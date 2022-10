Tradicija tapusio Helovino vakaras švenčiamas jau bene kiekvieno lietuvio namuose ir tampa puikia proga suburti draugus bei artimuosius. Kad prieš šią šventę nereikėtų daug laiko praleisti virtuvėje ir išlaidauti, galima lengvai paruošti teminių užkandžių, kurie ne tik paįvairins stalą, bet ir ilgai išliks atmintyje tiek vaikams, tiek suaugusiesiems.

Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad prieš kiekvienas šventes stebimas išaugęs pirkėjų susidomėjimas gurmaniškesniais užkandžiais, o Helovinas, be abejonės, neapsieina ir be šios šventės simbolio – moliūgo.

„Rudenį pasiekiame patį šviežio moliūgų derliaus pardavimų piką, be abejonės tai lemia ir jau tradicija Lietuvoje tapęs Helovinas. Būtent paskutinę spalio savaitę moliūgų nuperkama net 10 kartų daugiau nei pirmosiomis šio mėnesio dienomis. Be to, artėjant Helovino vakarėliams, stebimas aktyvesnis pirkėjų susidomėjimas ir įvairiausiais užkandžiais: gurmaniškesniais sūriais, kumpiais, užtepėlėmis ar kitomis prekėmis, puikiai tinkančiomis pavaišinti svečius“, – teigia V. Budrienė.

Svarbiausia – šiurpinantys akcentai

Vilma Juodkazienė, prekybos tinklo „Iki“ atstovė, sako, kad Helovinas – smagi šventė, leidžianti suburti artimiausius draugus ir šeimą. Joks vakarėlis šiandien nebeįsivaizduojamas be gardžių užkandžių, o Helovinas – puiki proga išlaisvinti savo kūrybiškumą virtuvėje bei paruošti kvapą gniaužiančių skanėstų, kurie taps ir šiurpinančiu vakarėlio atributu.

„Ruošiant Helovino stalą svarbūs tampa ne įmantrūs ar ištaigingi patiekalai, o sumanūs ir išradingi užkandžiai. Helovino vakarėlio stalui galima paruošti įvairias picas, vieno kąsnio sumuštinukus, mėsos kukulius arba sūrio rutuliukus. Populiarūs yra ir įvairūs desertai – sausainiai, pyragai ar keksiukai. Tačiau čia svarbiausia į įprastus užkandžius įterpti šiurpinančių akcentų. Pavyzdžiui, jei namuose turite juodųjų alyvuogių, susmulkinkite jas išilgai ir panaudokite jas kaip akis, galvą arba kojas – jos puikiai tiks imitacinio voro ar mumijos pavaizdavimui“, – pasakoja V. Juodkazienė.

Anot V. Juodkazienės, Helovino stalo užkandžių dekoravimo akcentais gali tapti maistiniai dažai, įvairūs padažai ir daržovės iš kurių galima išgauti natūralias ir ryškias spalvas. Baltu padažu nupieškite voratinklį, pomidorų tyre imituokite kraują, raudonosiomis paprikomis arba burokėliais pažymėkite burną, salierų stiebais išdėliokite skeleto formas. Jie dažnai atrodo neįtikėtinai tikroviškai. Taip pat, užkandžių dekoravimui tinka ir įvairūs riešutai, sėklos, dribsniai ar ryškūs prieskoniai, tokie kaip saldžiosios paprikos.

Neišmeskite moliūgų minkštimo

Svarbiausias ir pagrindinis Helovino dekoravimo akcentas – moliūgas. Jais puošiame savo namus, paišome šiurpiausius veidelius, dekoruojame, skaptuojame. Anot V. Juodkazienės, skaptuojant moliūgus, jų minkštimo išmesti nereikėtų – panaudokite jį ruošiant Helovino užkandžių stalą.

„Moliūgo minkštimas ir sėklos ne tik pasižymi naudingomis organizmui savybėmis, bet ir panaudojamos užkandžių gamyboje – ypač vėlyvą rudenį, švenčiant šiurpiausią metų dieną. Populiariausias būdas panaudoti minkštimą – pagaminti moliūgų tyrę. Tereikia minkštimą sutrinti su trintuvu, įdėti mėgstamų prieskonių ir patiekti prie šviežiai pjaustytų daržovių ar vaisių – salierų, morkų, obuolių, kriaušių. Jei norite – išskobtą moliūgą pripildykite paruošta tyre. Tokia kompozicija at stalo atrodys kur kas netikėčiau ir įdomiau“, – sako V. Juodkazienė.

V. Juodkazienė dalijasi ir dar trimis lengvai paruošiamais Helovino užkandžių receptais.

Sūriu įdaryti pipirai sluoksniuotoje tešloje „Pabaisiukai“

Jums reikės:

8 vidutinio dydžio Chalapos aitriųjų paprikų (jalapeno pipirų)

250 g kreminio sūrio

100 g sluoksniuotos tešlos

2 kiaušinių

Šiek tiek juodų maistinių dažų

Gaminimas:

Įpjaukite pipirus pusiau ir išimkite sėklytes (geriausiai šiam procesui naudoti vienkartines pirštines). Į pipirų vidų patepkite kreminio sūrio. Iš kambaryje pastovėjusios sluoksniuotos tešlos, padarykite kuo plonesnes ilgas juosteles ir apvyniokite jomis pipirus. Kiaušinius išplakite. Tešlą aptepkite plaktu kiaušiniu. Kepkite orkaitėje, įkaitintoje iki 200 laipsnių temperatūros apie 10 minučių. Pipirui atvėsus, jo viršuje, akių dalyje su juodais maistiniais dažais uždėkite 2 mažus taškelius „akytes“.

Mėsos kukulių „Mumijos“

Jums reikės:

100 g sluoksniuotos tešlos

300 g pasirinktos maltos mėsos

100 g juodųjų alyvuogių

Žiupsnelio druskos

Žiupsnelio pipirų

100 g pomidorų padažo

Gaminimas:

Kepimo skardą išklokite pergamentiniu popieriumi. Sluoksniuotą tešlą supjaustykite plonomis juostelėmis. Iš pasirinktos mėsos suformuokite nedidelius kukulius. Kukulius apvyniokite tešlos juostelėmis. Sudėkite juos ant kepimo skardos. Alyvuoges supjaustykite išilgai ir ant nugarėlės užtepkite nedidelį kiekį pomidorų padažo. Priklijuokite jas prie mėsos kukulio kaip „akis“. Kepkite 15–20 minučių, kol mėsos kukuliai iškeps, o tešla lengvai paruduos. Patiekite šiltus, su papildomu pomidorų padažu.

Zombių „piršteliai“

Jums reikės:

250 g datulių

100 g smulkinto juodojo šokolado

3 v. š žemės riešutų sviesto

3 v. š avižų košės

Žiupsnelio skrudintų migdolų dribsnių

Gaminimas:

Sudėkite visus ingredientus, išskyrus migdolus, į virtuvinį kombainą ir trinkite, kol gausite birią masę. Išklokite platų indą kepimo popieriumi, iš masės suformuokite „pirštelius“, tada sudėkite juos ant skardos. Į kiekvieno piršto galą įspauskite po migdolinį „nagą“ ir įdėkite indą į šaldytuvą, kad sukietėtų bent 1 valandą.