jais.
Kito tyrimo duomenimis, Skuodo rajono savivaldybės tarybos narys V. Pajarskas, 2019–2023 m. eidamas tarybos nario pareigas, sistemingai klastojo dokumentus, juose įtvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie nepatirtas degalų išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla. Tokiu būdu V. Pajarskas Skuodo rajono savivaldybei galimai padarė 8 540 eurų žalą. Jam pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo ir dokumentų suklastojimo ar disponavimu jais.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narė D. Černiuvienė, 2019–2023 m. eidama tarybos narės pareigas, galimai sistemingai klastojo dokumentus, juose įtvirtindama tikrovės neatitinkančius duomenis apie nepatirtas degalų išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla. Tokiu būdu Vilkaviškio rajono savivaldybė galimai patyrė 5 519 eurų žalą. D. Černiuvienei įteiktas įtarimas dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo ir dokumentų suklastojimo ar disponavimu jais.
Šiuo metu STT atlieka ikiteisminius tyrimus dėl 36 savivaldybių galimai netinkamo savivaldos lėšų panaudojimo: Šiaulių, Panevėžio, Palangos, Klaipėdos miestų bei Alytaus, Ukmergės, Kretingos, Ignalinos, Mažeikių, Šilutės, Jonavos, Lazdijų, Prienų, Telšių, Radviliškio, Joniškio, Tauragės, Zarasų, Akmenės, Kaišiadorių, Vilkaviškio, Skuodo, Kelmės, Kupiškio, Trakų, Panevėžio, Širvintų, Šalčininkų rajonų ir Birštono, Marijampolės, Neringos, Pagėgių, Druskininkų, Rietavo, Kalvarijos ir Visagino savivaldybėse.
Vadovaujantis nekaltumo prezumpcija, asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas nėra įrodytas įstatymų nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
Bendras Prokuratūros ir Specialiųjų tyrimų tarnybos pranešimas