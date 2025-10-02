Trečiadienį VSAT Pasieniečių mokykloje (PM) dvylikai merginų, įgijusių reikiamų žinių ir įgūdžių tarnybai, mokyklos Profesinių kompetencijų skyriaus viršininkas Mindaugas Ažukas įteikė kvalifikacijos tobulinimo kursų baigimo pažymėjimus. Specialistų įvadinio mokymo kursuose jos mokėsi nuo rugsėjo 22 d.
Mokymai apėmė teoriją ir praktiką. Būsimos VSAT pareigūnės gilinosi į valstybės sienos apsaugos, profesinės etikos, pirmosios medicinos pagalbos, šaudybos ir kitas tarnyboje reikalingas temas.
Sėkmingai baigusios specialistų įvadinio mokymo kursus, naujosios pasienietės pradės tarnybą įvairiuose VSAT padaliniuose.