Pasirašyta finansavimo sutartis

Šiandien, balandžio 16 d., Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija pasirašė finansavimo sutartį, kuria užtikrinamas finansavimas projekto Nr. LT-RU-3-130 „Increasing youth sport and physical activity fostering inclusion of local authorities and communities in cross- border region” įgyvendinimui.

Ši finansavimo sutartis pasirašoma tarp Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos, Jungtinio techninio sekretoriato ir LR vidaus reikalų ministerijos.

Priminsime, kad prieš keletą savaičių Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, Vilkaviškio sporto mokykla bei partneriai iš Gusevo savivaldybės administracijos ir biudžetinės įstaigos „Gusevo stadionas“ pasirašė galutinį partnerystės susitarimą, kuris buvo pagrindas šios finansavimo sutarties sudarymui.

Įgyvendinant projektą planuojama rekonstruoti Kybartų miesto stadiono tribūnas bei kartu su partneriais – Vilkaviškio sporto mokykla ir partneriais iš Kaliningrado srities – vykdyti įvairias su fiziniu aktyvumu susijusias veiklas.

Bendra projekto vertė – 1 104 384,80 Eur., iš jų ES lėšos sudaro – 993 946,32 Eur. Projekto paramos lėšų dalis tenkanti Vilkaviškio rajono savivaldybei sudaro apie 792 848,09 Eur., partnerių iš Kaliningrado srities dalis – 201 098,23 Eur.

Projektą planuojama įgyvendinti per 18 mėn. nuo visų šalių sutarties pasirašymo.

Vilkaviškio savivaldybės administracijos informacija